Sebastián Ramírez, abogado: “Por estas cuatro razones te pueden quitar la pensión de incapacidad permanente”

Algunas personas tienen que enfrentarse en su vida al hecho de no poder trabajar a causa de una enfermedad o accidente. Para estas situaciones, la Seguridad Social proporciona una prestación económica que intenta cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando ve anulada su capacidad laboral.

A cierre del pasado mes de julio, la Seguridad Social recogía que el sistema asume el pago de un total de 1.030.424 prestaciones de incapacidad permanente. Sin embargo, pese al elevado número, son necesarios unos requisitos.

Esta ayuda varía en función del grado de incapacidad y puede ser parcial, total, absoluta o de gran invalidez. Según esto, la cuantía es diferente y con el paso del tiempo puede retirarse por varios motivos.

Para explicar algunos de ellos, el abogado Sebastián Ramírez ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas) en el que detalla algunos de los factores que pueden hacer que se retire esta compensación económica.

Requisitos para la incapacidad permanente

Uno de ellos es no tener más de 65 años en la fecha del hecho o no reunir los requisitos para la pensión de jubilación contributiva, en caso de que la incapacidad derive de una enfermedad común o accidente no laboral.

Por otra parte, también se exige que la persona estuviese afiliada o en situación de alta. Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores se considerarán de pleno derecho, afiliados y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones, recuerda la Seguridad Social.

Una paciente en la revisión de una lesión.

Además, para el subsidio también es necesario que el empleado tuviese cubierto un período previo de cotización en caso de que la incapacidad derive de una enfermedad común. Esta exigencia depende también de la edad del trabajador, según tenga más o menos de 31 años. Sin embargo, esta pensión es compatible con cualquier trabajo excluido el desempeño del mismo puesto en la empresa.

Motivos para la retirada

Ramírez destaca que una mejoría significativa es uno de los motivos para que se pueda retirar esta pensión. Ello quiere decir que si las patologías que causaron la incapacidad han mejorado, se considerará que ya no es necesaria la paga porque hay facultades óptimas para desarrollar un trabajo.

Otro aspecto a tener en cuenta si hay muchas ganas de volver al trabajo es no hacerlo en uno que sea completamente incompatible con la dolencia. “No lo hagas en aquellas profesiones que por tu dolencia estás incapacitado”, remarca el abogado.

Las faltas de asistencia a las revisiones médicas pueden ser otra causa para perder esta compensación, ya que estas tienen carácter obligatorio. Además, Ramírez destaca otras que suelen ser menos habituales pero igual de importantes como una falta o error a la hora de conceder la incapacidad.

Otro motivo es el reconocimiento del derecho de jubilación. En este caso, el beneficiario pasaría de cobrar este subsidio por incapacidad de trabajo a recibir la pensión por jubilación. Además, también puede extinguirse por la Entidad gestora y que esté legalmente permitida, por lo que se perdería el derecho a la paga.

El Ministerio puede también suspender la ayuda si se descubre una actuación fraudulenta para conservar la prestación y del mismo modo, si cuando sin una causa razonable, se rechacen o abandonen los trámites o procesos de readaptación y rehabilitación determinados como procedentes para el beneficiario.