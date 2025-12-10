España

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Más de nueve millones de españoles marcaron la casilla de la institución religiosa en la declaración del IRPF correspondiente a 2024, aunque el porcentaje sobre el total de contribuyentes cae

Más de 320.000 personas marcaron de manera conjunta la 'X' de Iglesia y de fines sociales.

El balance provisional de la campaña de la declaración de la renta para 2024 refleja que más de nueve millones de españoles optaron este año por apoyar a la Iglesia católica con su “X”, según explica la Conferencia Episcopal Española (CEE). Los datos anunciados este miércoles por la CEE y recogidos por EFE confirman que la recaudación de la Iglesia alcanza los 429.335.080 euros, lo que significa un incremento del 12% (46.897.081 euros) respecto al año anterior.

El aumento se explica por el crecimiento en el número de declaraciones a favor de la Iglesia, que en esta campaña han sumado un total de 7.946.347 casillas marcadas en beneficio de la institución, 106.363 más que la campaña anterior. El informe también señala que a las nuevas declaraciones de este año se añaden las 208.841 adicionales registradas en el ciclo anterior, consolidando la tendencia alcista. En respuesta al apoyo recibido, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha puesto en marcha una campaña para agradecer la confianza y el respaldo económico de los declarantes durante la última campaña de la renta.

Sin embargo, el porcentaje de contribuyentes que eligen esta opción ha experimentado un leve descenso del 0,34%, un fenómeno que la CEE atribuye al aumento del 1,09% en las declaraciones que no marcan ninguna casilla, cifra que ahora se acerca al 40%. Por otra parte, la casilla destinada a fines sociales ha registrado igualmente una caída del 1,04%.

Navarra, única región con menos “X” marcadas

Dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas han aumentado el número de declaraciones con la “X” en la casilla de la Iglesia católica, con la única excepción de Navarra. Entre las autonomías con mayor crecimiento sobresalen Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. A pesar de este ascenso en términos absolutos, el porcentaje de asignación ha descendido en todas las regiones, salvo en la Hacienda foral de Guipúzcoa, donde se registra un incremento por segundo año consecutivo.

Foto de archivo de declaración
Foto de archivo de declaración de la renta. (Europa Press)

En cuanto al análisis por porcentaje de asignantes, nueve comunidades superan la media nacional. Las cifras más elevadas corresponden a Castilla-La Mancha con un 42,6%, seguida de Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). En contraste, los niveles más bajos se observan en Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

Cómo se financia la Iglesia católica

El modelo de financiación que sostiene a la Iglesia católica en España integra varias fuentes que aseguran su funcionamiento y el de sus diócesis. El mecanismo de asignación tributaria ha sido uno de sus pilares desde 2007 y permite a los contribuyentes destinar el 0,7% de su cuota íntegra del IRPF a la Iglesia al marcar su casilla correspondiente en la declaración de la renta, sin que esto represente un coste extra ni altere el resultado de la devolución fiscal, pero no es la única vía con la que cuenta la institución para conseguir fondos.

A este sistema se suma la importancia de las aportaciones directas de los fieles, que representan cerca de un tercio del total de los recursos disponibles para las diócesis. Dentro de este grupo se encuentran las donaciones periódicas, colectas en las celebraciones, suscripciones voluntarias y legados testamentarios, elementos que cada región administra según sus circunstancias y necesidades específicas.

