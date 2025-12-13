La Generalitat envía un mensaje Es-Alert en Valencia ante la alerta por “posibles inundaciones” este domingo

Lluvias en Valencia. (Europa Press)

La consejería de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es-Alert este sábado ante el nivel rojo por lluvias que tendrá lugar mañana, 14 de diciembre, en Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado que los litorales norte y sur de la provincia estarán este domingo en alerta máxima por lluvias torrenciales.

“Se pueden acumular más de 180 mm en 12 horas y más de 250 a lo largo del domingo y primera mitad del lunes en los litorales de Valencia”, ha escrito el organismo oficial del Gobierno. AEMET ha explicado que los avisos estarán en vigor desde mediodía del domingo 14 hasta las 5:59 del lunes 15.

Ante esto, la consejería de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de los valencianos. En el mensaje de Protección Civil, que ha sonado pasadas las 19:20, se recomienda evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades. “Se solicita máxima precaución ante este aviso que dará inicio a las 12:00 horas de mañana 14 de diciembre”, han escrito desde Emergencias.

No solo Valencia está en aviso rojo. En Andalucía, tanto el valle del Almanzora y como la comarca de Los Vélez también hay riesgo de posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces, donde se pueden acumular más de 120 mm. En Almería, el aviso se mantendrá en vigor entre las 06:00 y 23:59 del domingo.

Medidas de prevención y protección

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias aconseja a los ayuntamientos y a los organismos con competencias en la gestión de emergencias que mantengan una vigilancia constante de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat durante estos días, con el objetivo de activar con antelación sus protocolos de actuación y adoptar las medidas preventivas necesarias en cada ámbito.

En este sentido, se hace un llamamiento especial a los municipios en los que se desarrollen actividades al aire libre durante el episodio para que refuercen las medidas de prevención y protección en aquellas iniciativas especialmente vulnerables a este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales u otros actos que cuenten con estructuras desmontables o provisionales.

Entre las recomendaciones trasladadas a los responsables destaca la de evitar el estacionamiento de vehículos en zonas susceptibles de inundación, como cauces secos, márgenes de ríos y barrancos, ya que, aunque no se registren precipitaciones en el lugar, pueden producirse crecidas repentinas que arrastren tanto vehículos como personas.

Valencia tras la DANA: "Esto es un desastre".

Asimismo, se aconseja señalizar y restringir el paso de vehículos en vados inundables, así como informar de la situación de riesgo en zonas de acampada u otros eventos que tengan lugar en el término municipal.

Por último, el departamento recuerda la importancia de difundir entre la población los consejos de protección civil, disponibles en la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), en la red social X a través de @GVA112 y en la aplicación GVA 112 Avisos, accesible en Google Play y App Store.

*Con información de Europa Press