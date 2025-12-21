La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

Las taquillas inteligentes del servicio Citypaq de la Oficina Principal de Correos (Correos)

Las Elecciones en Extremadura han estado marcadas estos últimos días por el robo de votos por correo de estos últimos días. Aunque el problema ya fue solucionado, este domingo se ha conocido una nueva noticia: la Guardia Civil investiga otros dos intentos de robo ocurridos esta madrugada en las oficinas de Correos de las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, de los que no se ha sustraído ningún voto.

El primer incidente se ha registrado alrededor de las 6:45 horas en la oficina de Malpartida de Cáceres. Según informan fuentes del instituto armado a Europa Press, los agentes se desplazaron al lugar y, tras inspeccionar las instalaciones junto con el responsable de la oficina, confirmaron que no se había sustraído ningún objeto ni dinero, y que los votos por correo no se vieron afectados.

Horas más tarde, se produjo un intento de forzar la puerta de la oficina de Correos de Alagón del Río, que resultó infructuoso. Los autores accedieron al edificio del ayuntamiento, anexo a la oficina, y se llevaron una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos en ambas localidades.

El robo de los votos por correo

Las Elecciones en Extremadura han estado marcadas estos últimos días por el robo de votos por correo. En la madrugada del 18 de diciembre, una caja fuerte que contenía 124 votos emitidos por correo y 14.000 euros en efectivo fue sustraída de la oficina de Correos de Fuente de Cantos, un municipio pacense, en lo que la Guardia Civil investiga como un delito de delincuencia común. La caja fue posteriormente localizada calcinada en las inmediaciones de Talavera la Real y los sobres con votos quedaron esparcidos por el suelo, aunque sin posibilidad de recuperación completa dada su situación física.

Este hecho provocó una rápida respuesta institucional: la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó que los 124 electores afectados pudieran emitir nuevamente su voto por correo mediante la emisión de duplicados, de modo que no se viera comprometido el derecho constitucional al sufragio. Correos y la Guardia Civil organizaron un dispositivo extraordinario para contactar con las personas afectadas y facilitar la nueva emisión de sus papeletas. De los 124 afectados se sabe que 122 han vuelto a ejercer su derecho al voto.

La noticia desató una polémica política notable en la recta final de la campaña electoral. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del Partido Popular, María Guardiola, afirmó que “se está robando nuestra democracia delante de nuestros ojos” y subrayó que los hechos representaban un ataque al derecho a decidir de los ciudadanos.

Desde el PP extremeño, el secretario general Abel Bautista denunció ante los medios que se trataba de una “estrategia absolutamente organizada” con el objetivo de “llevarse el voto por correo” y pidió medidas extraordinarias para asegurar el derecho de sufragio”. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió al Gobierno explicaciones sobre “por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática”.

En contraste, representantes de otras formaciones cuestionaron la narrativa de fraude. El líder de Vox, Santiago Abascal, consideró que el PP estaba “sobreactuando” y destacó que la investigación policial trataba el incidente como un delito común, no como un intento de manipulación electoral. Por su parte, desde el PSOE y el Ministerio de Interior se criticó que la controversia se agravase sin esperar a las conclusiones oficiales, calificando la estrategia de acusar de pucherazo como innecesaria en plena campaña.