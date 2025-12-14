España

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Guardar
Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Mal inicio de semana para los usuarios del servicio de energía eléctfica luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) anunciara aumentos en los precios oficiales de la luz este lunes 15 de diciembre de 2025.

Recuerde que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido del servicio de energía eléctrica sin incrementar el pago de la factura y de paso ayudas al medio ambiente.

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 92.7 euros por megavatio hora para este lunes, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que la tarifa más alto del servicio eléctrico será de 117.13 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los 67.03 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 15 de diciembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.43 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 71.73 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.18 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.12 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.03 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.98 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.21 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 101.35 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106.04 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.39 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.8 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.23 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 84.62 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.54 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 93.72 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.84 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.33 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.88 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 103.41 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 107.05 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 117.13 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 113.47 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.59 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.85 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Si explotas por cosas pequeñas o siempre estás al límite, no es mal carácter, es algo más profundo”

La experta ha explicado en su cuenta de TikTok los motivos por los que hay gente que reacciona así

Silvia Severino, psicóloga: “Si explotas

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Muchos trabajadores contratados mediante contrato fijo discontinuo, clave en sectores estacionales, sufren abusos que les dejan sin vacaciones ni protección plena

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas

Caballo de tiro crema americano: una raza de excepcional belleza al borde de la extinción

La singularidad de estos ejemplares reside en su inconfundible pelaje, su carácter sereno y su eficacia en el trabajo del campo

Caballo de tiro crema americano:

Cinco claves para evitar una estafa al comprar un coche de segunda mano

En el mercado de segunda mano existen prácticas fraudulentas cada vez más habituales que buscan hacer pasar vehículos muy usados o con problemas graves por coches en buen estado

Cinco claves para evitar una

Cuatro consejos para mejorar la calidad del esperma, según expertas en fertilidad: “Evita duchas calientes”

El vídeo, publicado por una clínica de fertilidad en Barcelona, recoge las opiniones de varias embriólogas que aconsejan a sus seguidores qué hábitos cotidianos deberían modificar para favorecer la salud reproductiva masculina

Cuatro consejos para mejorar la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a tres años y

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Resultados del Super Once del Sorteo 3

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”