Kiko Hernández revela entre lágrimas las “amenazas de muerte” que está recibiendo por parte de “una persona del Gobierno de Melilla”

El colaborador asegura que la clausura de su local se debe a presiones políticas para que abandone la zona

Kiko Hernández, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Kiko Hernández se ha pronunciado este miércoles sobre la clausura de su negocio en Melilla por parte de la Policía Local de la ciudad. Muy afectado y sin poder contener la emoción, el colaborador ha intervenido en directo en No somos nadie para dar su versión de lo ocurrido, después de que su marido, Fran Antón, haya iniciado una huelga de hambre en protesta por lo que consideran un caso de acoso institucional.

El comunicador, que ha cancelado sus compromisos profesionales para encadenarse junto a su pareja a las puertas del bar, ha hablado en directo con sus excompañeros para denunciar públicamente la situación que está sufriendo.

Según cuenta el presentador de La casa de los gemelos, las autoridades melillenses han aprovechado su viaje a Madrid por motivos de trabajo para clausurar su local, El cielo de Melilla. Hernández defiende que el cierre es injustificado y asegura que, aunque la Justicia les acabe dando la razón, el objetivo es asfixiarles económicamente mientras dura el procedimiento.

Según ha relatado Kiko, su local cuenta con dos licencias de apertura y una licencia de funcionamiento hasta 2036. El Gobierno de Melilla, por su parte, defiende el cierre por una serie de irregularidades tércnicas recogidas en varios informes que, sin embargo, Hernández niega afirmando que “no han entrado en la vida en el local, no pueden tener esos informes”.

Carlota Corredera habla por teléfono con Kiko Hernández en 'No somos nadie'. (YouTube)

“Vas a pagar con sangre lo que has hecho”

Con la voz entrecortada, Kiko Hernández ha revelado que la mañana de este miércoles ha recibido mensajes amenazantes: “A las 11:30 he recibido amenazas muy ‘heavies’ de una persona muy importante de aquí. Son amenazas de muerte”, ha aseverado.

El colaborador, que denunciará esas presuntas amenazas ante la Policía Nacional, apunta a intereses económicos y causas políticas detrás de las presiones que está recibiendo. “Esta gentuza tiene miedo a perder las putas elecciones”, espeta sobre el gobierno de la Ciudad Autónoma.

Así, el tertuliano ha relatado que fue el anterior gobierno autonómico, liderado por el partido Coalición por Melilla, quien le contrató para promocionar la ciudad. “Me trataron de maravilla, me agradecieron lo que estaba haciendo por Melilla”. Sin embargo, asegura que la situación cambió cuando el Partido Popular ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2023 y accedió al Gobierno. “Me dijeron que iba a pagar con sangre todo lo que había hecho por el otro partido. Y es verdad, lo estoy pagando”, lamenta Hernández.

Vídeo de Fran Antón anunciando que inicia una huelga de hambre por el cierre de su local en Melilla. (Instagram)

Muy afectado, el ex gran hermano ha asegurado que se plantea abandonar Melilla por la seguridad de su marido y sus dos hijas tras las amenazas recibidas. “Puedo demostrar quién me ha amenazado. Pone con toda impunidad que tarda un minuto en mandar a un musulmán a que me raje, que se vaya por la frontera y que no le pillen nunca”, ha apuntado en directo, señalando que el remitente de esos mensajes es “una persona que está en el gobierno de esta ciudad”.

Sobre el estado de Fran Antón y su sentimiento de culpa por haber sido precursor de la mudanza del matrimonio a la ciudad natal del actor, Kiko Hernández es tajante y vincula lo sucedido a su popularidad televisiva. “La culpa la tengo yo, porque si fuera ‘Perico el de los palotes’ no estaría pasando nada de esto”.

