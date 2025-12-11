España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

La policía se quedó atónita cuando vio la situación

Guardar
Conductora. (Freepik)
Conductora. (Freepik)

Una mujer de 29 años ha sido interceptada por la policía en la autopista A6, cerca de Ramstein, en Alemania. Pero no se debió a un exceso de velocidad, un despiste en su conducción o alguna otra infracción típica. Lo que vieron los policías no lo habían contemplado nunca: el vehículo circulaba mientras la conductora usaba su teléfono móvil y su hijo de tan solo un año estaba sentado en su regazo con las manos en el volante.

La mujer fue detenida en la siguiente salida de la autopista. Según la información que ofrece el medio alemán Bild, la madre no mostró remordimiento cuando fue confrontada por los agentes, y en su defensa afirmó que su hijo no se sentía bien y que su intención era llevarlo a un restaurante de comida rápida.

Tras la detención, los oficiales iniciaron los procedimientos legales y notificaron el caso a los servicios sociales correspondientes, debido al claro riesgo que implicaba la acción para el menor. El suceso se produjo el pasado martes, pero es ahora cuando las autoridades han detallado lo sucedido.

Riesgos de distracción al volante

En España, a pesar del riesgo y de la pérdida seis de puntos que conlleva, la infracción de tráfico más frecuente sigue siendo conducir sujetando el teléfono móvil con la mano. Según Mapfre, el 22% de los conductores sujeta el móvil mientras conduce, y la mayoría de ellos envía mensajes de WhatsApp cuando se para en un semáforo en rojo. Esto provoca estrés y falta de concentración, dos factores muy necesarios cuando se conduce.

Según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), los españoles afirman tener poca consideración respecto al uso del móvil al volante. El estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron haber hecho llamadas telefónicas sin usar manos libres frente a un 58,6% que sí que lo usó. Además, un 24,7% admitió leer mensajes de texto y mirar las redes mientras conducía.

Una mujer con el móvil
Una mujer con el móvil al volante. (Pixabay)

Agregar a esto la presencia de un niño en el asiento delantero, sin ningún tipo de retención infantil o seguridad, eleva exponencialmente el peligro, dado que el bebé no tiene control ni comprensión de los riesgos. Esta combinación fue la que sorprendió a los agentes cuando vieron al menor con las manos sobre el volante.

Las autoridades recuerdan que la conducción conlleva ciertas responsabilidades y que el uso de dispositivos electrónicos está regulado o incluso totalmente prohibido en muchos países. En este caso, la policía no solo actuó por exponer al menor a esos riesgos, sino por la potencialidad de provocar un accidente.

Entre las víctimas del accidente, que ha tenido lugar en la localidad de Collado Villalba, hay tres menores, de 16, 15 y 13 años.

Muchos ciudadanos y usuarios han criticado la situación en redes sociales, tachando a la madre de irresponsable total. Por otro lado, hay otros que han señalado que en situaciones como estas se refleja la importancia de la educación vial. Los expertos señalan que es un tema de vital importancia que debería ser abordado en las aulas de manera regular. Esta enseñanza no solo contribuye a prevenir accidentes, sino también a inculcar valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía y la solidaridad.

Temas Relacionados

DGTTráficoAccidenteBebéEspaña-SociedadEspaña-Nacional

Últimas Noticias

La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de un mexicano que solicitaba la nacionalidad española debido a su origen sefardí: no presentó los certificados correctos

El tribunal descartó los informes genealógicos y de apellidos, así como los certificados de colaboración cultural

La Audiencia de Madrid rechaza

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La nueva ley SAC fija tiempos máximos de respuesta, regula las reseñas en internet y restringe el uso de contestadores automáticos

El Congreso aprueba la ley

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano

El precio de los inmuebles nuevos escala un 8,91% frente al alza del 6,17% en el segmento de propiedades usadas, mientras el 89% de los préstamos solicitados son ya para casas de segunda mano

Las hipotecas sobre viviendas de

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once

Si vas a comprar o te han regalado un jamón para Navidad, esto es lo que debes hacer: estas son sus partes y por dónde debes empezar a cortar

Aunque no todos los hogares de España pueden contar con el que es ya un “lujo” navideño, conviene conocer cuáles son las zonas con más o menos carne y los trucos para mantener su jugosidad

Si vas a comprar o
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

ECONOMÍA

Las hipotecas sobre viviendas de

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

Precio de la luz en España este viernes

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 11 diciembre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”