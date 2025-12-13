Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Alberto Ortega - Europa Press)

El pasado jueves, la Policía Nacional registró la sede en Madrid de Plus Ultra, una aerolínea española, pero con capital de empresarios venezolanos. La operación terminó con la detención de su dueño y otro implicado. Están acusados de aprovechar un rescate de la SEPI de 53 millones de euros para blanquear dinero corrupto de su país de origen. La figura de José Luis Rodríguez Zapatero no tardó en relacionarse con el tema, en varios medios españoles, por su supuesta relación con uno de los detenidos.

Este sábado, el expresidente se ha desvinculado completamente de cualquier implicación en aquel ‘salvavidas’ que lanzó el Consejo de Ministros en 2021. “Zapatero no hizo ninguna gestión ni ante ningún miembro del Gobierno de Sánchez ni ante ninguna otra persona para facilitar el rescate”, han asegurado a El Español fuentes de su entorno. “Zapatero ni siquiera ha tenido nunca relación ni con el presidente ni con el consejero delegado de la compañía”.

Zapatero siempre vuelve al foco de las noticias cuando se trata de Venezuela y, en este caso, se han señalado distintos supuestos vínculos con ‘Julito’ Martínez, uno de los detenidos. Según El Confidencial, este empresario era uno de los principales clientes de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa.

Este caso ha estado bajo lupa desde hace años. PP y Vox ya pusieron en cuestión el rescate hace años, por la baja solvencia de la compañía y cuestionando su importancia en España. La Justicia decidió suspender un segundo pago de 34 millones de euros en 2021, pero dos meses después lo desbloqueó. Los populares trataron de llevar el asunto al Parlamento Europeo, sin obtener una respuesta favorable.

Cree que se debe a los presuntos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China (Fuente: Europa Press).

Denuncias del PP y Vox a la Justicia y en Europa

El Grupo Parlamentario Popular denunció en el Congreso, hace cuatro años, que el rescate de Plus Ultra representaba “un caso escandaloso”. Aseguraban que “se salvó de la quiebra por unos fondos opacos del paraíso fiscal de Panamá”. Según el PP, con una cuota de mercado del 0,03%, Plus Ultra resultaba “totalmente irrelevante”.

En un principio, el rescate acabó suspendido. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid desbloqueó el pago de 34 millones de euros a Plus Ultra, parte de su rescate público, tras considerar, junto a la Fiscalía, que no existían indicios de delito en la ayuda otorgada. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado confirmaron que había una ausencia de pruebas sobre fraude o malversación.

En la Justicia española, la oposición (PP y Vox se personaron como acusación) no lograron frenar el pago. Los populares trataron de elevarlo a Europa, sin conseguir más éxito. Esteban González Pons planteó en el Parlamento la pregunta de si “¿Considera la Comisión que esta ayuda está justificada?”. La respuesta del organismo europeo fue que, al estar por debajo de los 250 millones de euros, esta decisión correspondía únicamente a España.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que Mariano Rajoy le pidió que hablara con Nicolás Maduro para que no reconociera la DUI de Cataluña.

Zapatero se desvincula del rescate

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se encuentra en la cárcel por corrupción, afirmó en una entrevista con OKDiario que el rescate fue una imposición con la que nunca estuvo de acuerdo y atribuyó la iniciativa a Zapatero. El expresidente, en un evento en el Congreso para presentar un libro sobre su excompañero Rubalcaba, negó rotundamente cualquier implicación. El empresario Víctor de Aldama, que también ha pisado la prisión por corrupción, es otro que ha apuntado a Zapatero.

La investigación judicial sigue en curso, centrada en posibles delitos de blanqueo de capitales y en la legalidad del rescate, pero hasta ahora no existen pruebas que vinculen directamente a Zapatero con la operación, según la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid, que no han encontrado indicios de delito en su actuación.