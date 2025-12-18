Cristina Cifuentes se rompe al recordar la muerte de su padre y su hermana en ‘Hasta el fin del mundo’: “He vivido muchas situaciones traumáticas”

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo en 'Hasta el fin del mundo' (RTVE)

El programa Hasta el fin del mundo ha emitido un nuevo capítulo la noche de este miércoles, 17 de diciembre, en el que sus concursantes han realizado un recorrido por algunos de los paisajes más singulares de Argentina. Este viaje no solo les ha enfrentado a retos físicos y emocionales, sino que también les ha llevado a encontrar un espacio para la reflexión personal, el recuerdo y el fortalecimiento de los vínculos que los han llevado a ser quienes son en la actualidad. En esta ocasión, una de las escenas más emotivas ha tenido como protagonista a Cristina Cifuentes, quien no pudo evitar romperse ante las cámaras.

Durante una conversación íntima con Alba Carrillo, la exdirigente abrió su corazón y compartió algunas de las pérdidas más dolorosas de su vida, aquellas por las que, según confesó, dejaría todo atrás con tal de poder compartir tan solo un minuto más. “Me gustaría que viniera mi hermana. He vivido muchas situaciones traumáticas. Mi hermana mayor, mi madrina, murió muy joven con cáncer”, expresó visiblemente afectada, reconociendo que le hubiera gustado que la despedida hubiera sido diferente.

El recuerdo de aquella pérdida sigue muy presente en su memoria, especialmente por las circunstancias que la rodearon. “Ella estaba malita, pero no nos dijo lo mal que estaba, no quería que nos preocupáramos”, se lamentó entre lágrimas, al reconocer que no fue consciente de todo lo que su hermana atravesó en aquellos momentos, pese a que la familia estuvo a su lado. Esta experiencia, unida a la pérdida posterior de su padre, marcó profundamente a la exdiputada y le hizo tomar conciencia de lo efímera que puede ser la vida y de lo poco que, en ocasiones, se valora el presente.

La dura pérdida de su padre

Nacida en Madrid el 1 de julio de 1964, fue la séptima de ocho hermanos en una familia numerosa. Sus padres, un militar de artillería y una mujer también hija de militar, criaron a todos sus hijos juntos en una vivienda situada en Moncloa, uno de los hogares en los que más tiempo residieron. En 2015, cuando ejercía como delegada del Gobierno en Madrid, tuvo que despedirse de su padre. En aquel momento, le dedicó unas palabras públicas que posteriormente recordó la revista Mujer Hoy. “La primera y la última foto que tengo contigo, el mejor padre del mundo. Aunque ya no estás, cada día que pasa te echo más de menos y te quiero más”, escribió en el pasado Día del Padre, acompañado de algunas de las fotografías más especiales que conservaba junto a él.

La familia ya había sufrido otro duro golpe años antes, con el fallecimiento de Ángeles, la hermana mayor y uno de los grandes apoyos de Cristina Cifuentes, que murió en 2008. El duelo volvió a repetirse en 2022 con la pérdida de Patricia, una de sus sobrinas, miembro de la Unidad Militar de Emergencias. La exdirigente también quiso recordarla públicamente a través de sus redes sociales. “Dejaste un vacío imposible de llenar. Descansa en paz”, escribió junto a varias imágenes de la joven con su uniforme en plena labor profesional.

A lo largo de su vida, su madre se ha mantenido como uno de sus principales pilares, algo que Cifuentes no duda en reconocer siempre que tiene ocasión. “Muchas gracias, querida mamá. Por estar siempre, por quererme y no soltarme jamás la mano. La mejor madre, abuela y bisabuela”, le dedicó públicamente en una de las celebraciones del Día de la Madre que pudieron compartir juntas.

Además del apoyo de sus hermanos, Cristina Cifuentes cuenta con el respaldo constante de su marido y de sus dos hijos, a quienes dedica gran parte de su tiempo. “Vengo de una familia numerosa, siempre muy unidos y nos hemos querido mucho. No puedes salir de casa enfadada con tu gente querida porque no sabes qué va a pasar después”, le aconsejó a Alba Carrillo al compartir este recuerdo tan significativo.