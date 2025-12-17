España

Tres ideas fáciles para poder reutilizar las toallas viejas y evitar que acaben en la basura

Cada vez más hogares apuestan por dar una segunda vida a las toallas usadas, elaborando productos útiles para el baño y la cocina que reducen el desecho de textiles

Guardar
Tres maneras sencillas para dar
Tres maneras sencillas para dar una segunda vida a las toallas usadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas de baño, tanto grandes como pequeñas, sufren desgaste con el uso continuo. Después de varios años suelen retirarse para dar lugar a nuevos textiles en el hogar. Renovar los elementos del baño no está mal, de hecho es recomendable para la higiene individual, pero se le puede dar una segunda vida. Aunque tradicionalmente hayan terminado en la basura o, en el mejor de los casos, convertidas en simples paños de limpieza, existen alternativas mucho más ingeniosas y sostenibles. Bajo una mirada creativa, el reciclaje textil permite transformar estas piezas en artículos útiles para el hogar y el cuidado personal, evitando el descarte innecesario y fomentando prácticas responsables.

Una de las alternativas más prácticas para reutilizar toallas viejas consiste en convertirlas en zapatillas de baño o pantuflas ligeras especiales para la ducha y los viajes. El proceso resulta sencillo y se necesitan muy pocos materiales adicionales. Se requiere solo un trozo de la toalla y para la base, alguna suela reciclada de zapatillas antiguas o pieza de goma EVA. A partir del recorte de dos piezas con la forma de la suela, se fusionan las capas de toalla con la base utilizando adhesivo adecuado.

Para reforzar la estructura se necesita una costura a mano con aguja e hilo resistente. El resultado es un par de zapatillas absorbentes, ligeras y compactas, ideales para evitar el contacto directo con superficies húmedas en baños o vestuarios. Además de resultar muy prácticas durante los viajes ya que gracias al material ocupa poco espacio en la maleta.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Manoplas de cocina y guantes exfoliantes: dos nuevos usos de las toallas

En la larga lista de posibilidades destacan dos trucos, esta vez para las manos. A raíz d euna toalla vieja se puede conseguir una manopla de cocina muy útil. Utilizando el patrón de una manopla tradicional como guía, se trazan las formas sobre la toalla y se recortan piezas duplicadas para después unirlas. No resulta imprescindible contar con conocimientos avanzados de costura; una máquina doméstica o una puntada firme a mano bastan para fijar ambas caras. Como variante, se pueden crear simples agarraderas cuadradas, que cumplen la misma función y requieren menor trabajo de confección.

Las toallas se pueden convertir
Las toallas se pueden convertir en guantes o manoplas. (Freepik)

Con estas manoplas, la tela de toalla absorbe fácilmente el calor, lo que las convierte en una barrera efectiva para manipular recipientes calientes o cocinar con mayor seguridad. Además de brindar protección, reutilizar textiles de esta manera disminuye la compra de nuevos productos y reduce la cantidad de textiles destinados al vertedero.

Por otro lado, las mismas técnicas pueden adaptarse para crear guantes exfoliantes pensados para el cuidado personal durante la ducha. Al coser dos trozos de toalla con forma de guante y asegurándose de que la textura quede lo suficientemente áspera, se obtiene un accesorio útil para exfoliar la piel de forma natural. Este tipo de guantes puede utilizarse a diario para limpiar, exfoliar y masajear la piel en la ducha, ayudando a eliminar células muertas de manera sencilla. Con un poco de creatividad y herramientas básicas de costura, las posibilidades de reciclaje en el hogar se expanden y acercan a cualquier persona a prácticas más responsables y sustentables.

Temas Relacionados

TrucosTrucos CaserosReciclajeMedioambienteEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La separación de bienes protege la vivienda familiar y los ahorros ante deudas imprevistas

Manuel Requena, abogado: “Casarse en

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

El empresario advierte sobre el impacto de la mentalidad juvenil en el futuro laboral y la educación en valores

La crítica del multimillonario José

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Errores en la antigüedad, categoría profesional y pluses afectan el salario de muchos trabajadores

Ignacio de la Calzada, abogado:

La Audiencia Provincial de Granada extingue la pensión de alimentos a dos hijas adultas por falta de vínculos con sus padres

La sentencia no contempla los pagos extra que el padre percibe y no declara a la hora de determinar la situación económica familiar

La Audiencia Provincial de Granada

La Audiencia Provincial de Barcelona impide la venta de dos bienes por la disputa entre hermanos tras la muerte de la madre

Los pisos, en Barcelona y Canyelles, no podrán venderse o gravarse hasta que finalice el proceso judicial y se aclaren los hechos

La Audiencia Provincial de Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Castilla y

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

Así es el nuevo despegue de Galileo para dar un “paso hacia la autonomía” de Europa y sus satélites: una compañía española tiene el “control de la misión”

Los socios elevan sus exigencias contra un PSOE noqueado por los escándalos, pero con poco margen para hacer creíbles sus amenazas

ECONOMÍA

Manuel Requena, abogado: “Casarse en

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de diciembre

El BCE se guarda una bala y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en línea con su estrategia de “esperar y ver”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados