España

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Existe una cláusula que puedes poner en tu contrato de alquiler para frenar a los inquiokupas”

El arrendador podrá ir tanto por la vía civil como por la judicial alegando un posible delito de estafa

Guardar
El abogado Miguel Ángel Mejías
El abogado Miguel Ángel Mejías (@miguelangelmejias_)

La introducción de una cláusula antiocupación en los contratos de alquiler se ha consolidado como una de las herramientas jurídicas más eficaces para proteger a los propietarios frente a los denominados “inquiokupas”, es decir, aquellos inquilinos que, tras firmar el contrato, dejan de abonar las rentas desde el primer momento.

Esta medida, que ha ganado popularidad en los últimos tiempos, permite al arrendador dejar constancia expresa de su intención de recurrir no solo a la vía civil, sino también a la penal en caso de impago deliberado. El abogado, Miguel Ángel Mejías, ha explicado su utilidad en un vídeo publicado en sus redes sociales (@miguelangelmejias_).

Según explica, la cláusula antiocupación establece que, si el arrendatario deja de pagar las rentas durante los primeros meses tras la firma del contrato y dentro del primer año de arrendamiento, el propietario se reserva el derecho de iniciar acciones penales por un posible delito de estafa, tal y como recoge el artículo 248 del Código Penal.

El funcionamiento de la cláusula

Esta disposición permite al arrendador solicitar al juez medidas cautelares, como la expulsión inmediata del inquilino, e incluso la detención en los casos que proceda. En la práctica, la inclusión de esta cláusula en el contrato de alquiler actúa como un aviso preventivo para quienes pudieran tener la intención de ocupar la vivienda sin intención de pagar.

El arrendador deja claro que, ante un impago desde el inicio, no se limitará solo a iniciar un procedimiento de desahucio por la vía civil (un proceso habitualmente más lento), sino que también se reserva la posibilidad de presentar una querella por estafa. De este modo, el inquilino potencialmente conflictivo puede verse disuadido de firmar el contrato, al conocer de antemano las consecuencias legales a las que se expone.

En caso de que, pese a la advertencia, el inquilino firme el contrato y deje de pagar desde el primer momento, el propietario podrá interponer una denuncia penal y solicitar al juez la adopción de medidas cautelares, como la expulsión inmediata del ocupante, explica Mejías.

Herramienta preventiva, no infalible

Aunque la cláusula antiocupación no constituye una solución definitiva frente a los impagos y las ocupaciones, sí representa una herramienta preventiva de gran utilidad para reforzar la posición del propietario ante situaciones de este tipo. Su eficacia radica en el efecto disuasorio que puede tener sobre los inquilinos con intenciones fraudulentas, al advertirles de las consecuencias penales que pueden derivarse de su conducta.

Según datos del Ministerio de Vivienda, en 2024 se registraron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, lo que supone un impacto máximo del 0,06% sobre el parque total asumiendo que estos hechos conocidos terminen en sentencia condenatoria. Además, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinan un 7% de ocupaciones ilegales en casas habitadas, el resto y, por tanto la mayoría de los casos, se da en inmuebles vacíos según estos datos.

Fuente: @DESOKUPADEMOLITION

También cabe destacar la diferencia en la terminología, ya que la usurpación es como se tipifica a la ocupación de viviendas vacías sin uso habitual, que es considerado como un delito leve castigado con una multa. Por su parte, el allanamiento de morada es más grave y, aunque técnicamente no son ocupaciones, se refiere a la entrada en viviendas habituales o segundas residencias. Para evitar estos problemas surgió como una alternativa viable la cláusula antiocupación.

Temas Relacionados

EstafasOkupaciónOkupas EspañaAlquileres EspañaAlquileresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El museo al aire libre más grande de Europa está en Sevilla: las altas temperaturas, el coste asequible y la oferta cultural anual atraen a los jubilados europeos

El medio francés ‘Aufeminin’ señala la gran popularidad que despierta la capital andaluza entre las personas de mediana edad en Europa

El museo al aire libre

Marco, médico: “Tu perro es capaz de saber si un billete es falso o no solo con mirarlo”

La inteligencia perruna llama la atención en las redes sociales, en las que emanan expertos que abordan las características más curiosas de estas mascotas

Marco, médico: “Tu perro es

Estos son los coches diésel y gasolina que va a prohibir la Unión Europea

Numerosos vehículos con motores de combustión interna se verán restringidos en poco tiempo pese a que la Comisión Europea puede flexibilizar la ley

Estos son los coches diésel

Carlos Ordinas, experto en neurociencia: “Esta es una alternativa mucho más sana para negarle cosas a tus hijos sin decir un no automático”

Aprender una gratificación tardía les puede suponer un mayor desarrollo académico o mejores relaciones familiares

Carlos Ordinas, experto en neurociencia:

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 11 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los coches diésel

Estos son los coches diésel y gasolina que va a prohibir la Unión Europea

El hospital de Torrejón ‘pincha’ al inspeccionar algunos de los servicios que están privatizados: tres de las cuatro auditorías de 2025 han quedado desiertas

El Monte Tropic, un volcán inactivo rico en minerales y tierras raras ubicado en aguas internacionales que enfrenta a Canarias y Marruecos por su incalculable valor

Irene de Miguel, candidata a las elecciones del 21D por Unidas por Extremadura: “Somos los que estamos, aquí Sumar no existe”

Última sesión de control del año en el Congreso: el Gobierno (sin Pedro Sánchez presente) asume la derrota de la senda de déficit

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 11 de diciembre

Portugal vive su primera huelga general en más de una década contra la reforma laboral de Luís Montenegro

Adrià Martínez: “Las grandes influencers que cobran por hablar de cosmética han perdido credibilidad frente a microinfluencers expertos que generan más confianza”

Juan Bravo (PP): “El sistema que plantea Feijóo es que cuando Pedro Sánchez se vaya la gente gane 50.000 euros de media”

Europa domina la inversión global para descarbonizar la producción de acero

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”