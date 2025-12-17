España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Errores en la antigüedad, categoría profesional y pluses afectan el salario de muchos trabajadores

El abogado Ignacio de la Calzada explica cómo entender las nóminas

Interpretar la nómina es un aspecto clave para que los trabajadores no pierdan dinero por desconocimiento. El abogado Ignacio de la Calzada, a través de un vídeo en su canal de TikTok (@laboral_tips), explicó que muchas personas pueden estar recibiendo menos de lo que les corresponde debido a errores o malas prácticas empresariales sobre la nómina.

De la Calzada indica que, aunque a muchos empleados les parece una tarea complicada, la nómina debe examinarse con atención a varios elementos. En primer lugar, en la parte superior de la nómina se encuentran los datos del empleador a la izquierda (nombre, CIF, dirección) y los del trabajador a la derecha.

Uno de los datos clave es la antigüedad, que, según el abogado, suele estar recogida de manera errónea o incompleta. Muchas empresas no reflejan la antigüedad real, que debe ser la correspondiente al primer contrato laboral, aunque este haya sido temporal, siempre que se vincule con una serie de contratos encadenados. Sin embargo, suelen consignar solo la fecha del contrato indefinido, lo que borra derechos acumulados anteriormente.

Antigüedad y categoría profesional

El letrado agrega que, si el trabajador se incorporó a través de una ETT, la antigüedad acumulada en esa empresa temporal debería figurar también en la nómina de la empresa actual, aunque la mayoría de las compañías no lo hacen, lo que puede suponer una pérdida relevante a la hora de reclamar ciertos derechos.

Otro aspecto central es la categoría profesional. De la Calzada advierte que muchas personas desarrollan funciones superiores a la categoría reflejada en su nómina, algo que contraviene la ley. Explica que, si se desempeñan tareas de una categoría superior durante seis meses en un año o durante ocho meses dentro de dos años, el trabajador puede solicitar el ascenso, siempre que haga una reclamación formal.

Saber leer la nómina es imprescindible para asegurarse de que se cobra lo que corresponde.

Respecto al salario, el abogado recomienda comprobar los conceptos incluidos en la nómina: salario base, distintos pluses y la parte proporcional de las pagas extra. Para verificar que el sueldo es el correcto, aconseja acudir siempre al convenio colectivo correspondiente y consultar las tablas salariales vigentes. Dichas tablas establecen el salario de cada categoría profesional y los incrementos aprobados para los años posteriores, que no dependen del IPC sino de lo pactado entre las partes.

Además, recalca la importancia de revisar si en la nómina aparecen los complementos y pluses previstos en el convenio, como el plus de antigüedad, que solo corresponde si el convenio lo reconoce expresamente. Cada acuerdo sectorial establece diferentes complementos, y muchas empresas tienden a omitir algunos de ellos, afectando así al salario final del trabajador.

Errores habituales

De la Calzada menciona que, si en la nómina se cobran pluses como “voluntario” o “convenio”, es probable que se perciba un importe por encima del mínimo fijado. Sin embargo, en caso de subida salarial en el convenio, la diferencia puede quedar absorbida siempre y cuando ese plus eleve el salario ya por encima del mínimo, de modo que el sueldo neto apenas varía. Sobre errores habituales, el abogado apunta la omisión de pluses de vestuario, antigüedad, convenio o transporte, señalando que estas faltas son muy frecuentes.

Como recomendación final, insiste en que el importe neto reflejado en la nómina debe ser idéntico a lo ingresado en la cuenta bancaria. Si existe una diferencia, anima a reclamar. Además, destaca la importancia de las bases de cotización que figuran en la parte inferior del recibo, ya que determinarán prestaciones sociales futuras como la jubilación y las bajas médicas.

