Dabiz Muñoz hinca rodilla y le pide matrimonio a Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’: “¿Te quieres casar conmigo?“

La presentadora y el cocinero volverán a pasar por el altar después de casarse hace diez años y tener dos hijos en común

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La cuenta atrás para Nochevieja y la programación más vista del año ya ha comenzado, y, una vez más, Cristina Pedroche se prepara para convertirse en uno de los grandes focos mediáticos del 31 de diciembre. La presentadora volverá a despedir el año desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, en una retransmisión que podrá verse en Antena 3, La Sexta y Atresplayer. Sin embargo, esta edición no es una más. Para ella supone el “cierre de un ciclo”: “12 años, 12 uvas y 12 vestidos” que han cambiado la forma de vivir las Campanadas en televisión.

Pedroche afronta esta cita con una mezcla de ilusión y presión. “Cada año intento superarme”, ha reconocido en los últimos días, consciente de que el listón está cada vez más alto. La preparación del estilismo, el ensayo técnico y la expectación del público convierten las semanas previas en un auténtico maratón emocional. Lo que no esperaba es que este final de año viniera acompañado de una sorpresa personal que ha eclipsado incluso la incógnita del vestido.

La escena tuvo lugar en el plató de El Hormiguero, donde la presentadora acudió para hablar, sin desvelar demasiado, del look con el que recibirá 2026. Su marido, Dabiz Muñoz, también participaba en el programa para presentar sus nuevos roscones navideños. Entre bromas, degustaciones y complicidad, la conversación derivó hacia el terreno sentimental de forma natural… hasta que cambió por completo de tono.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Pedroche, divertida, comentó que si no estuviera ya casada con el chef, volvería a hacerlo sin dudar. “Me quiero casar otra vez”, lanzó entre risas. La respuesta de Muñoz no se hizo esperar: recogió la idea y, con ingenio, improvisó una pedida de mano utilizando la sorpresa escondida en uno de los roscones. Arrodillado en directo y ante la atenta mirada de Pablo Motos, formuló la pregunta definitiva: “Te lo voy a poner como un anillo. Cristina Pedroche, ¿te quieres casar conmigo?“. La respuesta no llegó en palabras, sino en un beso que selló el momento y provocó la ovación del público.

La pareja acaba de cumplir una década de matrimonio. Su boda civil, celebrada en 2015, fue tan atípica como ellos: íntima, sin protocolo y en la más estricta privacidad. Desde entonces, han construido una familia con dos hijos, Laia e Isai, y una relación que destacan por su complicidad y apoyo mutuo. Con el paso del tiempo, Pedroche ha expresado su deseo de formalizar su unión también por la iglesia, una idea que cobra ahora más fuerza tras esta pedida inesperada.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

“No me veía preparada para esto”

Pese a la emoción del momento, la prioridad inmediata de la presentadora sigue siendo profesional. El vestido de las Campanadas vuelve a ser uno de los secretos mejor guardados de la televisión. Su estilista, Josie, lleva meses trabajando en una propuesta que, según palabras del propio equipo, marcará un antes y un después. “Se rompe con todo lo pasado, y lo que voy a construir es una cosa distinta”, ha adelantado Pedroche, que reconoce que este diseño simboliza un cambio de etapa.

El proceso no ha sido sencillo. Este año, la presentadora afrontó la organización del estilismo mientras estaba embarazada, lo que retrasó decisiones clave. “No me veía preparada para esto, no tenía sentido. Puede que sean las últimas”, ha admitido. Finalmente, tras el nacimiento de su segundo hijo, el proyecto se retomó con intensidad. El resultado, aseguran quienes lo han visto de cerca, será impactante, con un peinado y un maquillaje concebidos como parte de una narrativa artística más amplia.

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'
Cristina Pedroche en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Más allá de la moda, estas Campanadas tienen un componente emocional añadido. Convertirse en madre ha cambiado su forma de vivir la noche del 31 de diciembre. Separarse de sus hijos, aunque sea por unas horas, le genera un conflicto interno que ella misma ha compartido con sinceridad en redes sociales. Aun así, Pedroche sigue adelante, consciente de que esta cita forma parte de su identidad profesional.

