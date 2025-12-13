Cantabria ve "un profundo golpe" a la pesca la reducción del 70 % de la cuota de verdel

Santander, 13 dic (EFE).- La consejera cántabra de Pesca, María Jesús Susinos, ha calificado este sábado de "profundo golpe" al sector pesquero la decisión de la Comisión Europea de reducir un 70 % la cuota del verdel y ha criticado al Gobierno español por "su inacción y falta de respuesta anticipatoria para reducir el impacto de esa decisión".

En un comunicado, la consejera cántabra ha asegurado que esa decisión afecta a toda la cadena de un sector que "vertebra una parte importante de la economía regional".

Sin embargo, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria (PP), "a pesar de las dificultades presupuestarias a las que se enfrenta por la prórroga de los presupuestos de 2025, tomará las medidas de apoyo necesarias para este segmento de flota, constituido por más de 70 barcos y 250 familias que viven de la pesquería del verdel”.

"Se trata de un acuerdo totalmente inaceptable, que supone de facto un recorte brutal a un sector que ha cumplido con todas las exigencias que ha ido requiriendo la Unión Europea y que ha demostrado estar totalmente comprometido con la sostenibilidad”, ha incidido Susinos.

La consejera ha citado la mejora de los caladeros que recogen los dictámenes pesqueros y ha insistido en que en ello ha tenido "gran peso la contribución de las flotas con mejoras en los buques, por lo que esta decisión europea vuelve a poner en entredicho la viabilidad del sector pesquero cántabro”.

Ha insistido en que la decisión de la Comisión Europea es "inasumible” para la flota de artes fijas y menores de Cantabria, que supondrá pasar de 2.400.000 kilos a 1.700.000, "con el único alivio proporcionado con la recuperación del 10 % de lo acordado en 2025 -que no se haya pescado- una cantidad que puede ser de unos 240.000 kilos", ha precisado María Jesús Susinos.

Y ha añadido que también la flota de cerco se va a haber afectada, pero ha reconocido que en menor medida que los pescadores artesanales.

La titular cántabra de Pesca ha opinado que ese sector "no merece el maltrato" de la Comisión Europea, que ha denunciado que, "año tras año, "le somete de manera injustificada"; y ha lamentado que no se reconozca en Bruselas "sus esfuerzos".

Además, ha recordado que es un sector que vertebra el territorio y contribuye al desarrollo de Cantabria.

Susinos ha recriminado a la Comisión Europea el modelo utilizado para adoptar estas decisiones siempre a finales de año, porque eso "fragiliza a las empresas para elaborar sus planes de gestión para el año siguiente".

Y, al margen de los pescadores, ha advertido de que esta decisión también afecta a las lonjas, los intermediarios, los transportistas, las conserveras y al consumidor, "que se ve afectado por el alza de precios". EFE