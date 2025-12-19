Melania Trump protagoniza su primer documental: “Todo el mundo quiere saber. Pues aquí tienen”

Melania Trump en una imagen de archivo

Melania Trump ha vuelto a situarse en el centro de los focos aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su cargo como primera dama de los Estados Unidos o su matrimonio con Donald Trump. La exmodelo esloveno estadounidense ha roto su hermetismo a través de un proyecto audiovisual en el que ha ofrecido una imagen distinta y más personal.

A través del documental Melania, cuyo estreno en salas está previsto para el 30 de enero de 2026, la esposa de Donald Trump se propone relatar su propia historia desde dentro, con una mirada íntima y cuidadosamente diseñada. El primer tráiler oficial anticipa una obra que se aleja de los retratos convencionales y coloca a Melania como eje central del relato, no solo delante de la cámara, sino también en la toma de decisiones creativas.

Melania Trump anuncia en su cuenta de Instagram su documental (@melaniatrump)

La primera imagen de la pieza promocional muestra a Melania Trump con el sombrero azul marino y el abrigo a juego que lució durante la investidura presidencial de su marido. Es entonces cuando pronuncia la frase "Aquí vamos de nuevo“, unas palabras que funcionan como carta de presentación del documental y como síntesis del momento vital que atraviesa. El regreso a la Casa Blanca se plantea no solo como un acontecimiento político, sino como una experiencia profundamente personal. Poco después, la primera dama interpela directamente al espectador con otra frase significativa: “Todo el mundo quiere saber. Pues aquí tienen”.

Del anonimato a estrella de Hollywood

El documental pone el foco en un periodo muy concreto: los veinte días anteriores y posteriores a la investidura de Donald Trump. Se trata, según se desprende del avance, de una etapa de transición intensa en la que Melania pasa de ser una ciudadana privada a asumir nuevamente el rol de primera dama. A lo largo de ese proceso, la cámara la acompaña mientras equilibra sus responsabilidades institucionales con la vida familiar, los compromisos empresariales y su faceta filantrópica. Las imágenes incluyen desde reuniones de trabajo hasta momentos de planificación personal, siempre con la idea de mostrar el engranaje interno de una figura habitualmente observada desde la distancia.

Trailer de Melania, la película de Melania Trump con producción del argentino Fernando Sulichin

Entre las escenas que se adelantan destacan aquellas relacionadas con la preparación de actos oficiales. El espectador podrá verla supervisar aspectos clave de su imagen pública, como el diseño del vestido blanco y negro que llevó durante el baile inaugural, participar en sesiones fotográficas institucionales y recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de su vida reciente, como la Casa Blanca, la Torre Trump en Nueva York o la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Estos escenarios sirven de telón de fondo para un relato que busca humanizar a la protagonista sin renunciar a la solemnidad del cargo.

Uno de los elementos que más llama la atención del tráiler es el acceso a situaciones privadas poco habituales en este tipo de producciones. Se muestran conversaciones telefónicas con el presidente y ensayos de discursos en los que Melania interviene de forma activa. En uno de esos momentos, se la escucha sugerir a su marido que se defina no solo como “pacificador”, sino también como “unificador”. Estas secuencias, junto a instantes de reflexión personal, construyen el retrato de una mujer implicada y con criterio propio. Ella misma ha insistido en que no siempre coincide con Donald Trump y que eso, según sus palabras, “está bien”.

Más allá de su contenido narrativo, Melania es también un proyecto ambicioso desde el punto de vista industrial. La película, con una duración de 104 minutos, fue adquirida por Amazon MGM Studios por 40 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un documental. La operación se cerró tras una puja en la que participaron otras grandes plataformas como Netflix y Disney. La dirección corre a cargo de Brett Ratner, responsable de títulos de éxito comercial como Rush Hour y X-Men: La decisión final, en lo que supone su primer gran trabajo desde 2017. Melania Trump figura como productora ejecutiva, un detalle que refuerza la idea de que el relato se construye desde su propia perspectiva.

El estreno tendrá un alcance internacional. Además de Estados Unidos, la película llegará a salas de Latinoamérica, Europa, Asia, Israel y Emiratos Árabes Unidos, siguiendo una estrategia de distribución global poco habitual para una figura institucional. Tras su paso por los cines, el documental se incorporará al catálogo de Amazon Prime Video y se prevé, además, el lanzamiento de una serie documental complementaria a lo largo del mismo año.