Realizan en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid el primer trasplante de corazón parcial a un bebé de 7 meses

La novedosa técnica evitará que la niña tenga que pasar por quirófano múltiples veces a lo largo de su vida

Una novedosa cirugía realizada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid permite el primer trasplante de corazón parcial a un bebé de 7 meses. (Hospital Gregorio Marañón)

Hito de la sanidad pública española. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha realizado el primer trasplante de corazón parcial a un bebé de 7 meses, el primero en Europa a una niña menor de un año. Esta innovadora técnica permite que el implante valvular crezca junto a la pequeña Mariami, lo que evitará que tenga que pasar por quirófano para someterse a múltiples cirugías de reemplazo.

La cirugía ha sido especialmente compleja, puesto que es la combinación de otras dos técnicas en las que el Gregorio Marañón también fue pionero en 2018 y 2021 al realizarse con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor y mediante una donación en asistolia controlada.

“Estaba muy emocionada, muy preocupada, pero teníamos confianza en los médicos. Nos explicaron muchos detalles y nos quedamos más tranquilos”, cuenta la madre, Maka. A pesar de la dificultad de la intervención, la niña solo ha pasado dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ya se recupera favorablemente en la planta de hospitalización acompañada de sus padres. La madre de Mariami asegura que “está bien, juega bien”, tiene mucha energía y sigue su día a día como un bebé normal".

La pequeña Mariami se recupera
La pequeña Mariami se recupera favorablemente tras el trasplante de corazón parcial (Hospital Gregorio Marañón)

Una cirugía para evitar futuras operaciones

El procedimiento consiste en implantar únicamente una parte del corazón (válvulas) a niños que requieren una cirugía de recambio valvular, pero no padecen un fallo muscular que exija un trasplante cardíaco completo. Esta técnica está avalada por la Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Hasta ahora, las válvulas implantadas en pacientes pediátricos no crecían a la par que su cuerpo debido al material con el que se fabrican, por lo que tenían que someterse a operaciones de reemplazo a lo largo de su vida. “Este tipo de trasplante evitará las sucesivas cirugías que requerían los niños que recibían implantes de materiales que no crecen junto con el pequeño”, ha apuntado el jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del hospital, Juan Miguel Gil Jaurena.

La nueva estrategia permite trasplantar tejido valvular humano, y el conducto implantado puede crecer con el menor, lo que “abre la puerta a una solución duradera para malformaciones y cardiopatías congénitas graves”, ha detallado a EFE la jefa de Trasplante Cardíaco Infantil del Marañón, Manuela Camino.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha celebrado este “hito histórico” de los profesionales del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón y del sistema madrileño de salud, que permite “reescribir una vida” gracias a “la generosidad y la solidaridad” de la familia donante. A su vez, la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha resaltado que este procedimiento es “un ejemplo de cohesión y coordinación del Sistema Nacional de Salud”, y ha agradecido a la familia del bebé donante “por permitir darle una nueva vida”.

La pequeña Mariami se recupera
La pequeña Mariami se recupera favorablemente tras el trasplante de corazón parcial (Hospital Gregorio Marañón)

Las donaciones de órganos pediátricas, un desafío del sistema sanitario

En España, nacen cada año alrededor de 4.000 niños con este tipo de problemas de salud. Aunque nuestro país se mantiene como referente mundial en trasplantes, todavía enfrenta el desafío de la donación de órganos en niños y recién nacidos, alertan desde la Asociación Española de Pediatría. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se realizaron 6.464 trasplantes de órganos. De todos ellos, solo 197 corresponden a niños.

Por otra parte, aunque la alta actividad de donación y trasplante permite llegar a muchos pacientes, persiste un número importante de personas en lista de espera. A 31 de diciembre de 2024, la lista de espera se situaba en 5.096 pacientes. De ellos, 73 eran niños.

*Con información de EFE

