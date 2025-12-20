España

Un hombre corta un árbol de su propiedad en Australia y recibe 9.600 euros de sanción: no tenía el permiso necesario

La ciudad de Bassendean, en Australia, introdujo su nueva política de retención y provisión de árboles el año pasado en un intento de proteger cada etapa del desarrollo de los árboles

Se trata de un problema
Se trata de un problema que persiste en todo el país. (Composición fotográfica/Canva)

Un propietario australiano ha recibido una multa de 17.000 dólares (9.600 euros) y se le ha ordenado pagar los honorarios legales del ayuntamiento tras talar un árbol de su propiedad sin autorización. El veredicto se ha descrito como un “hito significativo” mientras los ayuntamientos de todo el país lidian con la tala no autorizada de árboles, ha informado Yahoo News.

Según la alcaldesa de Bassendean, Kath Hamilton, las autoridades fueron informadas de que el residente de Perth quitó el árbol sin aprobación, a pesar de saber que se necesitaba permiso.

Por ello, el consejo presionó para procesar al residente bajo su política de retención y provisión de árboles recientemente adoptada, y ganó: “Esto envía un mensaje claro de que los árboles regulados no deben eliminarse sin aprobación”, dijo Hamilton.

Una política más amplia

La alcaldesa ha afirmado para el medio anteriormente mencionado que no solo es cuestión de plantar árboles nuevos, sino también de proteger los que ya están. Explica que los árboles nuevos tardan años en crecer lo suficiente como para ofrecer los mismos beneficios: “Cada árbol cuenta.”

La ciudad de Bassendean introdujo su nueva política de retención y provisión de árboles el año pasado en un intento de proteger cada etapa del desarrollo de los árboles, así como los “árboles regulados” en propiedades privadas.

Un “árbol regulado” tiene que medir más de ocho metros de altura, tener una copa más ancha que seis metros y una circunferencia del tronco de 1,5 m o más, y no estar catalogado como especie de maleza: “La ciudad está plantando árboles activamente en parques, calles y áreas naturales con el apoyo de grupos locales de cuidado de arbustos, pero para alcanzar su objetivo de una cobertura de dosel del 30% para 2040, la participación de la comunidad es esencial”.

Un problema en todo el país

La multa ha sido el último esfuerzo contra la tala no autorizada de árboles por parte de las autoridades, dado que el problema persiste en todo el país. Yahoo News ha informado sobre innumerables incidentes relacionados con envenenamiento de árboles y vandalismo, a menudo en un intento de mejorar las vistas al mar desde las propiedades.

La mayoría de los incidentes ocurren en terrenos municipales y los delitos continúan a pesar de que los ayuntamientos recuerdan a los infractores que pueden enfrentarse a fuertes multas si son atrapados.

Dañar o talar árboles sin autorización es un delito grave en todo el país. El Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur impone multas inmediatas de $3,000 (1.695,30 euros). Sin embargo, el estado puede imponer multas de hasta $220,000 (124.321,89 euros) para particulares y $1.1 millones (621.609,45 euros) para empresas. En Victoria, las multas son ligeramente superiores, a partir de $3,800 (2.147,38 euros).

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

Los ayuntamientos de todo el país han tomado medidas enérgicas contra esta conducta y muchos han optado por colocar grandes carteles donde antes había árboles y plantas para asegurarse de que los vándalos no consigan las vistas que deseaban matando los árboles.

El Consejo de Playas del Norte de Sídney informó a Yahoo News la semana pasada que estaba ofreciendo una recompensa de 10.000 dólares (5.651 euros) por cualquier información sobre un reciente acto vandálico contra un árbol que pudiera ayudar a conducir a un procesamiento exitoso.

