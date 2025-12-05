España

¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

A partir del 1 de enero será obligatorio llevar en el coche este dispositivo, sustituyendo así a los triángulos reflectantes

Guardar
Imagen de archivo de
Imagen de archivo de una baliza V16. (Europa Press)

En apenas un mes, la baliza V16 pasará a ser el único sistema de señalización de emergencia permitido en las carreteras españolas. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), esta nueva normativa afectará a turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Y ojo con apurar hasta el último día porque la DGT ya ha avisado: a partir del 1 de enero, no llevar equipado este dispositivo instalar uno que no esté homologado puede acarrear multa de hasta 80 euros. Las motocicletas, por su parte, quedarán excluidas de la obligatoriedad, también se recomienda su uso en estos casos.

Este dispositivo, defiende el organismo dependiente del Ministerio del Interior, es más seguro que los tradicionales triángulos reflectantes porque “reduce” el peligro de atropello de las personas al colocarlos. Sin embargo, todavía no hay estudios que corroboren esta realidad y existen muchas dudas entre los conductores sobre la inminente instalación de la baliza.

Una de las cuestiones es cómo debe ser el dispositivo. Y en este sentido, aunque hay una gran variedad de dispositivos en oferta, hay que tener mucho cuidado con caer en timos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido recientemente de que algunas balizas comercializadas en grandes plataformas online no cuentan con el certificado de homologación exigido por el Real Decreto. “Son modelos desactualizados y desde el año que viene su uso podría ser sancionado con 80 euros de multa; además de suponer un riesgo para el conductor al carecer de funciones básicas como la geolocalización o la conexión automática con la Dirección General de Tráfico (DGT)”, ha señalado la OCU.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

Existen criterios técnicos claros e imprescindibles para la nueva norma: visibilidad de 360 grados al menos desde 1 kilómetro en cualquier condición meteorológica, autonomía mínima de 30 minutos en modo intermitente, tarjeta SIM integrada para conectividad y geolocalización activa durante al menos 12 años y el certificado oficial de homologación de la DGT.

Otra de las cuestiones, rumoreadas en las redes, tiene que ver con el seguro del coche y la creencia de podría rebajarte el precio de la póliza si instalas una de estas balizas. Lamentablemente, el mediador de seguros conocido en TikTok como @sepaseguros aclara que, “de momento”, la mayoría de aseguradoras no se han pronunciado al respecto, “ni han dicho que vayan a bajar los precios de los seguros a aquellos que lo instalen”. No obstante, admite que hay algunas aseguradoras que sí han comenzado a aplicar descuentos en la compra de estos dispositivos a sus clientes. Además, añade que algunas llegaron a regalar estas balizas “hace ya meses”. “En otras, hacen un descuento, así que no pierdes nada por preguntar”, sentencia.

Los precios de la baliza

En las principales cadenas de supermercados y comercios especializados ya se pueden encontrar múltiples alternativas. Alcampo, por ejemplo, ofrece la baliza desde 29,98 euros, mientras que en Carrefour el precio parte de 29,99 euros. Otros establecimientos como PCComponentes (32,95 euros), Norauto (33,05 euros), Leroy Merlin (33,10 euros), Mediamarkt (33,99 euros) y Bauhaus (35,99 euros) también disponen de estos dispositivos.

En el segmento superior de precios figuran Feuvert (39,95 euros) y El Corte Inglés (39,99 euros). Correos ha comenzado igualmente a comercializar balizas V16, disponibles tanto en sus 2.380 oficinas como a través de 6.000 carteros rurales y en la plataforma Correos Market. En este canal, el modelo bip&drive geolocalizado se vende por 59,90 euros y la opción más económica aparece en 41,95 euros, ambos sin gastos de envío.

Temas Relacionados

Coches EspanaDGTEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘De Viernes’ revive el espíritu de ‘Sálvame’ con un reencuentro mítico en plató: el regreso de Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano

El presentador y la periodista vuelven a coincidir ante los focos más de dos años y medio después

‘De Viernes’ revive el espíritu

Esta es la leche más saludable, según la ciencia

El médico publica en TikTok una guía rápida para escoger entre soja, vaca y avena en función del perfil metabólico y la tolerancia digestiva

Esta es la leche más

El pasado de Rosalía antes de ser cantante: del rechazo de Noemí Galera y Àngel Llàcer en ‘Tu sí que vales’ a sus clases de canto

La cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo disco ‘Lux’ y, en un momento tan significativo para ella, se ha puesto el foco de atención en su debut en televisión con tan solo 15 años

El pasado de Rosalía antes

Un hombre logra la remisión del VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratarse de leucemia

Hace seis años que este paciente no presenta carga viral en su organismo, lo que indica una ausencia de la actividad del virus

Un hombre logra la remisión

Tiempo en el puente de diciembre: la Aemet alerta de viento, nevadas y lluvias solo en estas zonas de España

El ambiente será en general estable y suave, aunque se producirán precipitaciones y un temporal marítimo importante en algunas áreas del país

Tiempo en el puente de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los modernos camiones por el

Los modernos camiones por el que apuesta el Ejército Italiano: tendrá más de 2.000 unidades y se adapta a distintos contextos

Seis ministros faltarán a la última sesión del Congreso hasta febrero: dos de ellas son clave para responder sobre las denuncias de acoso contra Paco Salazar

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 5 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor subida en 18 años, impulsada por el alza en el precio de las casas usadas

Sebastían Ramírez, abogado, sobre salarios: “Si la empresa siempre te paga tarde o llevan varios meses sin pagarte, puedes extinguir el contrato y tener indemnización y paro”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga