España

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra

Sus palabras se han producido tras los arrestos de los máximos responsables de la aerolínea, en un contexto de investigaciones judiciales y señalamientos políticos sobre el rescate público concedido a la compañía

El secretario general del PSOE de 2000 a 2012 y presidente del Gobierno de España de 2004 a 2011, José Luis Rodríguez Zapatero (Joaquin Corchero - Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que no se siente afectado por las recientes detenciones del presidente y del consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra. Al ser preguntado por la posibilidad de que estos arrestos le perjudiquen, Zapatero ha respondido con un escueto “no”, sin ofrecer más explicaciones.

Estas declaraciones han tenido lugar en el Congreso de los Diputados, durante la presentación del libro que recopila los discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba, según ha informado Europa Press. La intervención de Zapatero se ha producido después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya arrestado este jueves a Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y CEO de Plus Ultra, respectivamente, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción, permanece bajo secreto de sumario. Este mismo juzgado archivó en 2023 otra causa relacionada con supuestas irregularidades en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia.

Contexto judicial y político

En el auto de archivo de la causa anterior, la jueza Esperanza Collazos subrayó que la decisión de rescatar a Plus Ultra correspondió al Consejo de Ministros, por lo que los investigados “carecían de capacidad de decisión”.

La magistrada argumentó que, tras agotarse el plazo de doce meses para la investigación, no era posible practicar nuevas diligencias y que existía una “duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal” por parte de las personas físicas y jurídicas implicadas, ya que la capacidad de decisión residía en el Consejo de Ministros, órgano que aprobó la subvención a la compañía aérea, según recoge El Plural.

11/12/2025 Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (i) y Felipe González (d), durante la presentación del libro 'Discursos parlamentarios' de Alfredo Pérez Rubalcaba (Ricardo Rubio - Europa Press)

En las últimas semanas, Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos (actualmente en prisión preventiva), ha declarado que su padre fue presionado por Zapatero para autorizar el rescate de Plus Ultra. Además, el Partido Popular ha señalado en varias ocasiones la existencia de vínculos entre la aerolínea y el expresidente socialista, a quien ha calificado de “facilitador” de la operación de rescate.

Homenaje a Rubalcaba en el Congreso

El acto en el que Zapatero ha realizado estas declaraciones ha contado también con la presencia de Felipe González, su antecesor en La Moncloa. Ambos han recordado la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba y su trayectoria en el PSOE durante la presentación del libro que recopila sus intervenciones parlamentarias.

José Luis Rodríguez Zapatero ha destacado la importancia de Alfredo Pérez Rubalcaba en su época como secretario general del PSOE. “Durante mi etapa de secretario general, la persona a la que más veces llamé fue a Alfredo, con largas conversaciones telefónicas. Mi admiración hacia él es inmensa. Era un político íntegro, firme en ideas y actitudes, y supo defender los valores socialistas con eficacia. Le apasionaba la educación; era químico, pero aún mejor en la alquimia política, capaz de crear consensos y de llegar a acuerdos complejos”, afirmó Zapatero.

Felipe González pide al Gobierno que facilite la vuelta de Edmundo González a Caracas.

Felipe González también ha reconocido el papel de Rubalcaba, destacando su autonomía y lealtad al proyecto socialista. “Era leal al proyecto, pero expresaba su desacuerdo cuando lo veía necesario. Todas las puertas se abrían con Alfredo. Fue muy criticado porque era un adversario formidable, no un enemigo. Tenía gran autonomía personal y no dependía de nadie”, señaló durante el homenaje.

