España

¿Te pueden multar por ir mucho tiempo por el carril izquierdo? Esto dice la DGT

El Reglamento General de Circulación (RGC) determina que se debe utilizar el carril situado más a la derecha

Guardar
Autopista con tráfico (Foto: Shutterstock)
Autopista con tráfico (Foto: Shutterstock)

El hecho de poder conducir por cualquier carril en una autovía o autopista pone en práctica el conocimiento de los conductores y las normas de tráfico, algo que se explica desde la autoescuela y que muchos parecen haber olvidado.

Cada vez es más frecuente observar el carril derecho vacío y el central e izquierdo con vehículos circulando sin aparentemente estar adelantando a nadie. Esta práctica, además de ser habitual, está prohibida y es posible recibir sanciones por llevarla a cabo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Reglamento General de Circulación (RGC) explican cuál es la norma vigente en España y cómo se debe circular tanto en autopistas como en autovías.

Carril recomendado

El Reglamento General de Circulación (RGC) es una norma aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE. Por su parte, la DGT se encarga de que esta normativa sea aplicada de manera adecuada. Según lo establecido en el RGC, en vías interurbanas con más de un carril por sentido, los conductores deben circular por el carril derecho. Esto quiere decir que, el carril central y el izquierdo solo deben usarse para adelantar o en situaciones necesarias, como evitar un vehículo parado o facilitar una incorporación o salida.

Vehículos pesados circulando por la
Vehículos pesados circulando por la derecha (Foto: Shutterstock)

De esta forma, la DGT indica que se “podrían evitar muchas situaciones peligrosas derivadas de cambios de carril innecesarios o adelantamientos por la derecha”, lo que deja a entender que estas maniobras son una de las principales causas de accidentes en las carreteras nacionales. Según datos de 2025, el tipo de siniestro que ha provocado más fallecimientos ha sido la salida de la vía (99, lo que supone un 43% del total), seguido de la colisión frontal (53, un 23%).

El carril izquierdo

Pese a que por norma general se debe conducir por la derecha y utilizar el resto de carriles cuando las circunstancias del tráfico lo aconsejen, siempre y cuando no se entorpezca a otro vehículo que venga por detrás, la realidad es que la mayoría de conductores en España parecen haberlo olvidado. Sin embargo, para aquellos que incumplan esta normativa, se expondrán a una multa económica y, en ciertos casos, hasta la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Circular por el carril izquierdo si no hay coches en el carril de la derecha, puede conllevar multas de 200 euros sin pérdida de puntos. En cambio, si el adelantamiento se realiza circulando por la derecha a un vehículo situado a la izquierda, la multa es la misma pero en este caso se penalizará también con 4 puntos del carnet.

Adelantamiento temerario de un camión (DGT)

Según la norma general, está prohibido adelantar por la derecha a otro vehículo. Sin embargo, existen dos excepciones legales que lo permiten. La primera cuando el vehículo que circula por delante indica claramente que va a girar a la izquierda o detenerse y hay que rebasarlo por la derecha. La segunda cuando se circula en una vía urbana con varios carriles delimitados y daca uno está asignado a una dirección o velocidad distinta.

El carril izquierdo no es de uso libre en autopistas y autovías, es exclusivo para adelantar. La DGT y la normativa son claras y exigen a los conductores regresar al carril derecho lo antes posible tras realizar la maniobra. Por tanto, está prohibido circular de manera permanente por la izquierda, salvo en situaciones específicas y necesarias. La prioridad es siempre el uso del carril más a la derecha.

Temas Relacionados

DGTCochesVehículosMultas EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo dar el DNI de manera segura en alojamientos y hoteles: un experto recomienda no dar nunca el documento de identidad

Un experto afirmó en un programa de TV3 que nunca da su documento original para proteger su información personal

Cómo dar el DNI de

Leticia Poole alerta sobre la “sobrecapacitación” en España: “Estamos preparados para lo que el mercado no necesita”

La economista asegura que se necesita un cambio de mentalidad urgente sobre los oficios que no requieren un título universitario

Leticia Poole alerta sobre la

José Astorga, experto en lenguaje no verbal: “Nunca hagas esta pregunta a un mentiroso”

Las preguntas presuntivas son una técnica poderosa relacionadas con la comunicación no verbal y la psicología del comportamiento

José Astorga, experto en lenguaje

Las incongruencias de Mazón en su discurso de dimisión: habla primero de los daños materiales que de las víctimas y repite bulos ya desmentidos

“Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe”, definde el presidet de la Generalitat

Las incongruencias de Mazón en

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las incongruencias de Mazón en

Las incongruencias de Mazón en su discurso de dimisión: habla primero de los daños materiales que de las víctimas y repite bulos ya desmentidos

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana: “Pedro Sánchez es mala persona, yo solo me he equivocado”

Mazón coge una baja médica tras su dimisión como presidente de la Generalitat: “Ya no puedo más”

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

El juez del Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas

ECONOMÍA

Leticia Poole alerta sobre la

Leticia Poole alerta sobre la “sobrecapacitación” en España: “Estamos preparados para lo que el mercado no necesita”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 noviembre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Cómo Sinner ha podido arrebatar

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”