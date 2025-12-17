Abraham Mateo revela las carísimas exigencias que le puso Jennifer Lopez para salir en su videoclip: “Pensé pedir una hipoteca al banco”

Abraham Mateo y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Abraham Mateo vivió este martes, 16 de diciembre, una noche especialmente reveladora en su primera visita a El Hormiguero. El cantante gaditano acudió al programa de Antena 3 para repasar el gran momento profesional que atraviesa y, de paso, abrirse en canal sobre algunos episodios menos conocidos de su trayectoria, desde su dura infancia hasta los entresijos de una de las colaboraciones más mediáticas de su carrera.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Mateo se mostró cercano y sincero al recordar cómo el éxito de temas como Quiero decirte marcó un antes y un después en su vida artística. El presentador quiso profundizar en esa etapa de crecimiento y le preguntó por su experiencia trabajando con figuras internacionales como Jennifer López y Yandel, con quienes colaboró en 2018 en el tema Se acabó el amor, una canción que supuso un importante salto internacional para el intérprete de Señorita.

Fue entonces cuando la conversación tomó un rumbo inesperado. El de Requena animó al cantante a detallar “las carísimas cosas” que Jennifer López solicitó para participar en el rodaje del videoclip. Lejos de esquivar la pregunta, Abraham Mateo decidió compartir algunos datos poco habituales en televisión, especialmente tratándose de cifras y exigencias de una superestrella de talla mundial.

La cifra millonaria que pagó Abraham Mateo a Jennifer López

El artista explicó que algunos de los gastos relacionados con la imagen de la cantante del Bronx alcanzaron cifras muy elevadas. Según relató, las uñas de la intérprete de El anillo tuvieron un coste de 1.800 dólares (1.540 euros), el maquillaje ascendió a 5.000 dólares (4.270 euros) y el servicio de peluquería se situó en torno a los 10.000 dólares (8.535 euros). Unos números que sorprendieron tanto al público como al propio presentador.

Además, Mateo reconoció que la lista de requisitos le dejó completamente impactado. “Cuando esa mujer pasó la hoja de lo que necesitaba, pensé que iba a tener que pedir una hipoteca al banco. Era una pasada. La verdad es que yo flipaba. Salió carilla”, afirmó el cantante, dejando claro que fue su propio equipo el que asumió esos gastos para que la colaboración saliera adelante. Además, explicó que Jennifer López solicitó una autocaravana equipada con baño, dormitorio, cocina y salón únicamente para su mánager, lo que incrementó aún más el presupuesto del rodaje.

La conversación subió todavía más de tono cuando Pablo Motos, aprovechando la franqueza del invitado, le preguntó por el contrato publicitario que Jennifer López firmó para llevar una camiseta de Versace durante el videoclip, un rodaje que se prolongó unas siete horas. Abraham Mateo no dudó en responder: “Eso fue un contrato que ella firmó y cobró 980.000 dólares (840.000 euros) por llevar la camiseta de ese día”.

Tras compartir este dato, el cantante fue consciente de la magnitud de sus declaraciones y mostró cierto arrepentimiento en directo. “Quizás esto no lo debería de contar, me estoy metiendo en un lío. Espero no meterme en un lío por haber contado eso”, reconoció entre risas nerviosas, consciente de que había revelado información poco habitual en entrevistas televisivas.

Sin embargo, las exigencias de Jennifer López no fueron el único episodio complicado que rodeó aquella colaboración internacional. Abraham Mateo también habló de las tensiones con Yandel, otro de los grandes nombres del tema. Antes de relatarlo, el propio cantante bromeó: “Me voy a meter en unos cuantos marrones hoy”. Finalmente, explicó que el artista puertorriqueño llegó a plantear prescindir de él, a pesar de que la canción era originalmente del cantante español.

Según contó Mateo, Yandel exigió regrabar la canción y eliminó varias estrofas interpretadas por el propio Abraham. Aun así, el gaditano quiso dejar claro que no guarda ningún rencor por lo sucedido y que aquella experiencia le sirvió como aprendizaje en su carrera. “De todo se aprende. Yo dije que sí, porque ver mi nombre al lado de Jennifer López y Yandel era un regalazo. Son artistas que admiro mucho. Hay que tener sangre fría, si no, se pierden oportunidades”, sentenció.