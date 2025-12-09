España

Un hombre encuentra oculta en su garaje una obra por valor de 800.000 euros: era de un famoso pintor del siglo XV

El propietario desconocía su valor y procedencia y resultó ser una obra del “Quattrocento” italiano estimada en casi un millón de euros

Guardar
Se encuentra una obra de
Se encuentra una obra de la serie "La Virgen con el Niño" de Perugino (Montaje Infobae)

Reaparece una histórica obra de arte de Pietro Vannucci, más conocido como Il Perugino, pintor del siglo XV, titulada La Virgen con el Niño en un antiguo garaje en Oxfordshire, Inglaterra. El hombre, sin saberlo, tenía debajo del banco de trabajo una preciada pintura que costaría más de 800.000 euros en una casa de subastas, estableciendo el nuevo récord del lugar.

El propietario original, que prefiere mantenerse en el anonimato, desconocía la procedencia o el valor. Solo después de que se publicara en el sitio web de la casa de subastas JS Fine Arts, con sede en Banbury, los coleccionistas de varios países mostraron interés y las pujas empezaron a subir.

Los expertos creen que el retrato podría ser una obra real de Perugino, uno de los pintores más respetados del Renacimiento italiano que coexistió con Leonardo Da Vinci. Si se termina atribuyéndose al autor, se encontraría entre las piezas que haya alcanzado una de las mayores cifras en una obra de Perugino. Ahora solo queda esperar a corroborar las sospechas y si se vuelve a subastar, sí que sería una obra de récord.

La reacción de la casa de subastas

La venta se inició en 200 libras esterlinas y finalizó con un comprador privado que pagó 685.000, aproximadamente unos 800.450 euros, suponiendo un 342.400% más de su estimación. “Cuando cayó el mazo, se hizo el silencio, seguido de aplausos. Es uno de esos momentos con los que todo subastador sueña”, explica Joe Smith, el vendedor principal.

Joe Smith sabía que la pintura era especial, pero la reacción le superó todas las expectativas. “Cuanto más se observa, más se aprecia la calidad de la artesanía y la elegancia de los detalles renacentistas”, termina de explicar.

Si la obra se termina declarando real (aún está en proceso de conservación e investigándose su procedencia), podría unirse a las obras de Perugino por los museos de todo el mundo. Entre ellos, el Victoria & Albert Museum de Londres, compró uno de sus frescos en 1862.

Y... ¿por qué se paga tanto por una obra de un autor que todavía no se ha reconocido como real? La respuesta se encuentra que entre los coleccionistas pujadores se rumorea que la obra La virgen con el niño se trata de una de las múltiples versiones de esta tipología que pintó Perugino. Algunas de estas pinturas se encuentran en Museos Vaticanos o en la National Gallery de Washington.

La Virgen con el Niño
La Virgen con el Niño / Pietro Perugino / S. XV

La vida artística de Perugino

Pietro di Cristoforo Vannucci il Perugino fue un artista italiano de la época artística del Quattrocento en transición hacia el Alto Renacimiento. Es más conocido como Pietro Perugino, Il Perugino o el pintor divino. Definido como “el mejor maestro de Italia” por Agostino Chigi, se le considera uno de los máximos exponentes del humanismo y el máximo representante de la pintura umbría.

Cómo es Ai-Da el robot humanoide que hace obras de arte

Entre sus hechos destacados se encuentra colaborar en la decoración de algunos frescos de la Capilla Sixtina junto a Sandro Botticcelli (antes de que Miguel Ángel se hiciera cargo del techo), en el que pintó La entrega de las llaves, su obra más conocida. Las principales características de su pintura es la suavidad y la serenidad en las figuras, el uso de paisajes amplios y líricos, composiciones equilibradas y simétricas así como un uso de iluminación clara y uniforme y temática religiosa. Aunque la que más destaca es la perspectiva lineal, muy fácil de observar en la obra del Vaticano y en la que Perugino organiza sus composiciones siguiendo líneas de fuga perfectamente definidas.

Temas Relacionados

Subasta De ArteCapilla SixtinaVaticanoHistoria Del ArteEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo funcionan las ‘Uvas Michelin’, la nueva distinción de la guía que quiere ayudarnos a escoger los mejores vinos

Esta nueva distinción comenzará a entregarse a partir de 2026, cuando la guía introducirá la Uva Michelin en dos regiones de alta relevancia: Burdeos y Borgoña

Cómo funcionan las ‘Uvas Michelin’,

Lara Lorenzo, podóloga, sobre los futbolistas: “Esta es la razón por la que hay jugadores como Puyol que se lesionan 30 veces y otros como Cristiano que parecen de hierro”

La sobrecarga de partidos dispara el riesgo de lesiones entre las estrellas del fútbol

Lara Lorenzo, podóloga, sobre los

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Guillo Rist, undécimo expulsado de ‘Operación Triunfo 2025′: “Llegar a la final era hacer una gala más, pero yo ya me siento ganador”

El concursante se ha quedado a las puertas de la final de ‘OT 2025′ y, una vez fuera del concurso, ha hablado con la prensa sobre sus sensaciones

Guillo Rist, undécimo expulsado de

España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

Debe aún 11.900 millones de euros de los 41.300 millones recibidos tras el rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y superará este año la devolución del 80% del total

España está cerca de saldar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Catarroja vuelve

La jueza de Catarroja vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocerse unos mensajes que intercambió con Pradas el día de la DANA

Ayuso critica que se utilice su figura para “debilitar y eclipsar” a Feijóo e insiste que su sitio está en Madrid

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

Las 10 claves de la sentencia al Fiscal General: de su “responsabilidad” en la filtración a la falta de pruebas que defienden las juezas

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

Aviso para autónomos: Hacienda controlará los cobros con Bizum a partir de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La guerra comercial declarada por Trump ya golpea a España: una de cada cuatro empresas sufre sus consecuencias

DEPORTES

Fernando Alonso prueba las nuevas

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”