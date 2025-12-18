Chenoa y Marc Giró sustituirán a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en las Campanadas de RTVE

Marc Giró y Chenoa en un fotomontaje. (Europa Press)

Ya se conocen los nombres de los dos encargados en dar las Campanadas de TVE desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. Se trata de Chenoa y Marc Giró, tal y como ha confirmado en exclusiva, y a través de sus redes sociales, el periodista Rocco Steinhäuser, del programa Versió RAC1.

Se termina así uno de los grandes misterios del año tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, después de que el presentador renunciara al encargo debido al problema de salud del catalán, que ha optado por seguir guardando reposo.

Así lo anunciaba el humorista: “Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos que yo mismo creo. Mi cuerpo me pidió parar”. Unas palabras con las que Buenafuente daba a entender que la recuperación avanza, pero que no puede ni debe precipitarla.

El presentador catalán ha emitido un comunicado en el que explica que no podrá ponerse al frente de la última noche del año por sus problemas de salud: "No tengo que acelerar una recuperación". (X @RTVE_Com)

La ausencia de Andreu y Silvia será sonada, pero el ente público ha sabido reaccionar y ha encontrado a dos sustitutos que han tenido una gran popularidad este año.

Este año, Chenoa ha presentado dos de los espacios nuevos de TVE: The Floor y Dog House. Un doble estreno que llegó poco después de su salto a la cadena pública, en noviembre de 2024. Marc Giró, por su parte, es el encargado de presentar Late Xou, un espacio con entrevistas a personalidades del panorama nacional que destaca por su punto de humor. De manera más reciente, Chenoa acaba de terminar su paso por Operación Triunfo, donde ejerce de conductora y presentadora.

Chenoa, presentadora de 'OT 2025' (Prime Video)

La cadena pública, aunque ha tardado varios días, parece haber dado con una pareja que suena a éxito gracias a su espontaneidad ante los focos y es que, si bien la combinación era inimaginable, apunta a que será una noche marcada por las risas. Un punto a su favor es que los dos tienen una gran experiencia ante los focos, algo muy a tener en cuenta a la hora de ponerse ante millones de espectadores en la noche más mediática e importante del año.

Otra muestra de que es una elección ganadora está en un momento viral del pasado mes de octubre, cuando muchos usuarios pidieron a RTVE a través de X que los presentadores fueran Chenoa y Marc Giró. Tras verlo, la mallorquina no tardó en reaccionar y respondió a la propuesta con un “lo adoro”, dejando claro que no le importaría para nada compartir el protagonismo del 31 de diciembre con el catalán.

Marc Giró, en 'Late Xou'. (RTVE)

La planificación de TVE para la última noche del año

La 1 ya tiene preparada su programación para despedir el año. Además de las Campanadas, habrá una gala especial llamada Feliz 2026, con Eva Soriano y Egoitz Txurruka, conocido como Txurru, al frente. Eva repetirá como presentadora y Txurru debuta en la cadena, para que el público lo conozca antes de su estreno como conductor de Trivial Pursuit, programa cuyo lanzamiento sigue sin fecha confirmada.

La batalla por la audiencia en Nochevieja se presenta reñida. Atresmedia volverá a confiar en Cristina Pedroche y Alberto Chicote para las Campanadas, dupla consolidada desde 2016. Mediaset cambia de presentadores y contará con Sandra Barneda y Xuso Jones, quienes toman el relevo de Ion Aramendi y Blanca Romero para recibir el 2026.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en el anuncio de las Campanadas 2025 (Atresmedia)

Con esta mezcla de experiencia y novedades, TVE busca seguir conectando con el público y mantener su lugar en una noche clave para la televisión, aunque la competencia entre cadenas vuelve a estar muy ajustada, como cada año.