Una familia británica intenta subir en un avión de Málaga a la abuela muerta: “Le sujetaban la cabeza mientras pasaban a mi lado”

Una familia británica intenta subir en un avión de Málaga a la abuela muerta. (Stephane Mahe/Reuters)

Un vuelo de EasyJet con salida Málaga y destino Londres (Gatwick) vivió un suceso insólito que ha generado conmoción e incredulidad entre los pasajeros y el personal de cabina. Una mujer de 89 años fue embarcada por su familiar cuando ya se encontraba fallecida, según varios testigos, provocando un retraso de más de 11 horas.

Según los presentes, la anciana fue trasladada en silla de ruedas por cinco familiares, quienes aseguraron al personal de la aerolínea que la pasajera “se había quedado dormida” y estaba “muy cansada”. Una vez en el avión, los cinco la acomodaron en su asiento y pidieron al personal que no la molestaran.

Petra Boddington, una pasajera del mismo vuelo, expresó su asombro al diario Daily Mail: “¿En qué estaba pensando el personal de tierra de easyJet hoy? Preguntaron a la familia cinco veces si la mujer estaba bien… ¡Y claramente no lo estaba! La anciana parecía ya fallecida, desplomada e inconsciente en una silla de ruedas”.

Otro pasajero, Tracy-Ann Kitching, relató en redes sociales: “Vi cómo la llevaban en silla de ruedas al avión; ¡alguien le sujetaba la cabeza mientras pasaban a mi lado! Un médico que iba a bordo confirmó que ya estaba muerta cuando la sentaron”. A pesar de las advertencias de los pasajeros, el grupo logró acomodar a la mujer en un asiento de la parte trasera del avión, generando inquietud entre los demás viajeros.

Los cinco familiares la metieron y acomodaron en la parte trasera del avión. (Claudia Greco/Reuters)

12 de horas de retraso

Cuando la aeronave inició el rodaje hacia la pista, la tripulación fue alertada de que la pasajera no presentaba signos vitales. El comandante ordenó regresar a la terminal de inmediato. Una vez en tierra, agentes de la Guardia Civil y médicos forenses subieron a la aeronave y confirmaron el fallecimiento de la mujer. El vuelo, que estaba programado para salir a las 11:15 horas, no despegó finalmente hasta las 22:47, acumulando un retraso de 11 horas y 32 minutos.

El incidente ha generado especulaciones en redes sociales sobre la posible motivación de la familia para embarcar a la anciana fallecida. “¿Por qué se le permitiría subir al vuelo e interrumpir los planes de todos… puramente para ahorrar a la familia la repatriación? Si yo estuviera borracha no me dejarían subir, pero al parecer, estar muerto está bien”, sugirió Boddington.

hasta el momento, las autoridades no han señalado que no se han producido detenciones y han recordado que el traslado de restos mortales entre países en un proceso complejo y costoso, que requiere certificados de defunción y féretros especiales.

Comunicado de EasyJet

Por su parte, la compañía niega que la mujer estuviera fallecida al momento del embarque. Según un portavoz de EasyJey, la pasajera contaba con un certificado médico que la habilitaba para volar y estaba viva al subir al avión.

En un comunicado, la aerolínea aclaró: “Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera que lamentablemente falleció, y les ofrecemos nuestro apoyo y asistencia. El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de EasyJet, y pedimos a nuestros clientes que comprendan estas circunstancias”.