El PP llama a Zapatero a declarar en el Senado por la ‘comisión Koldo’ tras su reunión con el directivo de Plus Ultra detenido

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado que la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’

José Luis Rodríguez Zapatero (Europa
José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado que la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ convocará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares lo llaman a declarar para que comparezca por su reunión con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, detenido la semana pasada por un supuesto uso del rescate de la empresa para blanquear dinero de la corrupción de Venezuela.

Según García, Zapatero deberá dar explicaciones sobre su papel en el rescate de Plus Ultra y aclarar si intervino en el supuesto aviso previo a los investigados o si tuvo conocimiento de las detenciones que se iban a producir. El expresidente ya había sido señalado anteriormente con el rescate por sus vínculos con el empresario.

De esta forma, el PP cambia su opinión hasta el momento, pues no tenía intención de hacer declarar al socialista. Las últimas noticias de la detención de Julio Martínez y los señalamientos públicos de su supuesta relación han derivado en este giro de guion que llevará a Zapatero al Senado.

Cree que se debe a los presuntos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China (Fuente: Europa Press).

Citarán a Zapatero en el Senado

Alicia García ha confirmado en rueda de prensa que su grupo impulsará la comparecencia de Zapatero en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. García ha señalado que la intención es incorporarlo a un nuevo listado de comparecientes, para que aclare su “papel” en el caso de la aerolínea venezolana.

La decisión sobre la fecha en la que Zapatero acudirá a la comisión dependerá de la Mesa, donde el PP dispone de mayoría. La portavoz ha lanzado la cuestión de si “¿dio el chivatazo al presidente de Plus Ultra para que borrara pruebas?”, refiriéndose a posibles destrucciones de mensajes y correos. También cuestionó el uso de móviles prepago, un tipo de comunicación que, según indicó, buscaba no dejar rastro.

Declaraciones del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien cree que el presidente Pedro Sánchez está "desesperado" tras haber recurrido al que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para mantener las conversaciones con Junts y auguran que el que fuese líder de los socialistas acabará "cayendo" con el 'caso Koldo'. (Fuente: Imágenes Satélite SATÉLITE)

Zapatero se desvincula del caso

La implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra ha sido objeto de gran controversia política y mediática. El rescate, aprobado en 2021 por el Consejo de Ministros, supuso una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea, que contaba con capital de empresarios venezolanos. Desde el inicio, PP y Vox cuestionaron la legalidad y la justificación de la ayuda, señalando la baja relevancia de la compañía en el mercado español y sus vínculos con Venezuela.

En los últimos meses, la figura de Zapatero ha sido señalada por algunos implicados en el caso, como el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, quienes lo han mencionado como supuesto impulsor del rescate. Sin embargo, el propio Zapatero ha negado rotundamente cualquier gestión o relación con la operación, asegurando que no intervino ante ningún miembro del Gobierno ni tuvo contacto con los directivos.

A pesar de las sospechas y de la citación de Zapatero en comisiones parlamentarias para aclarar su papel, hasta la fecha no existen pruebas judiciales que demuestren su implicación directa en el rescate de Plus Ultra. La investigación sigue abierta, pero la versión oficial y judicial es que Zapatero no tuvo un papel activo en la operación

