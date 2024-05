El primer negocio de Kiko Hernández y Fran Antón fuera de la televisión y el teatro: los detalles y la fecha de inauguración

Fran Antón y Kiko Hernández, en una fotografía compartida en sus perfiles de Instagram.

Parece que la etapa televisiva de Kiko Hernández forma parte de otra vida. Tras el fin de Sálvame, y exceptuando el ya extinto Mejor llama a Kiko, el madrileño permanece alejado de la pequeña pantalla, centrado en su familia y en proyecto que se ha convertido en su mayor ilusión.

El que fuera concursante de Gran Hermano lleva varias semanas trabajando con la mayor de las discreciones en un negocio que ya antes de inaugurarse ha marcado su vida, pues no solo es su salto al mundo empresarial, sino que además es un nuevo paso en su relación con su marido, Fran Antón.

Se trata de una terraza-bar ubicada en Melilla, ciudad natal de Fran, que apunta a ser uno de los locales de moda de este verano. Está ubicada en la calle General Marina 15 y destaca por sus vistas, ya que se encuentra en la 5ª planta del edificio. Lo mejor está en su nombre, El cielo de Melilla by Fran y Kiko, con el que el matrimonio ha querido hacer un guiño a su propia relación.

De momento, el que fuera colaborador de Sálvame no ha querido dar muchos detalles para no desvelar la sorpresa y es que, como sí ha confirmado, la inauguración es el sábado 1 de junio. Kiko se está esforzando para que todo salga perfecto y, como muestra en su perfil de Instagram, no solo se está ocupando de dar los últimos retoques a la pintura, también se está encargando de poner los rótulos.

Kiko Hernández está dando los últimos retoques a su bar. (Instagram.com/kikohernandeztv)

Fran Antón, por su parte, está ensayando. Apenas unas horas antes del gran día tiene una cita en el escenario del Teatro Kusaal Fernando Arrabal, también ubicado en Melilla, donde se podrá ver Bodas de sangre, el clásico de Federico García Lorca que él ha adaptado para la ocasión. Se trata de una versión “desde la perspectiva intercultural” en la que coexisten “tres familias que proceden de diferentes tradiciones culturales: bereber, hebrea de origen sefardí y cristiana”.

Vida en Melilla

Si bien es cierto que Kiko y Fran tienen una casa a las afueras de Madrid, con más de 700 metros cuadrados y siete dormitorios, la ciudad de Melilla se ha convertido en su gran refugio. Allí no solo pasan más desapercibidos que en la capital, también tienen sus proyectos profesionales y pueden disfrutar de sus hijas con la mayor tranquilidad.

Que ahora hayan abierto esta terraza en la ciudad indica que están muy contentos allí y que, de momento, planean quedarse una temporada. Eso sí, siempre con Madrid en el punto de mira, ya que el trabajo bien podría llevar a Hernández de nuevo a la capital.

¿A por Mediaset?

Sin proyectos televisivos en el horizonte, al menos que se conozcan, los últimos movimientos de Hernández relacionados con la pequeña pantalla parecen ir contra la dircom de Mediaset, Sandra Fernández.

Kiko Hernández, en 'Viernes Deluxe'. (Mediaset)

Hace unos días, el tertuliano compartió una storie en su perfil de Instagram en la que, además de felicitar a sus excompañeros de Sálvame por su nueva etapa en Ni que fuéramos shh, hacía una advertencia: “Preparaos tanto los que estáis en pantalla como los directivos, que en breve verá toda España, y también Italia, la valía que tenéis para ocupar un puesto como el que tenéis. Besos especiales a Sandra Fernández, que es la que mató Telecinco en 2023. ¡Enhorabuena, compañera!”.