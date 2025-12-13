Espana agencias

Cantabria ve "un profundo golpe" a la pesca la reducción del 70 % de la cuota de verdel

Guardar

Santander, 13 dic (EFE).- La consejera cántabra de Pesca, María Jesús Susinos, ha calificado este sábado de "profundo golpe" al sector pesquero la decisión de la Comisión Europea de reducir un 70 % la cuota del verdel y ha criticado al Gobierno español por "su inacción y falta de respuesta anticipatoria para reducir el impacto de esa decisión".

En un comunicado, la consejera cántabra ha asegurado que esa decisión afecta a toda la cadena de un sector que "vertebra una parte importante de la economía regional".

Sin embargo, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria (PP), "a pesar de las dificultades presupuestarias a las que se enfrenta por la prórroga de los presupuestos de 2025, tomará las medidas de apoyo necesarias para este segmento de flota, constituido por más de 70 barcos y 250 familias que viven de la pesquería del verdel”.

"Se trata de un acuerdo totalmente inaceptable, que supone de facto un recorte brutal a un sector que ha cumplido con todas las exigencias que ha ido requiriendo la Unión Europea y que ha demostrado estar totalmente comprometido con la sostenibilidad”, ha incidido Susinos.

La consejera ha citado la mejora de los caladeros que recogen los dictámenes pesqueros y ha insistido en que en ello ha tenido "gran peso la contribución de las flotas con mejoras en los buques, por lo que esta decisión europea vuelve a poner en entredicho la viabilidad del sector pesquero cántabro”.

Ha insistido en que la decisión de la Comisión Europea es "inasumible” para la flota de artes fijas y menores de Cantabria, que supondrá pasar de 2.400.000 kilos a 1.700.000, "con el único alivio proporcionado con la recuperación del 10 % de lo acordado en 2025 -que no se haya pescado- una cantidad que puede ser de unos 240.000 kilos", ha precisado María Jesús Susinos.

Y ha añadido que también la flota de cerco se va a haber afectada, pero ha reconocido que en menor medida que los pescadores artesanales.

La titular cántabra de Pesca ha opinado que ese sector "no merece el maltrato" de la Comisión Europea, que ha denunciado que, "año tras año, "le somete de manera injustificada"; y ha lamentado que no se reconozca en Bruselas "sus esfuerzos".

Además, ha recordado que es un sector que vertebra el territorio y contribuye al desarrollo de Cantabria.

Susinos ha recriminado a la Comisión Europea el modelo utilizado para adoptar estas decisiones siempre a finales de año, porque eso "fragiliza a las empresas para elaborar sus planes de gestión para el año siguiente".

Y, al margen de los pescadores, ha advertido de que esta decisión también afecta a las lonjas, los intermediarios, los transportistas, las conserveras y al consumidor, "que se ve afectado por el alza de precios". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi

La portavoz de EH Bildu reclama justicia y reparación para personas afectadas por situaciones similares, tras el reciente reconocimiento estatal a dos miembros de ETA ejecutados por el franquismo, enfatizando la importancia de abordar otros casos aún sin respuesta oficial

Bildu pide "reconocimiento de todas

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Dirigentes de EH Bildu y Junts acordaron en Bélgica coordinar agendas soberanistas y fortalecer alianzas políticas en respuesta a desafíos institucionales en España, ampliando la colaboración con otros movimientos independentistas y subrayando la prioridad de vías democráticas para avanzar en sus demandas

Otegi y Puigdemont apuestan por

Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz

Apuesta por fortalecer el papel del Ministerio Público en el acceso a la justicia, con énfasis en combatir la violencia de género y promover reformas que acerquen el sistema a los ciudadanos, dentro de una estrategia de renovación institucional

Peramato se estrena como fiscal

Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado

El alto tribunal mantiene la jurisdicción sobre José Luis Ábalos por supuesta implicación en un esquema de corrupción al adquirir material sanitario durante la pandemia, a pesar de que el exministro aún no presentó su renuncia formal como diputado

Ábalos será juzgado en el

El PNV, "preocupado" por los casos de corrupción en el PSOE, pide "serenidad" sobre el futuro de la legislatura

Diversas renuncias, arrestos e investigaciones en torno a figuras del socialismo español reavivan el debate sobre la fortaleza institucional, mientras el nacionalismo vasco urge cautela, defensa de la transparencia y evaluación separada de cada indicio bajo escrutinio judicial

El PNV, "preocupado" por los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas