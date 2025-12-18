Carlos Romera, experto en seguros: “Cambiar la batería de un coche eléctrico o híbrido puede costarte hasta 10.000 euros y muchos seguros no la cubren”

Contratar un seguro barato para un coche eléctrico puede acabar saliendo caro (Montaje Infobae)

“¡Una póliza barata te puede salir muy cara!”, advierte Carlos Romera, experto en seguros, en una publicación reciente de su perfil de TikTok, en el que cuenta con 2.770 seguidores y a través del cual explica diferentes aspectos sobre todo tipo de pólizas.

En España, es obligatorio contratar un seguro para cualquier vehículo, independientemente de si se utiliza o no - a no ser que estén oficialmente inactivos en la DGT -, y que este este al día y en vigor, tal y como indica la ley 21/2007, de 11 de julio: “Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo del que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo”.

Qué tipo de póliza elegir para un vehículo eléctrico

Es decir: todo vehículo debe llevar asociado un seguro, como mínimo, a terceros, que incluye la cobertura de Responsabilidad Civil, lo que viene siendo la “protección” frente a daños personales y materiales a terceros que pueden darse en un accidente. Los vehículos eléctricos no son una excepción y, teniendo en cuenta que - según Carlos Romera - cambiar la batería de uno de ellos “puede costar hasta diez mil euros” y que “muchos seguros no la cubren”, es recomendable informarse muy bien del nivel de cobertura antes de contratar ninguna póliza.

Todo vehículo debe llevar asociado un seguro, como mínimo, a terceros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres coberturas básicas que necesita todo seguro de coche eléctrico o híbrido, según el experto en seguros, son: “Daños a la batería por accidente, robo o incendio”, “la asistencia en carretera si te quedas sin batería”, y del “robo o daño del cable de carga”, que valen “entre doscientos y cuatrocientos euros” y no van cubiertos en muchas pólizas. También existen “coberturas específicas”: “Daños al wallbox por golpes, vandalismo o picos eléctricos”; que sean “especialistas en coches eléctricos”; y de una “avería técnica de la batería”, cobertura cubierta por “muy pocas pólizas”.

El experto en seguros afirma que, para un coche “eléctrico o híbrido” nuevo, la mejor opción es un seguro sin franquicia o con franquicia baja. Esta modalidad de seguro cubre íntegramente todos los servicios que se contratan con la póliza sin límite de gastos. La prima en este tipo de seguros suele ser más alta, ya que todos los costes que puedan derivar de una reparación o reemplazo serán asumidos por la aseguradora.

Por otro lado, según Carlos Romera, si el coche “es híbrido y no es muy nuevo”, con un terceros ampliado “es suficiente”. Un terceros básico incluye responsabilidad civil, daños producidos a otro vehículo en un accidente y a su conductor y asistencia médica. El ampliado suele incluir también cobertura ante robo, incendios, o rotura de luna, además de una serie de posibles añadidos como la defensa contra multas de tráfico; la asistencia en carretera; la proporción de un vehículo de sustitución; de daños producidos por atropello de animales; o daños atmosféricos.