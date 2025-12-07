Una mujer en Santiago de Compostela muere tras quedar atrapada bajo una nevera en su casa

Un familiar de la víctima contactó con el servicio de urgencias poco minutos antes de las 19:00 para solicictar asistencia médica para su hermana. (Policía Nacional)

Este sábado, una mujer ha perdido la vida después de que una nevera le cayera encima. El trágico accidente doméstico, que ha tenido lugar en Santiago de Compostela, está siendo investigando por la Policía Nacional para determinar las causas exactas de la muerte, informa EFE.

Según el 112 Galicia, un familiar de la víctima contactó con el servicio de urgencias pocos minutos antes de las 19:00 para solicitar asistencia médica para su hermana. Según explicaba el familiar, la víctima tenía una pierna atrapada bajo una nevera en su vivienda, situada en la calle Ramón Cabanillas, muy cerca de la céntrica y concurrida Praza Roxa.

Además, advirtió de que la mujer no respondía a estímulos. Dada la situación, los gestores del centro de emergencias decidieron trasladar la información a Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Poco después, fue confirmado el fallecimiento de la mujer.

A pesar de que se considera que se trata de un accidente doméstico, las autoridades han insistido en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer las circunstancias de lo sucedido:“Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte”, ha señalado el 112.