¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

Imagen de archivo de una baliza V16. (Europa Press)

En apenas un mes, la baliza V16 pasará a ser el único sistema de señalización de emergencia permitido en las carreteras españolas. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), esta nueva normativa afectará a turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Y ojo con apurar hasta el último día porque la DGT ya ha avisado: a partir del 1 de enero, no llevar equipado este dispositivo instalar uno que no esté homologado puede acarrear multa de hasta 80 euros. Las motocicletas, por su parte, quedarán excluidas de la obligatoriedad, también se recomienda su uso en estos casos.

Este dispositivo, defiende el organismo dependiente del Ministerio del Interior, es más seguro que los tradicionales triángulos reflectantes porque “reduce” el peligro de atropello de las personas al colocarlos. Sin embargo, todavía no hay estudios que corroboren esta realidad y existen muchas dudas entre los conductores sobre la inminente instalación de la baliza.

Una de las cuestiones es cómo debe ser el dispositivo. Y en este sentido, aunque hay una gran variedad de dispositivos en oferta, hay que tener mucho cuidado con caer en timos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido recientemente de que algunas balizas comercializadas en grandes plataformas online no cuentan con el certificado de homologación exigido por el Real Decreto. “Son modelos desactualizados y desde el año que viene su uso podría ser sancionado con 80 euros de multa; además de suponer un riesgo para el conductor al carecer de funciones básicas como la geolocalización o la conexión automática con la Dirección General de Tráfico (DGT)”, ha señalado la OCU.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

Existen criterios técnicos claros e imprescindibles para la nueva norma: visibilidad de 360 grados al menos desde 1 kilómetro en cualquier condición meteorológica, autonomía mínima de 30 minutos en modo intermitente, tarjeta SIM integrada para conectividad y geolocalización activa durante al menos 12 años y el certificado oficial de homologación de la DGT.

Otra de las cuestiones, rumoreadas en las redes, tiene que ver con el seguro del coche y la creencia de podría rebajarte el precio de la póliza si instalas una de estas balizas. Lamentablemente, el mediador de seguros conocido en TikTok como @sepaseguros aclara que, “de momento”, la mayoría de aseguradoras no se han pronunciado al respecto, “ni han dicho que vayan a bajar los precios de los seguros a aquellos que lo instalen”. No obstante, admite que hay algunas aseguradoras que sí han comenzado a aplicar descuentos en la compra de estos dispositivos a sus clientes. Además, añade que algunas llegaron a regalar estas balizas “hace ya meses”. “En otras, hacen un descuento, así que no pierdes nada por preguntar”, sentencia.

Los precios de la baliza

En las principales cadenas de supermercados y comercios especializados ya se pueden encontrar múltiples alternativas. Alcampo, por ejemplo, ofrece la baliza desde 29,98 euros, mientras que en Carrefour el precio parte de 29,99 euros. Otros establecimientos como PCComponentes (32,95 euros), Norauto (33,05 euros), Leroy Merlin (33,10 euros), Mediamarkt (33,99 euros) y Bauhaus (35,99 euros) también disponen de estos dispositivos.

En el segmento superior de precios figuran Feuvert (39,95 euros) y El Corte Inglés (39,99 euros). Correos ha comenzado igualmente a comercializar balizas V16, disponibles tanto en sus 2.380 oficinas como a través de 6.000 carteros rurales y en la plataforma Correos Market. En este canal, el modelo bip&drive geolocalizado se vende por 59,90 euros y la opción más económica aparece en 41,95 euros, ambos sin gastos de envío.