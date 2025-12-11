Kiko Hernández, hospitalizado en Melilla tras declararse en huelga de hambre junto a su marido, Fran Antón

Kiko Hernández, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Kiko Hernández está atravesando una situación extrema que ha generado preocupación por su salud. El colaborador, que se ha declarado en huelga de hambre y se ha encadenado junto a su marido, Fran Antón, a las puertas de su negocio en Melilla, ha sido trasladado a un centro sanitario este jueves, haciendo saltar las alarmas sobre su estado.

El estado de salud de Kiko se ha deteriorado rápidamente tras casi 48 horas de huelga de hambre y sed. Según ha relatado en No somos nadie una amiga enfermera de la pareja, Hernández y Antón “no están comiendo ni bebiendo nada”, lo que ha provocado una deshidratación severa en el colaborador.

La profesional ha detallado que el presentador de La casa de los gemelos ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario para recibir suero intravenoso y ser sometido a pruebas tras sufrir una caída que le ha causado una lesión en el brazo: “Van a hacerle una placa”, ha explicado.

Según ha trasladado la facultativa, el diagnóstico médico apunta a una deshidratación severa, consecuencia directa de la abstinencia absoluta de líquidos y alimentos. Además, un médico ha intervenido en el programa de TEN para explicar las graves consecuencias que puede tener la huelga de hambre en Kiko y Fran: “Si persisten en esta situación sin beber, pueden fallecer en tres o cinco días, dependiendo del estado físico de cada uno. El cuerpo no puede soportarlo”.

Preocupación por la salud de Kiko Hernández

La hospitalización de Hernández ha generado una oleada de preocupación entre familiares, amigos y compañeros de profesión. Durante la emisión de No somos nadie, los colaboradores han pedido a Fran Antón que abandone la protesta y que al menos comience a hidratarse: “Para luchar hay que estar fuerte. Tienes que estarlo tú, lo primero. Bebe, por favor”, le han rogado en directo.

Vídeo de Fran Antón anunciando que inicia una huelga de hambre por el cierre de su local en Melilla. (Instagram)

El propio Hernández relató este miércoles en el mismo programa el clima de amenazas y hostigamiento que, según su versión, ha sufrido en Melilla: “Me decían que iban a matarme, que iban a mandar a un moro de la frontera a rajarme… que no lo encontrarían nunca. Temo por mí y por mi familia”, afirmó. Además, vinculó la situación a la existencia de una “mafia que controla los estamentos de Melilla”, denunciando intereses económicos y políticos tras lo que considera un caso de acoso institucional.

La situación se ha desencadenado tras la clausura del establecimiento El Cielo de Melilla by Kiko y Fran, propiedad de Hernández y Antón, por parte de la Policía Local. La pareja ha permanecido encadenada a la puerta del local desde el martes 9 de diciembre de 2025, negándose a ingerir alimentos o líquidos como medida de presión para exigir explicaciones sobre el cierre. “Tenemos una licencia que nos dio el dueño del local, que está vigente. Pero, por motivos que no puedo decir y que desconozco, la policía local nos ha clausurado el local. Dicen que no podemos hacer nada. ¡Ni podemos entrar!”, ha denunciado Fran Antón en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Ambos han insistido en que su negocio cuenta con todos los permisos necesarios y han lamentado no poder acceder ni siquiera para recuperar objetos personales, material escolar de sus hijas, ordenadores o medicación. “Más de 500.000 euros invertidos en un local donde no nos dejan entrar ni para recuperar cosas personales”, denuncia el colaborador. La clausura se ha producido, además, en plena campaña navideña, periodo de máxima actividad para el negocio, con más de 6.000 personas con reserva, según la pareja.