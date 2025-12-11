España

Kiko Hernández, hospitalizado en Melilla tras declararse en huelga de hambre junto a su marido, Fran Antón

El deterioro físico del televisivo ha obligado a su traslado a un centro sanitario tras permanecer encadenado y sin comer ni beber

Guardar
Kiko Hernández, en una imagen
Kiko Hernández, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Kiko Hernández está atravesando una situación extrema que ha generado preocupación por su salud. El colaborador, que se ha declarado en huelga de hambre y se ha encadenado junto a su marido, Fran Antón, a las puertas de su negocio en Melilla, ha sido trasladado a un centro sanitario este jueves, haciendo saltar las alarmas sobre su estado.

El estado de salud de Kiko se ha deteriorado rápidamente tras casi 48 horas de huelga de hambre y sed. Según ha relatado en No somos nadie una amiga enfermera de la pareja, Hernández y Antón “no están comiendo ni bebiendo nada”, lo que ha provocado una deshidratación severa en el colaborador.

La profesional ha detallado que el presentador de La casa de los gemelos ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario para recibir suero intravenoso y ser sometido a pruebas tras sufrir una caída que le ha causado una lesión en el brazo: “Van a hacerle una placa”, ha explicado.

Según ha trasladado la facultativa, el diagnóstico médico apunta a una deshidratación severa, consecuencia directa de la abstinencia absoluta de líquidos y alimentos. Además, un médico ha intervenido en el programa de TEN para explicar las graves consecuencias que puede tener la huelga de hambre en Kiko y Fran: “Si persisten en esta situación sin beber, pueden fallecer en tres o cinco días, dependiendo del estado físico de cada uno. El cuerpo no puede soportarlo”.

Preocupación por la salud de Kiko Hernández

La hospitalización de Hernández ha generado una oleada de preocupación entre familiares, amigos y compañeros de profesión. Durante la emisión de No somos nadie, los colaboradores han pedido a Fran Antón que abandone la protesta y que al menos comience a hidratarse: “Para luchar hay que estar fuerte. Tienes que estarlo tú, lo primero. Bebe, por favor”, le han rogado en directo.

Vídeo de Fran Antón anunciando que inicia una huelga de hambre por el cierre de su local en Melilla. (Instagram)

El propio Hernández relató este miércoles en el mismo programa el clima de amenazas y hostigamiento que, según su versión, ha sufrido en Melilla: “Me decían que iban a matarme, que iban a mandar a un moro de la frontera a rajarme… que no lo encontrarían nunca. Temo por mí y por mi familia”, afirmó. Además, vinculó la situación a la existencia de una “mafia que controla los estamentos de Melilla”, denunciando intereses económicos y políticos tras lo que considera un caso de acoso institucional.

La situación se ha desencadenado tras la clausura del establecimiento El Cielo de Melilla by Kiko y Fran, propiedad de Hernández y Antón, por parte de la Policía Local. La pareja ha permanecido encadenada a la puerta del local desde el martes 9 de diciembre de 2025, negándose a ingerir alimentos o líquidos como medida de presión para exigir explicaciones sobre el cierre. “Tenemos una licencia que nos dio el dueño del local, que está vigente. Pero, por motivos que no puedo decir y que desconozco, la policía local nos ha clausurado el local. Dicen que no podemos hacer nada. ¡Ni podemos entrar!”, ha denunciado Fran Antón en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Ambos han insistido en que su negocio cuenta con todos los permisos necesarios y han lamentado no poder acceder ni siquiera para recuperar objetos personales, material escolar de sus hijas, ordenadores o medicación. “Más de 500.000 euros invertidos en un local donde no nos dejan entrar ni para recuperar cosas personales”, denuncia el colaborador. La clausura se ha producido, además, en plena campaña navideña, periodo de máxima actividad para el negocio, con más de 6.000 personas con reserva, según la pareja.

Temas Relacionados

Kiko HernándezMelillaHospitalesEnfermedades de FamososFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ángel Malanda, bombero forestal en la manifestación de Madrid: “He notado una especie de agüilla, me escocían los ojos y me quemaba la cara, era gas pimienta”

El equipo mantiene una huelga indefinida desde el 25 de julio tras denunciar la precariedad del actual convenio, caducado desde 2012 y sin actualizaciones salariales

Ángel Malanda, bombero forestal en

Un estudio afirma que la falta de sueño afecta más a la longevidad que la dieta o el ejercicio

Solo el tabaquismo muestra una relación más fuerte con la expectativa de vida

Un estudio afirma que la

El Congreso aprueba la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 con el apoyo del PP

Asimismo, la Cámara Baja ha rechazado, por segunda vez, la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, lo que pone fin a los trámites previos y permite al Gobierno presentar los presupuestos del año que viene

El Congreso aprueba la subida

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Iñaki Urdangarin pone fecha y título a sus memorias: “Durante muchos años, mi vida fue contada por otros y yo opté por el silencio”

El exduque de Palma publicará el libro en el que se abrirá en canal con la editorial Grijalbo a principios de 2026

Iñaki Urdangarin pone fecha y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mensajes que la secretaria

Los mensajes que la secretaria de Mazón intercambió con el entonces president, su jefe de gabinete y Pradas el día de la DANA: “Pero cómo voy a descansar!!”

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

El Tribunal Supremo le da la razón a CCOO: Correos deberá conceder dos días extra de descanso a toda la plantilla cuando el 24 y 31 de diciembre sean festivos

Detenido el CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra tras la redada en su sede por presunto blanqueo de capitales tras el rescate

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

ECONOMÍA

Ángel Malanda, bombero forestal en

Ángel Malanda, bombero forestal en la manifestación de Madrid: “He notado una especie de agüilla, me escocían los ojos y me quemaba la cara, era gas pimienta”

El Congreso aprueba la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 con el apoyo del PP

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Madrid y Málaga son las capitales con mayor diferencia de renta entre ricos y pobres y Zaragoza y Palma, las más igualitarias

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

DEPORTES

Los ultras polacos del Jagiellonia

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City