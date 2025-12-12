El senador Tudanca sobre las acusaciones de acoso en el PSOE: "No bastan las palabras"

Valladolid, 12 dic (EFE).- El exsecretario general del PSOE en Castilla y León y senador, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes sobre las acusaciones de acoso sexual que implican a varios miembros del PSOE que "hoy no bastan las palabras" y hay que "actuar hasta el final".

Sin mencionar ningún caso en concreto, Tudanca ha lanzado un mensaje en su perfil de la red social X en el que asegura que "no es una cuestión de discursos ni de intereses electorales. Es una cuestión de ética, de los principios básicos del PSOE".

Y añade que se trata de "puro feminismo y de escuchar a las feministas con humildad y convicción".

"Proteger siempre a las víctimas y actuar hasta el final", termina escribiendo Tudanca.

Actualmente existen denuncias contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, el exlíder del partido en Torremolinos (Málaga) Antonio Navarro y el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé.

Además, esta pasado jueves el senador del PSOE por Valladolid y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, anunció que renuncia a todos sus cargos, tanto en la Cámara Alta como en la Comisión Ejecutiva Federal del partido, en la que es secretario de Estudios y Programas.

El anuncio, que causó sorpresa en su grupo en la Cámara Alta, tiene lugar después de que eldario.es publicara un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz que apunta a Izquierdo. EFE