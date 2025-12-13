España

La Generalitat envía un mensaje Es-Alert en Valencia ante la alerta por “posibles inundaciones” este domingo

AEMET ha comunicado que los litorales norte y sur de Valencia están en riesgo por “posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces”. En Andalucía, Almería también está en alerta roja

Guardar
Lluvias en Valencia. (Europa Press)
Lluvias en Valencia. (Europa Press)

La consejería de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es-Alert este sábado ante el nivel rojo por lluvias que tendrá lugar mañana, 14 de diciembre, en Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado que los litorales norte y sur de la provincia estarán este domingo en alerta máxima por lluvias torrenciales.

“Se pueden acumular más de 180 mm en 12 horas y más de 250 a lo largo del domingo y primera mitad del lunes en los litorales de Valencia”, ha escrito el organismo oficial del Gobierno. AEMET ha explicado que los avisos estarán en vigor desde mediodía del domingo 14 hasta las 5:59 del lunes 15.

Ante esto, la consejería de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de los valencianos. En el mensaje de Protección Civil, que ha sonado pasadas las 19:20, se recomienda evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades. “Se solicita máxima precaución ante este aviso que dará inicio a las 12:00 horas de mañana 14 de diciembre”, han escrito desde Emergencias.

No solo Valencia está en aviso rojo. En Andalucía, tanto el valle del Almanzora y como la comarca de Los Vélez también hay riesgo de posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces, donde se pueden acumular más de 120 mm. En Almería, el aviso se mantendrá en vigor entre las 06:00 y 23:59 del domingo.

Medidas de prevención y protección

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias aconseja a los ayuntamientos y a los organismos con competencias en la gestión de emergencias que mantengan una vigilancia constante de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat durante estos días, con el objetivo de activar con antelación sus protocolos de actuación y adoptar las medidas preventivas necesarias en cada ámbito.

En este sentido, se hace un llamamiento especial a los municipios en los que se desarrollen actividades al aire libre durante el episodio para que refuercen las medidas de prevención y protección en aquellas iniciativas especialmente vulnerables a este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales u otros actos que cuenten con estructuras desmontables o provisionales.

Entre las recomendaciones trasladadas a los responsables destaca la de evitar el estacionamiento de vehículos en zonas susceptibles de inundación, como cauces secos, márgenes de ríos y barrancos, ya que, aunque no se registren precipitaciones en el lugar, pueden producirse crecidas repentinas que arrastren tanto vehículos como personas.

Valencia tras la DANA: "Esto es un desastre".

Asimismo, se aconseja señalizar y restringir el paso de vehículos en vados inundables, así como informar de la situación de riesgo en zonas de acampada u otros eventos que tengan lugar en el término municipal.

Por último, el departamento recuerda la importancia de difundir entre la población los consejos de protección civil, disponibles en la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), en la red social X a través de @GVA112 y en la aplicación GVA 112 Avisos, accesible en Google Play y App Store.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

MeteorologíaAemetLluviasComunidad ValencianaTiempoTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Efemérides: los acontecimientos más importantes del 14 de diciembre

Hechos que cambiaron el camino de la historia y que se conmemoran este domingo

Efemérides: los acontecimientos más importantes

Santoral: cuál es el santo de este 14 de diciembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Qué ver esta noche en Disney+ España

En la batalla entre servicios de streaming, Disney+ busca mantenerse a la cabeza

Qué ver esta noche en

España queda en la quinta posición de Eurovisión Junior 2025, que da la victoria a Francia

Gonzalo Pinillos, el representante de España, ha sido el decimocuarto en salir a cantar con su canción ’Érase una vez (Once upon a time)’

España queda en la quinta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas