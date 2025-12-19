España

Precaución en España: identifican alimento con alérgeno no declarado

Las pruebas han descubierto la presencia de sustancias que pueden provocar alergias o intolerancias en algunas personas

Guardar
Se trata de una Advertencia
Se trata de una Advertencia para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: Detección de proteína de leche en cañas y triángulos de chocolate procedentes de España (Ref ES2025/727) (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) anunció una alerta sanitaria debido a la presencia de un alérgeno no detectado en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población con alergias a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, publicaron la Advertencia para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: Detección de proteína de leche en cañas y triángulos de chocolate procedentes de España (Ref ES2025/727).

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA O INTOLERANCIA A LOS COMPONENTES DE LA LECHE de la comercialización de Cañas y Triángulos de Chocolate, de la marca ANTONIO Y CAÑIZARES, con presencia de leche no incluida en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas CON ALERGIA O INTOLERANCA A A LOS COMPONENTES DE LA LECHE que pudieran tener en sus hogares los productos anteriormente mencionados, se abstengan de consumirlos.EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Alertas SanitariasAlergíasAESANespana-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Cuáles son los 5 subtipos de insomnio, según un estudio

Una investigación realizada en España evidenció cómo las personas presentan distintos síntomas y causas. Los detalles

Cuáles son los 5 subtipos

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

César Noval detalla los gestos de cortesía de algunos clubes y explica la influencia de Negreira sobre su trabajo

“El equipo que mejor nos

Comprobar Bonoloto: los resultados de este 19 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: los resultados de

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Eurojackpot: ganadores y

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada viernes, aquí están los ganadores del sorteo de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Euromillones: jugada ganadora y resultado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez carga contra el

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación en el caso de su asesora

Los 100 helicópteros que el Ejército ha comprado a Airbus en el acuerdo más grande de la historia: de aeronaves de ataque ligero a las de emergencia

La Guardia Civil explica todo lo que debes saber de la baliza V16: “Puedes usarla fuera de España”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 diciembre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 diciembre

DEPORTES

“El equipo que mejor nos

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022