Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ha asegurado que no le temblará la mano para convocar elecciones

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (Europa Press)

María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria y del PP en la región, ha asegurado que no le temblará la mano para convocar elecciones anticipadas si la oposición insiste en “articular un gobierno en la sombra”. La presidenta ha asegurado que “no tiene medio a las urnas”, tras acusar a sus rivales políticos de bloquear su legislatura.

Durante su intervención en la comida de Navidad del PP, celebrada en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo) ante cerca de un millar de asistentes, ha lanzado este mensaje. De esta forma, se une a la lista de comunidades que podrían adelantar sus comicios, tras hacerlo Extremadura y con Aragón como la última en confirmarlo.

Sáenz de Buruaga ha defendido el giro de su Gobierno durante los dos últimos años, en contraste con lo que ha calificado como “desastre absoluto” tras dos legislaturas de coalición entre PRC y PSOE. También ha insistido en que el PP garantiza una gestión centrada en la inversión pública, el saneamiento de las cuentas y la reducción de impuestos, mientras se mantienen protegidos los servicios públicos.

Cantabria podría ir a las urnas

Durante el acto, la presidenta regional ha expresado su deseo de que la “buena voluntad” regrese a la política de Cantabria. Ha criticado el bloqueo de los Presupuestos para 2026. Ha asegurado que se debe a motivos de “egoísmo” e “interés electoral”, y sostenido que dicho bloqueo responde a la incomodidad de los partidos de la oposición ante los cambios impulsados por el Gobierno autonómico, y que están formando una “pinza” el PSOE y Vox.

Además, Sáenz de Buruaga ha asegurado que el PSOE será el principal beneficiado del bloqueo parlamentario. Señaló a Vox como un aliado de Pedro Sánchez en Cantabria y acusó a la formación de responder a directrices externas, argumentando que sus actuaciones han estado guiadas por intereses políticos nacionales. A su juicio, Vox no busca desalojar al PSOE del poder en Cantabria, sino obstaculizar al Partido Popular.

Defensa de su gestión

La dirigente popular ha destacado que el cambio político “le ha sentado muy bien a los cántabros”, pero no así a sus adversarios políticos, a quienes atribuye el bloqueo de los presupuestos autonómicos por intereses electorales. Según la presidenta, esa actuación paraliza inversiones y perjudica a los ciudadanos de la región.

Sáenz de Buruaga ha reiterado en su intervención pública su disposición al diálogo y a la colaboración con la oposición, señalando que mantiene la mano tendida para alcanzar acuerdos. No obstante, ha recalcado que, si persiste el bloqueo a la acción de Gobierno o se intenta constituir un “Gobierno en la sombra,” se planteará seriamente la convocatoria de elecciones autonómicas, una advertencia que ya ha hecho en varias ocasiones ante situaciones similares.

En su intervención, ha acusado a Pedro Sánchez de estar rodeado de corrupción y ha asegurado que solo el PP puede iniciar una “nueva etapa” para España. Sáenz de Buruaga también ha animado a su formación a estar preparada ante un posible adelanto electoral general, afirmando que el actual Ejecutivo nacional está “agotado” y que hay alternativa.

