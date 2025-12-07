España

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 diciembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo de Super Once de este domingo 7de diciembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 7 diciembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 07 10 11 15 17 19 23 24 39 49 52 56 57 68 71 74 76 77 82 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Este es el país europeo que ofrece 84.000 por mudarte a sus islas aisladas: está abierto a ciudadanos nacionales y a extranjeros

Para quienes buscan simplicidad, comunidad y conexión con la naturaleza, el programa podría significar un nuevo comienzo

Este es el país europeo

8.500 militares ucranianos se han instruido con las Fuerzas Armadas: “Demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales”

La instrucción, que empezó en 2022, ha incluido 200 módulos de 33 especialidades distintas

8.500 militares ucranianos se han

Cinco formas de aislar tus ventanas en invierno para que no entre el frío en tu casa

Más del 30% del calor de la calefacción se pierde por un mal aislamiento de ventanas y puertas

Cinco formas de aislar tus

La solución para barrer con mayor comodidad: coloca papel film a la escoba

Pese a que el uso original del papel film es el culinario, si se aplica a la escoba facilita la limpieza del hogar

La solución para barrer con

Un hombre se propasa con una joven y acaba golpeando a su novio: condenado a 6.600 euros de multa

El agredido tardó ocho días en recuperarse de las lesiones provocadas durante la pelea

Un hombre se propasa con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox impulsan iniciativas

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Resultados ganadores del Super Once del 7 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

Vender tu casa y seguir viviendo en ella: la nuda propiedad se consolida como alternativa de liquidez para los mayores de 65 años

DEPORTES

Juan Roig promete un millón

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026