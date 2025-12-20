España

Una familia británica intenta subir en un avión de Málaga a la abuela muerta: “Le sujetaban la cabeza mientras pasaban a mi lado”

El vuelo, programado a las 11:15 de la mañana, acabó con casi 12 horas de retraso

Guardar
Una familia británica intenta subir
Una familia británica intenta subir en un avión de Málaga a la abuela muerta. (Stephane Mahe/Reuters)

Un vuelo de EasyJet con salida Málaga y destino Londres (Gatwick) vivió un suceso insólito que ha generado conmoción e incredulidad entre los pasajeros y el personal de cabina. Una mujer de 89 años fue embarcada por su familiar cuando ya se encontraba fallecida, según varios testigos, provocando un retraso de más de 11 horas.

Según los presentes, la anciana fue trasladada en silla de ruedas por cinco familiares, quienes aseguraron al personal de la aerolínea que la pasajera “se había quedado dormida” y estaba “muy cansada”. Una vez en el avión, los cinco la acomodaron en su asiento y pidieron al personal que no la molestaran.

Petra Boddington, una pasajera del mismo vuelo, expresó su asombro al diario Daily Mail: “¿En qué estaba pensando el personal de tierra de easyJet hoy? Preguntaron a la familia cinco veces si la mujer estaba bien… ¡Y claramente no lo estaba! La anciana parecía ya fallecida, desplomada e inconsciente en una silla de ruedas”.

Otro pasajero, Tracy-Ann Kitching, relató en redes sociales: “Vi cómo la llevaban en silla de ruedas al avión; ¡alguien le sujetaba la cabeza mientras pasaban a mi lado! Un médico que iba a bordo confirmó que ya estaba muerta cuando la sentaron”. A pesar de las advertencias de los pasajeros, el grupo logró acomodar a la mujer en un asiento de la parte trasera del avión, generando inquietud entre los demás viajeros.

Los cinco familiares la metieron
Los cinco familiares la metieron y acomodaron en la parte trasera del avión. (Claudia Greco/Reuters)

12 de horas de retraso

Cuando la aeronave inició el rodaje hacia la pista, la tripulación fue alertada de que la pasajera no presentaba signos vitales. El comandante ordenó regresar a la terminal de inmediato. Una vez en tierra, agentes de la Guardia Civil y médicos forenses subieron a la aeronave y confirmaron el fallecimiento de la mujer. El vuelo, que estaba programado para salir a las 11:15 horas, no despegó finalmente hasta las 22:47, acumulando un retraso de 11 horas y 32 minutos.

El incidente ha generado especulaciones en redes sociales sobre la posible motivación de la familia para embarcar a la anciana fallecida. “¿Por qué se le permitiría subir al vuelo e interrumpir los planes de todos… puramente para ahorrar a la familia la repatriación? Si yo estuviera borracha no me dejarían subir, pero al parecer, estar muerto está bien”, sugirió Boddington.

hasta el momento, las autoridades no han señalado que no se han producido detenciones y han recordado que el traslado de restos mortales entre países en un proceso complejo y costoso, que requiere certificados de defunción y féretros especiales.

Para que todo salga a pedir de boca es necesario tener en cuenta las dimensiones y el peso de nuestras maletas

Comunicado de EasyJet

Por su parte, la compañía niega que la mujer estuviera fallecida al momento del embarque. Según un portavoz de EasyJey, la pasajera contaba con un certificado médico que la habilitaba para volar y estaba viva al subir al avión.

En un comunicado, la aerolínea aclaró: “Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera que lamentablemente falleció, y les ofrecemos nuestro apoyo y asistencia. El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de EasyJet, y pedimos a nuestros clientes que comprendan estas circunstancias”.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMálagaAerolíneaAvionesEasyJetVuelosFamiliaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dan el alta en España a Mariami, la bebé que ha hecho historia en Europa con un trasplante parcial de corazón

La niña se ha convertido en un “hito triple en cirugía cardiaca infantil”: un trasplante parcial de corazón, incompatibilidad sanguínea y una procedencia de donación en asistolia

Dan el alta en España

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El buque llevaba a bordo entre 700 y 800 litros de gasóleo, pero según los técnicos no existe ningún riesgo grave de contaminación

Un buque auxiliar de bateas

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Carmen Fúnez, ha defendido que el planteamiento de su partido se basa en la necesidad de denunciar lo sucedido

El PP recula en su

Fran Sánchez, psicólogo: “No se trata de huir de la ansiedad, sino de aprender a convivir con ella mientras trabajamos en su raíz”

Muchas personas toman la opción de huir del malestar intentando autocensurarse a sí mismos, lo que solo genera que los pensamientos se hagan más fuertes

Fran Sánchez, psicólogo: “No se

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un buque auxiliar de bateas

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

Estados Unidos estudia posibles “acciones correctivas” contra España por la “discriminación” a sus buques con destino a Israel

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El motor de combustión se resiste a morir en Europa: por qué Bruselas rectifica en su compromiso con la electrificación total del automóvil

¿Ya no hay miedo a dejar un trabajo? El absentismo laboral afecta al 30% de las empresas españolas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 20 diciembre

Precio de la luz en España para el domingo 21 de diciembre: cuáles serán las horas más económicas

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”