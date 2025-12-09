Un hombre encuentra oculta en su garaje una obra por valor de 800.000 euros: era de un famoso pintor del siglo XV

Se encuentra una obra de la serie "La Virgen con el Niño" de Perugino (Montaje Infobae)

Reaparece una histórica obra de arte de Pietro Vannucci, más conocido como Il Perugino, pintor del siglo XV, titulada La Virgen con el Niño en un antiguo garaje en Oxfordshire, Inglaterra. El hombre, sin saberlo, tenía debajo del banco de trabajo una preciada pintura que costaría más de 800.000 euros en una casa de subastas, estableciendo el nuevo récord del lugar.

El propietario original, que prefiere mantenerse en el anonimato, desconocía la procedencia o el valor. Solo después de que se publicara en el sitio web de la casa de subastas JS Fine Arts, con sede en Banbury, los coleccionistas de varios países mostraron interés y las pujas empezaron a subir.

Los expertos creen que el retrato podría ser una obra real de Perugino, uno de los pintores más respetados del Renacimiento italiano que coexistió con Leonardo Da Vinci. Si se termina atribuyéndose al autor, se encontraría entre las piezas que haya alcanzado una de las mayores cifras en una obra de Perugino. Ahora solo queda esperar a corroborar las sospechas y si se vuelve a subastar, sí que sería una obra de récord.

La reacción de la casa de subastas

La venta se inició en 200 libras esterlinas y finalizó con un comprador privado que pagó 685.000, aproximadamente unos 800.450 euros, suponiendo un 342.400% más de su estimación. “Cuando cayó el mazo, se hizo el silencio, seguido de aplausos. Es uno de esos momentos con los que todo subastador sueña”, explica Joe Smith, el vendedor principal.

Joe Smith sabía que la pintura era especial, pero la reacción le superó todas las expectativas. “Cuanto más se observa, más se aprecia la calidad de la artesanía y la elegancia de los detalles renacentistas”, termina de explicar.

Si la obra se termina declarando real (aún está en proceso de conservación e investigándose su procedencia), podría unirse a las obras de Perugino por los museos de todo el mundo. Entre ellos, el Victoria & Albert Museum de Londres, compró uno de sus frescos en 1862.

Y... ¿por qué se paga tanto por una obra de un autor que todavía no se ha reconocido como real? La respuesta se encuentra que entre los coleccionistas pujadores se rumorea que la obra La virgen con el niño se trata de una de las múltiples versiones de esta tipología que pintó Perugino. Algunas de estas pinturas se encuentran en Museos Vaticanos o en la National Gallery de Washington.

La Virgen con el Niño / Pietro Perugino / S. XV

La vida artística de Perugino

Pietro di Cristoforo Vannucci il Perugino fue un artista italiano de la época artística del Quattrocento en transición hacia el Alto Renacimiento. Es más conocido como Pietro Perugino, Il Perugino o el pintor divino. Definido como “el mejor maestro de Italia” por Agostino Chigi, se le considera uno de los máximos exponentes del humanismo y el máximo representante de la pintura umbría.

Entre sus hechos destacados se encuentra colaborar en la decoración de algunos frescos de la Capilla Sixtina junto a Sandro Botticcelli (antes de que Miguel Ángel se hiciera cargo del techo), en el que pintó La entrega de las llaves, su obra más conocida. Las principales características de su pintura es la suavidad y la serenidad en las figuras, el uso de paisajes amplios y líricos, composiciones equilibradas y simétricas así como un uso de iluminación clara y uniforme y temática religiosa. Aunque la que más destaca es la perspectiva lineal, muy fácil de observar en la obra del Vaticano y en la que Perugino organiza sus composiciones siguiendo líneas de fuga perfectamente definidas.