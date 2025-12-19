Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

Pedro Sánchez y Zapatero (REUTERS/Violeta Santos Moura Santos Moura)

Pedro Sánchez se muestra tranquilo ante la nueva investigación que podría involucrar a figuras socialistas. El rescate realizado en 2021 a la aerolínea relacionada con empresarios de Venezuela ha desatado teorías sobre la supuesta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De momento, ha sido llamado a declarar en el Senado por el PP, pero no está bajo ninguna imputación. El presidente del Gobierno ha sostenido que el “préstamo” estaba dentro de la legalidad.

Sánchez ha asegurado que, de momento, no ha hablado con Zapatero. No obstante, no ha dudado en negar cualquier teoría que lo relacione con un trato de favor a una empresa privada aprovechando su influencia en el partido y Gobierno. El propio exmandatario ha negado rotundamente su implicación en el rescate cuando ha sido preguntado.

Los populares han confirmado que citarán a Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El partido liderado por Feijóo, en palabras de su portavoz en este órgano legislativo, Alicia García, confirmó la intención de sentar al socialista en la cámara para pedirle explicaciones sobre su “papel” en el rescate.

Pedro Sánchez defiende la “pulcritud” del rescate

El presidente del Gobierno ha dado estas explicaciones desde Bruselas, durante la rueda de prensa tras el encuentro del Consejo Europeo. Ha asegurado que las ayudas concedidas a las aerolíneas españolas durante la pandemia, incluida Plus Ultra, se realizaron con absoluta transparencia y respeto a las exigencias legales establecidas por el Tribunal de Cuentas.

Respecto a las informaciones que relacionan al expresidente Zapatero con el rescate de Plus Ultra, Sánchez ha precisado que no ha hablado con él sobre este asunto. También ha continuado explicando que las ayudas concedidas por el Gobierno consistieron en préstamos, no en rescates directos, dentro de un cumplimiento estricto de los procedimientos.

Zapatero y Plus Ultra

En 2021, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros a través de la SEPI, lo que generó sospechas debido a la baja relevancia de la compañía en el mercado español y sus vínculos con empresarios venezolanos, algunos de los que han sido detenidos por presunto blanqueo de capitales. La figura de Zapatero fue señalada en varios medios y por algunos implicados, como el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, como pieza clave en la operación.

Sin embargo, Zapatero negó rotundamente cualquier implicación, asegurando que no realizó gestiones ante el Gobierno ni tenía relación con los directivos de la aerolínea. La investigación judicial, que sigue en curso, se centra en posibles delitos de blanqueo y en la legalidad del rescate. Hasta el momento, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía no han encontrado pruebas que vinculen directamente a Zapatero con la operación.

La oposición intentó frenar el rescate y llevar el caso a instancias europeas, pero sin éxito. El caso sigue bajo la lupa pública y política, pero judicialmente no existen, de momento, indicios sólidos contra el expresidente. No obstante, las explicaciones que de en su comparecencia en el Senado pueden ser determinantes para su posible involucración.