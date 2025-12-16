La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

El número de operaciones de compraventa de viviendas alcanzó las 170.656 en el tercer trimestre de este año, un 2,7% más que las realizadas durante el mismo periodo del ejercicio anterior, según los últimos datos publicados este martes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este aumento interanual, sin embargo, representa una desaceleración respecto a la tendencia de crecieminto mostrada por el mercado inmobiliario en trimestres anteriores, aunque el nuevo incremento supone ya un sétimo periodo consecutivo al alza.

En comparación con las cifras registradas entre abril y junio, se observa un descenso notable en la actividad. Durante el tercer trimestre, las compraventas disminuyeron un 13,2% respecto al periodo anterior, pese a las condiciones que muchos especialistas consideraban propicias: un déficit persistente de vivienda disponible en el mercado y menores costes en la financiación hipotecaria.

La comparación entre trimestres revela una clara contracció y el descenso afecta especialmente a la vivienda libre usada, cuya actividad cayó un 14% en términos intertrimestrales, mientras que la nueva experimentó un leve crecimiento del 0,25%. Por modalidad, las transacciones de vivienda libre disminuyeron un 13,1% respecto al trimestre previo, mientras las operaciones sobre viviendas protegidas sufrieron una caída aún más pronunciada del 15,5%.

Desde que el Ministerio recopila estos datos (a partir de 2004), el máximo absoluto se observó en el segundo trimestre de 2006, con 251.649 operaciones. Aquel año cerró con cerca de un millón de compraventas. Tras la crisis del sector, el mínimo llegó en 2023, bajando a 300.000 transacciones en el conjunto del año.

Los compradores extranjeros mantienen su peso

Por regiones, Andalucía lideró las cifras de compraventa durante el tercer trimestre de 2025, sumando 33.640 operaciones (un 6% más que en el periodo inmediatamente anterior). La Comunidad Valenciana mantuvo números similares (26.476, tras un leve descenso del 0,12%), seguida muy de cerca por Cataluña con 26.393 compraventas gracias a una subida del 4,8% y la Comunidad de Madrid, donde la caída del 10% llevó las operaciones hasta el 18.441.

La fachada de un edificio de viviendas vista desde el mirador del Poble Sec, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). (David Zorrakino / Europa Press)

La actividad de compradores extranjeros conservó su protagonismo: se contabilizaron 28.725 compraventas realizadas por foráneos, tanto residentes como no residentes en España. Entre ellos, quienes residen en el país formalizaron 17.178 operaciones, mientras que los no residentes sumaron 11.547, una cifra que refleja el efecto del fin de las ‘Golden Visa’ y las nuevas trabas fiscales para no comunitarios.

La segunda mano concentra la mayoría de operaciones

El mayor motor de dinamismo este trimestre ha vuelto a ser la vivienda de segunda mano, que representa el grueso de las operaciones con 151.700 transacciones, un aumento del 2% en comparación interanual. Sin embargo, esta cifra es la más baja en un año y se aleja del récord alcanzado en el segundo trimestre de 2022, cuando se reportaron 177.270 compraventas.

El mercado de vivienda nueva mostró una tendencia diferente, alcanzando las 14.355 operaciones tras un marcado incremento del 10,2% respecto al año anterior. A pesar de este repunte, el volumen actual también está muy por debajo del pico histórico de 94.333 ventas de vivienda libre nueva registrado en el segundo trimestre de 2006, en plena expansión del sector.

*Con información de agencias

(Noticia en ampliación)