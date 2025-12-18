Te puedes enfrentar a una sanción de 500 euros y a la pérdida de 6 puntos si haces esta maniobra en las rotondas

Imagen de una rotonda (Freepik)

El 80% de los conductores comete algún error al meterse en una rotonda. De hecho, según datos de Formaster - Asociación de Empresas de Formación en Seguridad Vial - el 9,42% de los accidentes con víctimas tiene lugar en una rotonda. Según datos recopilados por asociaciones de automovilistas, en tan solo cuatro años se registraron decenas de miles de siniestros con víctimas en glorietas, con cientos de fallecidos y decenas de miles de heridos; y una parte relevante de ellos estuvo relacionada con maniobras indebidas dentro de la rotonda.

Existe una maniobra que, si bien es habitual y está ampliamente normalizada, no solo es ilegal, sino también arriesgada: salir de una rotonda desde un carril que no sea el derecho, lo que supone cruzar la trayectoria de otros vehículos que sí circulan correctamente. Es tan común que traiga algún problema que la Guardia Civil ha decidido recordar que no se trata de una infracción leve, sino que puede conllevar sanciones económicas de hasta 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

Cómo circular correctamente por una rotonda

La clave para evitar tanto el siniestro como la multa como la pérdida de los puntos es sencilla: respetar las normas básicas de circulación. Es decir: en una rotonda, salir siempre desde el carril derecho, independientemente del tamaño de la glorieta o de la prisa que uno tenga; y estar en el carril correspondiente con antelación suficiente como para que la maniobra no resulte brusca o inesperada para el resto de conductores.

Cómo circular correctamente por una rotonda (AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Europa Press)

Igual que el carril de salida no es de libre elección, tampoco lo es el uso de intermitentes: señalizar tanto los cambios de carril como la salida del mismo es imprescindible para permitir a otros conductores prever los movimientos de uno y ajustar su conducción. Del mismo modo, los vehículos que circulan por el carril interior están obligados a ceder el paso a quienes se encuentren en el carril derecho, independientemente de si pretenden abandonar la glorieta en la siguiente salida.

Otro error común suele cometerse incluso antes de entrar a la rotonda: elegir mal el carril, lo que condicionará todo el recorrido y obliga frecuentemente a realizar salidas incorrectas. A modo de recordatorio: si se planea tomar la primera salida o seguir recto, lo correcto será entrar a la rotonda por el carril derecho. Si lo que se va a hacer es girar hacia la izquierda o cambiar de sentido, entonces lo recomendable es utilizar el carril izquierdo, siempre siendo obligatorio cambiar al derecho antes de abandonar la rotonda.

Más allá de esto, y con el objetivo de facilitar cualquier maniobra propia y del resto de conductores, también se debe moderar la velocidad en el acceso: una entrada excesivamente rápida reduce el margen de reacción, multiplicando así las posibilidades de error. Más allá de entrar o salir mal de una rotonda o hacerlo excesivamente rápido, también es importante respetar la prioridad de paso del resto de vehículo y señalizar siempre que se vaya a cambiar de carril, siendo no hacer cualquiera de ambas una conducta sancionable.