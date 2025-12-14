Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Mal inicio de semana para los usuarios del servicio de energía eléctfica luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) anunciara aumentos en los precios oficiales de la luz este lunes 15 de diciembre de 2025.

Recuerde que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido del servicio de energía eléctrica sin incrementar el pago de la factura y de paso ayudas al medio ambiente.

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 92.7 euros por megavatio hora para este lunes, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que la tarifa más alto del servicio eléctrico será de 117.13 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los 67.03 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 15 de diciembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 83.43 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , el precio de la luz será de 71.73 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , la tarifa de la luz será de 71.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 70.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 67.03 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 70.98 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 86.21 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , la tarifa de la luz será de 101.35 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 106.04 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa de la luz será de 100.39 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , el precio de la electricidad será de 93.8 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , la tarifa de la luz será de 86.23 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 84.62 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 85.54 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , el precio de la luz será de 93.72 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 99.84 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 105.33 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , el precio de la electricidad será de 103.88 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 103.41 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , el precio de la luz será de 107.05 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , la tarifa de la luz será de 117.13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 113.47 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 105.59 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.85 euros por megavatio hora.