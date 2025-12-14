Andalucía y Valencia siguen en alerta roja por las lluvias torrenciales y la Aemet dice que la situación se prevé “muy adversa”

Una persona se resguarda de la lluvia. (EFE/José Manuel Vidal)

Las lluvias torrenciales han obligado a activar la alerta roja en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se prevén acumulados que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación se prevé “muy adversa” y los efectos se concentrarán en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, así como en el litoral de la provincia de Valencia. Además, otras regiones como Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta han activado el aviso naranja por riesgo importante de precipitaciones intensas.

La Aemet ha advertido, a través de sus canales oficiales, sobre el riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de cauces, e insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones de Protección Civil. En Almería, las precipitaciones han comenzado a registrarse con gran intensidad desde la madrugada. En el litoral valenciano, la acumulación podría alcanzar los 180 litros, aunque el total del episodio, que se prevé hasta las primeras horas del lunes, podría superar los 250 litros por metro cuadrado.

Las lluvias han dejado ya registros significativos en la Comunidad Valenciana. Emergencias de la Generalitat, que el sábado por la noche envió un mensaje Es Alert a la población afectada, ha comunicado que esta madrugada se han recogido 70 litros por metro cuadrado en Ondara (Alicante) y 46,8 litros en la Font d’En Carrós (Valencia), sin que se hayan producido incidencias relevantes, salvo una intervención de los bomberos del Consorcio de Valencia por una bajante. La Aemet ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de este domingo en el litoral norte y sur de Valencia, donde se esperan precipitaciones persistentes y localmente torrenciales.

Precipitaciones y alertas en otras regiones

El temporal también ha afectado a otras zonas del país. En Canarias, aunque la situación ha mejorado, las siete islas permanecen en alerta por fuerte oleaje y viento, con nivel amarillo en la mayoría y nivel naranja en La Palma debido a la persistencia del viento y el oleaje. En la provincia de Castellón, los registros han sido inferiores, con 7,8 litros por metro cuadrado en Almassora y Burriana, 6,4 en Castellón de la Plana, 5,2 en Borriol, 5 en Vilafamés y 4,8 en Vila-real, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) citados por Emergencias de la Generalitat.

La Aemet ha emitido un aviso especial por la borrasca Emilia, que mantendrá la inestabilidad hasta el lunes. Las alertas por tormentas, nevadas, oleaje y viento afectan este domingo a Galicia, la mitad sur peninsular, Canarias, Ceuta y Melilla. En Andalucía, las provincias de Almería y Granada están en alerta naranja por tormentas y oleaje, mientras que Cádiz y Málaga mantienen la alerta amarilla. Albacete, Murcia y Valencia también se encuentran en alerta naranja por precipitaciones intensas, mientras que Castellón, Alicante y Lugo permanecen en nivel amarillo. La previsión de la Aemet indica que a partir de este domingo se incrementará la inestabilidad en el área mediterránea.

Perspectivas para el inicio de la semana

De cara al lunes, la Aemet ha señalado que las precipitaciones fuertes o muy fuertes y las tormentas se extenderán también al Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón, donde se espera que los acumulados superen los 80-100 litros por metro cuadrado en doce horas. El paso de un sistema frontal provocará que las precipitaciones afecten a buena parte de la Península, aunque los mayores acumulados se esperan en las zonas mencionadas.

A partir del martes, una nueva perturbación atlántica se descolgará de la circulación general, lo que dará lugar a precipitaciones intensas en el área mediterránea y, junto al frente iniciado el día anterior, provocará que las lluvias se extiendan de nuevo por gran parte de la Península y Baleares.

*Con información de EFE y Europa Press