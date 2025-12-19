España

Melania Trump protagoniza su primer documental: “Todo el mundo quiere saber. Pues aquí tienen”

La esposa de Donald Trump ha querido mostrar una faceta íntima y personal, más allá de su cargo como primera dama de Estados Unidos

Guardar
Melania Trump en una imagen
Melania Trump en una imagen de archivo

Melania Trump ha vuelto a situarse en el centro de los focos aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su cargo como primera dama de los Estados Unidos o su matrimonio con Donald Trump. La exmodelo esloveno estadounidense ha roto su hermetismo a través de un proyecto audiovisual en el que ha ofrecido una imagen distinta y más personal.

A través del documental Melania, cuyo estreno en salas está previsto para el 30 de enero de 2026, la esposa de Donald Trump se propone relatar su propia historia desde dentro, con una mirada íntima y cuidadosamente diseñada. El primer tráiler oficial anticipa una obra que se aleja de los retratos convencionales y coloca a Melania como eje central del relato, no solo delante de la cámara, sino también en la toma de decisiones creativas.

Melania Trump anuncia en su
Melania Trump anuncia en su cuenta de Instagram su documental (@melaniatrump)

La primera imagen de la pieza promocional muestra a Melania Trump con el sombrero azul marino y el abrigo a juego que lució durante la investidura presidencial de su marido. Es entonces cuando pronuncia la frase "Aquí vamos de nuevo“, unas palabras que funcionan como carta de presentación del documental y como síntesis del momento vital que atraviesa. El regreso a la Casa Blanca se plantea no solo como un acontecimiento político, sino como una experiencia profundamente personal. Poco después, la primera dama interpela directamente al espectador con otra frase significativa: “Todo el mundo quiere saber. Pues aquí tienen”.

Del anonimato a estrella de Hollywood

El documental pone el foco en un periodo muy concreto: los veinte días anteriores y posteriores a la investidura de Donald Trump. Se trata, según se desprende del avance, de una etapa de transición intensa en la que Melania pasa de ser una ciudadana privada a asumir nuevamente el rol de primera dama. A lo largo de ese proceso, la cámara la acompaña mientras equilibra sus responsabilidades institucionales con la vida familiar, los compromisos empresariales y su faceta filantrópica. Las imágenes incluyen desde reuniones de trabajo hasta momentos de planificación personal, siempre con la idea de mostrar el engranaje interno de una figura habitualmente observada desde la distancia.

Trailer de Melania, la película de Melania Trump con producción del argentino Fernando Sulichin

Entre las escenas que se adelantan destacan aquellas relacionadas con la preparación de actos oficiales. El espectador podrá verla supervisar aspectos clave de su imagen pública, como el diseño del vestido blanco y negro que llevó durante el baile inaugural, participar en sesiones fotográficas institucionales y recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de su vida reciente, como la Casa Blanca, la Torre Trump en Nueva York o la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Estos escenarios sirven de telón de fondo para un relato que busca humanizar a la protagonista sin renunciar a la solemnidad del cargo.

Uno de los elementos que más llama la atención del tráiler es el acceso a situaciones privadas poco habituales en este tipo de producciones. Se muestran conversaciones telefónicas con el presidente y ensayos de discursos en los que Melania interviene de forma activa. En uno de esos momentos, se la escucha sugerir a su marido que se defina no solo como “pacificador”, sino también como “unificador”. Estas secuencias, junto a instantes de reflexión personal, construyen el retrato de una mujer implicada y con criterio propio. Ella misma ha insistido en que no siempre coincide con Donald Trump y que eso, según sus palabras, “está bien”.

Más allá de su contenido narrativo, Melania es también un proyecto ambicioso desde el punto de vista industrial. La película, con una duración de 104 minutos, fue adquirida por Amazon MGM Studios por 40 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un documental. La operación se cerró tras una puja en la que participaron otras grandes plataformas como Netflix y Disney. La dirección corre a cargo de Brett Ratner, responsable de títulos de éxito comercial como Rush Hour y X-Men: La decisión final, en lo que supone su primer gran trabajo desde 2017. Melania Trump figura como productora ejecutiva, un detalle que refuerza la idea de que el relato se construye desde su propia perspectiva.

El estreno tendrá un alcance internacional. Además de Estados Unidos, la película llegará a salas de Latinoamérica, Europa, Asia, Israel y Emiratos Árabes Unidos, siguiendo una estrategia de distribución global poco habitual para una figura institucional. Tras su paso por los cines, el documental se incorporará al catálogo de Amazon Prime Video y se prevé, además, el lanzamiento de una serie documental complementaria a lo largo del mismo año.

Temas Relacionados

Melania TrumpGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La ciencia revela si es mejor beber té o café para las mujeres que buscan prevenir la osteoporosis y cuidar los huesos

Una de estas bebidas ha demostrado tener un beneficio en la densidad mineral ósea

La ciencia revela si es

Ignacio de la Calzada, abogado, explica todo lo que debes saber sobre el periodo de prueba: “Da derecho a paro”

La información difundida en redes sociales por profesionales del derecho se ha convertido en una herramienta clave para acercar el conocimiento legal a los trabajadores

Ignacio de la Calzada, abogado,

Primeras palabras de la princesa Mette-Marit tras revelar que necesita un trasplante: “Ha sido un año exigente, no vamos a ocultarlo”

En los últimos meses, la esposa del príncipe Haakon ha sufrido un empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece

Primeras palabras de la princesa

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La denuncia, presentada por el PP, considera que las manifestaciones del presidente durante la citada rueda de prensa podrían vulnerar el deber de neutralidad en actos institucionales durante periodos electorales

La Junta Electoral abre expediente

Los expertos alertan sobre esta costumbre que puede debilitar tu salud: “El frío es un desafío natural para el sistema inmunológico”

La falta de actividad física agrava la crisis de supergripe al debilitar el sistema inmunológico

Los expertos alertan sobre esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral abre expediente

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación en el caso de su asesora

Los 100 helicópteros que el Ejército ha comprado a Airbus en el acuerdo más grande de la historia: de aeronaves de ataque ligero a las de emergencia

La Guardia Civil explica todo lo que debes saber de la baliza V16: “Puedes usarla fuera de España”

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

ECONOMÍA

Los rituales más curiosos para

Los rituales más curiosos para atraer la suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: de la bolsa de lentejas a las imágenes de Santos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente estás trabajando gratis y no te estás dando cuenta”

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”