Luis Tosar recuerda el ataque de ansiedad que lo obligó a abandonar su obra de teatro: "No podía respirar. Me sacaron en camilla":

El actor gallegao ha acudido al programa presentador por Marc Giró para hablar de su nueva película, ‘Golpes’

Luis Tosar en el programa
Luis Tosar en el programa 'Late Xou'. (RTVE)

Luis Tosar nunca ha ocultado su lado más humano, y esta vez se ha mostrado más vulnerable que nunca. En su visita al programa Late Xou de TVE, el actor recordó un episodio impactante que vivió en el año 2000, durante su participación en la obra de teatro La cena de los idiotas. En medio de una función, Tosar se derrumbó en pleno escenario, víctima de un ataque de ansiedad que lo obligó a ser sacado en camilla ante el público.

“Sentía que no podía respirar, que se me encogía el pecho, y luego lloré descontroladamente”, relató el actor, visiblemente afectado. Lo que parecía ser una función más de la obra de teatro terminó convirtiéndose en un verdadero drama. Tras el colapso de Tosar, dos médicos del público intervinieron de inmediato y recomendaron su traslado al hospital. “Me sacaron en camilla, delante de todo el público”, recordó, un detalle que refleja la gravedad de la situación.

En el hospital, los médicos lo sedaron con medicación para calmarlo. “La psiquiatra me dopó porque no paraba de llorar”, comentó, y recordó que la doctora le diagnosticó “morriña”, un sentimiento gallego de nostalgia profunda que, en su caso, se convirtió en el desencadenante de este ataque emocional. “La separación, estar lejos de casa y el estrés de Madrid me estaban llevando al límite”, explicó Tosar, dejando claro que detrás de ese éxito en el escenario había una lucha interna que casi lo destruye.

Luis Tosar en el programa
Luis Tosar en el programa 'Late Xou'. (RTVE)

Aunque aquel ataque de ansiedad en el escenario fue un momento dramático, también marcó un punto de inflexión en la vida de Tosar. “Ese colapso me hizo darme cuenta de que no podía seguir así”, confesó el actor, quien aseguró que, con el tiempo, aprendió a lidiar con la presión y las expectativas que venían con su carrera.

‘Golpes’, la cinta que vuelta a la España de los 80 y las cicatrices de la dictadura

Lejos de esos momentos de oscuridad, ahora Tosar se enfrenta a un nuevo reto con su última película, Golpes. Ambientada en la España de los 80, la cinta aborda el doloroso legado de la dictadura y la Guerra Civil, mientras sigue a un hombre recién salido de prisión que empieza a cometer una serie de atracos. Pero lo interesante de Golpes no es solo la trama criminal, sino su enfoque en la memoria histórica y la lucha por la reparación de las víctimas del franquismo.

Luis Tosar en el programa
Luis Tosar en el programa 'Late Xou'. (RTVE)

En una entrevista reciente en Malas Lenguas (RTVE), Tosar habló de la importancia de esta temática. “La película trata sobre la necesidad de sanar las heridas del pasado”, explicó. El protagonista, Miguel, decide desenterrar a su padre, asesinado durante la dictadura, en un acto simbólico de reparación. Para Tosar, este gesto es un reflejo de la realidad de muchas familias que aún no han podido cerrar ese capítulo doloroso de la historia.

Golpes no solo es una película de acción, sino un profundo análisis sobre el sufrimiento y las cicatrices que la historia de España dejó en muchas personas. En este sentido, Tosar se siente muy identificado con los temas que aborda la película, especialmente con la necesidad de reconocer y reparar el daño sufrido por tantas víctimas a lo largo de los años.

