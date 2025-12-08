España

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 7 de diciembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Guardar
Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.041 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 54,02 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país subió en los últimos siete días.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general del agua en España

Fecha: domingo 7 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.274 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 54,02 %.

Variación de hace una semana: 126 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,22 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.638 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,10 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 45,43%.

Aragón: 54,34%.

Asturias: 60,53%.

C. Valenciana: 40,08%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 37,26%.

Castilla-La Mancha: 50,22%.

Cataluña: 73,08%.

Comunidad de Castilla y León: 55,69%.

Extremadura: 59,14%.

Galicia: 61,55%.

Murcia: 21,62%.

Navarra: 37,88%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

El precio de la gasolina este 8 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de los carburantes cambia todos los días

El precio de la gasolina

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Situación actual de los embalses en España HOY 8 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,22 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Situación actual de los embalses

Cuántos euros me dan por un dólar este 8 de diciembre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cuántos euros me dan por

El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

La coalición es fuerte frente a PP y Vox, pero en el día a día hay discrepancia en las materias fundamentales

El Gobierno está más unido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno está más unido

El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

Los 63 Ayuntamientos que quieren dinero por tener presos: “Es un agravio comparativo que un vecino pague su IBI y una prisión esté exenta”

¿Los cuerpos de seguridad deben informar sobre la nacionalidad de los detenidos? El debate entre alimentar prejuicios o ayudar a las estadísticas

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 8 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos euros me dan por un dólar este 8 de diciembre

Cortylandia, el espectáculo que superó a su propósito inicial: cómo una estrategia comercial de 1979 se convirtió en una de las tradiciones navideñas más queridas de Madrid

El precio de la vivienda se acelera y supera los máximos de la burbuja inmobiliaria: “Se compra a un ritmo que no se veía desde 2007”

DEPORTES

Cabo Verde, el rival de

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo