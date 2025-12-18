Melania Trump toma el control de su propia historia en una nueva película

La primera dama impulsa un proyecto que, según ha dicho, permitirá entender mejor cómo fue para ella mudarse a la Casa Blanca por segunda vez.

El Día de la Inauguración de 2021, Melania Trump dejó Washington como primera dama. Llevaba un caftán azul y naranja, unos zapatos planos azul marino y unos lentes de sol enormes que le cubrían el rostro: el equivalente en moda a un mensaje de "fuera de la oficina". Dado que los acontecimientos del 6 de enero de 2021 aún no habían sido reinterpretados, ella y su marido estuvieron muy cerca de convertirse en una pareja de parias políticos.

Ella quiere que lo sepas: las cosas cambian.

Con su nueva película, Melania, cuyo tráiler se lanzó el miércoles, la primera dama ejerce un control directo y creativo sobre su propia historia. En poco más de un minuto, les dice a los estadounidenses --que en ocasiones se han mostrado desconcertados por sus actos-- cómo quiere que la vean.

"Aquí vamos otra vez", dice a la cámara Melania Trump con una (leve) sonrisa, del brazo de un edecán militar y luciendo un sombrero de ala ancha, mientras se dirige a la segunda ceremonia de investidura de Donald J. Trump. Esta vez, con los ojos parcialmente ocultos y la ligera curvatura de sus labios visible, no hay duda de a qué primera dama histórica se parece más: a sí misma.

Barron Trump, su hijo de 19 años, aparece de manera fugaz en el tráiler. Actualmente vive en Washington y asiste a la universidad; criarlo había sido la principal preocupación de Melania Trump durante el primer mandato. Ahora que él ya es adulto, se evidencian algunas de sus otras prioridades.

La primera dama se presenta ante el público como una figura clave en la vida de su esposo, aunque solo cuando ella lo decide. En una escena del tráiler, Donald Trump ensaya su discurso de investidura y decide hacer pasar al equipo de grabación.

"Mi legado más importante será el de pacificador", dice Trump, leyendo el guión. Su esposa lo interrumpe. "Pacificador y unificador", subraya. Su influencia sobre él es real, dicen personas cercanas a los Trump, pero no toma cada uno de sus consejos como palabra sagrada. Como presidente, Trump ha intentado poner fin a las guerras, pero hasta ahora ha hecho poco en términos de fomentar la unidad.

En lo que quizá sea el momento más interesante del tráiler, ella llama por teléfono a su marido desde la Trump Tower. "Hola, señor presidente. Enhorabuena", le dice al teléfono. Él le pregunta si ha visto lo que sea por lo que le estaba felicitando. Su oficina no respondió a las preguntas sobre cuál era el evento. En cualquier caso, no lo estaba viendo en vivo.

"Lo veré en las noticias", le dice.

La película está dirigida por Brett Ratner, director y productor de filmes como Una pareja explosiva y El renacido. Así como Melania sirve para ayudar a la primera dama a controlar su propia historia, el proyecto es una especie de vehículo de redención para Ratner, quien en 2017 fue acusado de conducta sexual inapropiada por seis mujeres en un artículo publicado por The Los Angeles Times, acusaciones que él negó. Paramount también ha mostrado recientemente interés en distribuir Una pareja explosiva 4, al parecer a petición de Trump, con Ratner al timón.

Un aspecto importante para Melania Trump es que quizá ya no es la primera dama más recordada por su torpe visita, durante el primer mandato de su marido, a los niños migrantes detenidos en la frontera, cuando abordó un avión con una chaqueta que llevaba estampada en la espalda la frase "I REALLY DON'T CARE, DO U?".

En el tráiler de la película, se la presenta como una figura segura y asertiva, opinando sobre los discursos de su marido y los bocetos de los vestidos. Ambientada por música instrumental creciente y presentada por el icónico rugido del león de Metro-Goldwyn-Mayer --un felino que ahora está, metafóricamente, en cautiverio bajo Amazon Prime, el distribuidor de la película--, Melania se propone explorar los días previos a la segunda toma de posesión de Trump. En 2017, una primera dama envuelta en cachemira tenía cara de ciervo mientras su marido prestaba juramento.

Aquel día, estaba preocupada por la seguridad, la adaptación de su hijo a la vida en Washington y la posibilidad de evocar la imagen de Jacqueline Kennedy, una mujer cuya presencia física había querido emular como primera dama.

Las cosas cambian.

"A mis seguidores y a la gente les encantaría saber más de mí", dijo en una entrevista en Fox & Friends antes de regresar a la Casa Blanca. "Ahora mismo es la vida cotidiana. Lo que hago. Las responsabilidades que tengo", dijo al explicar el eje central de la película.

"Por primera vez, la historia se pone en marcha durante los 20 días de mi vida previos a la investidura presidencial de Estados Unidos", dijo la Melania Trump en un comunicado a Fox que fue compartido por su oficina. "Por primera vez, el público de todo el mundo está invitado a ver en los cines cómo se despliega este capítulo decisivo: una mirada privada y sin filtros a la manera en que navego entre la vida familiar, los negocios y la filantropía en mi camino para convertirme en primera dama de Estados Unidos de América". Melania Trump ha intentado en distintos momentos comercializar su imagen como marca. Lo que empezó como un interés por vender joyas y productos para el cuidado de la piel ha pasado a capitalizar su tiempo como primera dama. El año pasado, sus memorias, Melania, se convirtieron en un éxito de ventas. Su película, cuyo estreno está previsto para el 30 de enero, es otro intento de sacar provecho de su nombre, esta vez mientras ocupa el cargo.

Katie Rogers es corresponsal del Times para la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump.