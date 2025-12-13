“Un descubrimiento de primera magnitud”: hallan la puerta sureste de la ciudad ibérica de Ilici, en Elche, del siglo IV a. C.

Panorámica de Elche. (José Carlos Díez/Wikipedia)

La campaña arqueológica de 2025 en el Sector 11 del yacimiento de La Alcudia, en Elche, ha permitido identificar la puerta sureste de la ciudad ibérica de Ilici, un acceso monumental datado en el siglo IV a. C. La Universidad de Alicante ha anunciado este viernes que el hallazgo representa un avance de gran relevancia para la comprensión de la topografía urbana ibérica.

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, el catedrático de Prehistoria de la UA, Alberto J. Lorrio, ha subrayado que la localización de esta puerta monumental supone un elemento clave para entender la organización y evolución de la ciudad. “Estamos ante un elemento estructural decisivo para comprender cómo se organizó y evolucionó la ciudad. Esta puerta confirma la entidad del acceso y su relevancia estratégica en el conjunto defensivo”.

La estructura identificada presenta un vano de 2,60 metros, con un zócalo de mampostería y un alzado de adobe. Las evidencias arqueológicas indican que este acceso fue desmantelado en época tardorrepublicana, hacia el siglo I a. C., como demuestran las fosas de expolio documentadas en campañas anteriores. La puerta estuvo flanqueada por dos torres, de las cuales la oriental ha sido excavada parcialmente durante este año, aunque su estado se ha visto alterado por la presencia de una acequia moderna. La técnica constructiva de la puerta difiere de la muralla más antigua, lo que sitúa su configuración en una fase de remodelación del sector durante el periodo conocido como Ibérico Pleno. Además, la puerta monumental se erige sobre una construcción de adobe anterior, correspondiente a un acceso de época ibérica antigua, fechado en el siglo V a. C.

Lorrio ha destacado que este descubrimiento marca un punto de inflexión en el estudio del yacimiento: “Hasta ahora intuíamos la existencia de este acceso, pero carecíamos de evidencias arquitectónicas concluyentes. Su identificación no solo completa el sistema defensivo documentado, sino que aporta información esencial sobre las fases constructivas y la intencionalidad urbanística de la comunidad ibérica”, ha afirmado el catedrático de la UA.

Avances en la investigación

La campaña de 2025 no solo ha permitido concluir la excavación del sector, sino que también ha impulsado de forma decisiva la musealización del área, con el objetivo de facilitar la comprensión y el disfrute del público. Este trabajo se integra en el proyecto ‘Damas y Héroes’, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UA y el Ayuntamiento de Elche. La intervención actual supone la culminación de un proyecto iniciado en 2017 y 2018, bajo la dirección del profesor de la UA José Uroz.

Junto al hallazgo de la puerta, los arqueólogos han logrado avances significativos en el conocimiento del urbanismo ibérico en La Alcudia. En una de las viviendas excavadas se han identificado varias fases constructivas asociadas a episodios recurrentes de inundación, evidenciados por los depósitos de limos. Asimismo, se han documentado vanos interiores que fueron posteriormente cegados y un depósito ritual vinculado al cierre de la vivienda antes de una gran remodelación del sector.

Por otro lado, la excavación ha permitido recuperar un silo tardío reutilizado como basurero, que contenía varios miles de caracoles terrestres y abundante cerámica. Estos materiales han permitido fechar la colmatación del silo en el siglo VIII a. C., coincidiendo con los momentos finales del asentamiento.

*Con información de EFE