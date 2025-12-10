España

Sebastián Ramírez, abogado: “Por estas cuatro razones te pueden quitar la pensión de incapacidad permanente”

Trabajar en oficios que afecten a la discapacidad o una mejora de la misma pueden ser algunos condicionantes determinantes

Guardar
Situación de incapacidad temporal (Montaje
Situación de incapacidad temporal (Montaje Infobae)

Algunas personas tienen que enfrentarse en su vida al hecho de no poder trabajar a causa de una enfermedad o accidente. Para estas situaciones, la Seguridad Social proporciona una prestación económica que intenta cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando ve anulada su capacidad laboral.

A cierre del pasado mes de julio, la Seguridad Social recogía que el sistema asume el pago de un total de 1.030.424 prestaciones de incapacidad permanente. Sin embargo, pese al elevado número, son necesarios unos requisitos.

Esta ayuda varía en función del grado de incapacidad y puede ser parcial, total, absoluta o de gran invalidez. Según esto, la cuantía es diferente y con el paso del tiempo puede retirarse por varios motivos.

Para explicar algunos de ellos, el abogado Sebastián Ramírez ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas) en el que detalla algunos de los factores que pueden hacer que se retire esta compensación económica.

Requisitos para la incapacidad permanente

Uno de ellos es no tener más de 65 años en la fecha del hecho o no reunir los requisitos para la pensión de jubilación contributiva, en caso de que la incapacidad derive de una enfermedad común o accidente no laboral.

Por otra parte, también se exige que la persona estuviese afiliada o en situación de alta. Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores se considerarán de pleno derecho, afiliados y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones, recuerda la Seguridad Social.

Una paciente en la revisión
Una paciente en la revisión de una lesión.

Además, para el subsidio también es necesario que el empleado tuviese cubierto un período previo de cotización en caso de que la incapacidad derive de una enfermedad común. Esta exigencia depende también de la edad del trabajador, según tenga más o menos de 31 años. Sin embargo, esta pensión es compatible con cualquier trabajo excluido el desempeño del mismo puesto en la empresa.

Motivos para la retirada

Ramírez destaca que una mejoría significativa es uno de los motivos para que se pueda retirar esta pensión. Ello quiere decir que si las patologías que causaron la incapacidad han mejorado, se considerará que ya no es necesaria la paga porque hay facultades óptimas para desarrollar un trabajo.

Otro aspecto a tener en cuenta si hay muchas ganas de volver al trabajo es no hacerlo en uno que sea completamente incompatible con la dolencia. “No lo hagas en aquellas profesiones que por tu dolencia estás incapacitado”, remarca el abogado.

Las faltas de asistencia a las revisiones médicas pueden ser otra causa para perder esta compensación, ya que estas tienen carácter obligatorio. Además, Ramírez destaca otras que suelen ser menos habituales pero igual de importantes como una falta o error a la hora de conceder la incapacidad.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

Otro motivo es el reconocimiento del derecho de jubilación. En este caso, el beneficiario pasaría de cobrar este subsidio por incapacidad de trabajo a recibir la pensión por jubilación. Además, también puede extinguirse por la Entidad gestora y que esté legalmente permitida, por lo que se perdería el derecho a la paga.

El Ministerio puede también suspender la ayuda si se descubre una actuación fraudulenta para conservar la prestación y del mismo modo, si cuando sin una causa razonable, se rechacen o abandonen los trámites o procesos de readaptación y rehabilitación determinados como procedentes para el beneficiario.

Temas Relacionados

Pensión de IncapacidadPensiones EspañaIncapacidadIncapacidad PermanenteIncapacidad TemporalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común, que nacerá en marzo

Este sería el motivo por el que la periodista deportiva, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, ha reducido su actividad profesional

Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Embalses España: la reserva de agua subió este 10 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de

Manuel Requena, abogado: “Si alguna vez le has dado dinero a un familiar sin firmar nada, tienes un problema con Hacienda”

Este gesto, a menudo habitual entre amigos y familiares, puede suponer dilemas legales al considerarse como una donación

Manuel Requena, abogado: “Si alguna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La metáfora de médicos y

La metáfora de médicos y enfermedades sexuales con la que el Tribunal Supremo explica por qué el fiscal general es culpable

Así delinquió el fiscal general, según el Tribunal Supremo: la clave ‘tuvo que’ estar en el móvil del periodista de Cadena SER

Los socios del Gobierno se hartan de la “dejadez” del PSOE mientras Sánchez cede ante las exigencias de Junts: “Se va a achicharrar”

El excomandante torturado por el chavismo: “Yo sabía que ETA había entrenado a las FARC y ahora Venezuela es el sueño de Pablo Escobar”

Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de diciembre

Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo