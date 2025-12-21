El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Plaza de Santo Ángel en Don Benito (Wikimedia Commons)

La atención se ha centrado en Don Benito, municipio badajoceño de unos 37.000 habitantes, al estar considerado como el “Ohio extremeño”. La calificación para la localidad extremeña ha surgido por el papel histórico que tienen sendas ciudades. Recordemos que el Estado estadounidense se ha consagrado como el Nostradamus de las elecciones al anticipar la tendencia general de los comicios presidenciales. A pesar de que en 2020 falló en su predicción, la reputación de Ohio sigue vigente.

Por su parte, Don Benito ha demostrado la misma capacidad predictiva. En las autonómicas de 2023, el PSOE recibió allí el 39,9% de los votos y el PP el 38,9%. Vox obtuvo el 8,1% y Podemos el 6%. Los resultados de la comunidad autónoma fueron similares: PSOE 38,9%, PP 38,3%, Vox 8,6% y Podemos 6%, tal y como ha recogido 20 Minutos. Además, si nos remontamos atrás en el tiempo, en las de 2011, la comunidad fue capaz de adivinar qué partido sería la fuerza más votada, el PP.

Para las elecciones del domingo, 21 de diciembre, se prevé de más de 860.000 extremeños acudan a las urnas para dar una posible vuelta al ciclo político en la Comunidad Autónoma. Y es que, después de la ruptura entre el Partido Popular y Vox y el “campañón” electoral de la izquierda, como ha descrito la candidata de Unidas Podemos esta mañana, hay una posibilidad de que el panorama pueda dar un vuelco en la administración local.

La caída del PSOE en Extremadura

La actual presidenta de la Junta, María Guardiola, ha liderado todas las encuestas hasta el momento, acercándose a la mayoría absoluta. De hecho, varias proyecciones, incluyendo la del CIS, le asignan un resultado favorable, lo que permitiría a la líder del Partido Popular (PP) renovar su mandato sin necesidad de buscar alianzas. La cita electoral se presenta así como decisiva pero con incógnitas.

Esta incertidumbre puede que no se viva en Don Benito, donde con variaciones mínimas en los porcentajes, ha replicado los resultados globales de Extremadura y ha funcionado como anticipador del partido vencedor en las elecciones a la Asamblea regional. El municipio suma 37.000 habitantes, de los cuales el 90% reside en la zona urbana y el 10% en pedanías. Además, el 25% de su población es mayor y el 3,3% corresponde a personas extranjeras. Estas cifras demográficas han sido clave para afinar su predicción. Algo que de momento ha funcionado en las elecciones de 2011, 2015, 2019 y 2023.

Hoy, los partidos encaran la jornada electoral en un ambiente donde la participación y la expectativa se centran en buena parte en las grandes urbes, pero la atención recae especialmente sobre Don Benito, ya que su población es una gran representación de la sociedad extremeña. La pérdida de apoyo socialista no se ha frenado desde las últimas elecciones, donde formación local Siempre Don Benito consiguió captar 7.000 votos en tan solo tres meses desde su nacimiento.

Según los cálculos del concejal Sánchez-Porro, 3.000 de ellos se los habría quitado al PSOE, debido en parte al descontento y el desgaste del partido en la localidad. Este cambio se observó también en las autonómicas de 2023, aunque no será comparable a lo que se espera para este año. Y es que, el rechazo al referéndum impulsado por Gallardo y las noticias sobre la colocación de David Sánchez en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz han deteriorado aún más la imagen y las perspectivas electorales del PSOE en la ciudad.

Pero estos criterios no solo se siguen en Don Benito, sino que, como ha informado El País, el municipio tiene un microcosmos representativo de la población general de la Comunidad Autónoma, donde coexisten preocupaciones de agricultores, empresarios, comerciantes y profesionales. De esta manera, Pilar Aparicio, expresidenta de Siempre Don Benito, anticipa un panorama similar al de años previos, aunque prevé un castigo importante para el PSOE. En este contexto, Vox podría captar nuevos apoyos.

Por lo que la esperanza de recuperar los votos perdidos en 2023 no se representará en las urnas este año: “Lo dudo mucho. Es cierto que el PSOE siempre tiene su afición y que, haga lo que haga, lo votan incondicionalmente. Pero hasta aquí Gallardo no está bien visto ni entre los socialistas. Hay mucho votante abstencionista. Luego está el voto castigo, que puede ir al PP”, ha asegurado Sánchez-Porro.