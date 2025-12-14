España

Andalucía y Valencia siguen en alerta roja por las lluvias torrenciales y la Aemet dice que la situación se prevé “muy adversa”

El temporal no ha causado incidentes durante esta madrugada, pero este domingo continuará con fuertes tormentas

Guardar
Una persona se resguarda de
Una persona se resguarda de la lluvia. (EFE/José Manuel Vidal)

Las lluvias torrenciales han obligado a activar la alerta roja en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se prevén acumulados que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación se prevé “muy adversa” y los efectos se concentrarán en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, así como en el litoral de la provincia de Valencia. Además, otras regiones como Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta han activado el aviso naranja por riesgo importante de precipitaciones intensas.

La Aemet ha advertido, a través de sus canales oficiales, sobre el riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de cauces, e insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones de Protección Civil. En Almería, las precipitaciones han comenzado a registrarse con gran intensidad desde la madrugada. En el litoral valenciano, la acumulación podría alcanzar los 180 litros, aunque el total del episodio, que se prevé hasta las primeras horas del lunes, podría superar los 250 litros por metro cuadrado.

Las lluvias han dejado ya registros significativos en la Comunidad Valenciana. Emergencias de la Generalitat, que el sábado por la noche envió un mensaje Es Alert a la población afectada, ha comunicado que esta madrugada se han recogido 70 litros por metro cuadrado en Ondara (Alicante) y 46,8 litros en la Font d’En Carrós (Valencia), sin que se hayan producido incidencias relevantes, salvo una intervención de los bomberos del Consorcio de Valencia por una bajante. La Aemet ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de este domingo en el litoral norte y sur de Valencia, donde se esperan precipitaciones persistentes y localmente torrenciales.

Precipitaciones y alertas en otras regiones

El temporal también ha afectado a otras zonas del país. En Canarias, aunque la situación ha mejorado, las siete islas permanecen en alerta por fuerte oleaje y viento, con nivel amarillo en la mayoría y nivel naranja en La Palma debido a la persistencia del viento y el oleaje. En la provincia de Castellón, los registros han sido inferiores, con 7,8 litros por metro cuadrado en Almassora y Burriana, 6,4 en Castellón de la Plana, 5,2 en Borriol, 5 en Vilafamés y 4,8 en Vila-real, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) citados por Emergencias de la Generalitat.

La Aemet ha emitido un aviso especial por la borrasca Emilia, que mantendrá la inestabilidad hasta el lunes. Las alertas por tormentas, nevadas, oleaje y viento afectan este domingo a Galicia, la mitad sur peninsular, Canarias, Ceuta y Melilla. En Andalucía, las provincias de Almería y Granada están en alerta naranja por tormentas y oleaje, mientras que Cádiz y Málaga mantienen la alerta amarilla. Albacete, Murcia y Valencia también se encuentran en alerta naranja por precipitaciones intensas, mientras que Castellón, Alicante y Lugo permanecen en nivel amarillo. La previsión de la Aemet indica que a partir de este domingo se incrementará la inestabilidad en el área mediterránea.

Perspectivas para el inicio de la semana

De cara al lunes, la Aemet ha señalado que las precipitaciones fuertes o muy fuertes y las tormentas se extenderán también al Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón, donde se espera que los acumulados superen los 80-100 litros por metro cuadrado en doce horas. El paso de un sistema frontal provocará que las precipitaciones afecten a buena parte de la Península, aunque los mayores acumulados se esperan en las zonas mencionadas.

A partir del martes, una nueva perturbación atlántica se descolgará de la circulación general, lo que dará lugar a precipitaciones intensas en el área mediterránea y, junto al frente iniciado el día anterior, provocará que las lluvias se extiendan de nuevo por gran parte de la Península y Baleares.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

Clima EspañaAemetDana ValenciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 14 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del

Un Ayuntamiento madrileño busca una empresa que le cuantifique y capture todos los conejos, gansos reales y cotorras para evitar “riesgos sanitarios y de seguridad”

Torrejón de Ardoz quiere controlar la fauna silvestre que hay en el municipio y licita un contrato por tres años valorado en 150.000 euros. Los gansos son muy territoriales y agresivos

Un Ayuntamiento madrileño busca una

Noelia Ramírez, periodista: “La consecuencia de que el ascensor social esté roto es comprobar cómo ellos sueñan con ser ‘cryptobros’ y ellas con ser ‘influencers’”

‘Infobae España’ entrevista a la autora de ‘Nadie me esperaba aquí’, un ensayo sobre el desclasamiento, nuestros orígenes y el privilegio

Noelia Ramírez, periodista: “La consecuencia

Mara Mariño, sexóloga, sobre las estrategias que blanquean ‘OnlyFans’: “En 2025 ha habido el mayor repunte de creadoras de contenido de 18 años”

Los últimos datos demográficos de la plataforma señalan que un 80% de los productores del contenido son mujeres, mientras que los hombres suponen el 79% de los consumidores

Mara Mariño, sexóloga, sobre las

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con Vox ha llevado al presidente de la autonomía a adelantar las elecciones autonómicas

El PP repite en Aragón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

De héroes en verano a

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas