El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Las medidas cautelares decretadas por el juez son la prohibición de salir del país, la retirada de sus pasaportes, y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado

Un juez de Madrid ha dejado este sábado en libertad, con medidas cautelares, al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez; a su director ejecutivo, Roberto Rosellini; y a un tercero, también llamado Julio Martínez, cliente de la empresa de las hijas de Zapatero, tras ser detenidos esta semana en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los dos han comparecido hoy, junto a otros dos investigados que también fueron detenidos en la operación, ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, que se encontraba de guardia y quien ha decretado para ellos la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, según informan a EFE fuentes jurídicas. El magistrado ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción tras negarse los investigados a declarar al estar la causa secreta.

Tras adoptar la decisión, el juez se ha inhibido ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que es el que investiga este procedimiento y es el mismo que hace años investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa. Las pesquisas se centraban en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

El dueño y el director ejecutivo de Plus Ultra fueron detenidos este jueves por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que también arrestaron a otras dos personas, entre ellas un empresario, Julio M.M., en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron el jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía. Ante esta entrada, y antes de que conocerse los arrestos practicados, fuentes de la aerolínea trasladaron a EFE su plena colaboración y que están “facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera”, al tiempo que han subrayado que no se estaba produciendo un registro.

* información de EFE

