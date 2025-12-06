España

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente del Gobierno carga contra las palabras del mandatario estadounidense, quien advirtió del posible declive de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington especialmente en Latinoamérica

El presiente del Gobierno, Pedro
El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución, a 6 de diciembre en Madrid. (EFE/Borja)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a enfrentarse al mandatario estadounidense, Donald Trump, y le ha advertido que Europa no será “vasalla” de ningún otro poder.

Sin mencionar explícitamente a Trump, se ha referido a la estrategia de Seguridad Nacional publicada por Washington este viernes y a las declaraciones de Trump advirtiendo del posible declive de la civilización europea debido a sus políticas migratorias. El presidente estadounidense asumió -y ahora dejó por escrito- los postulados de la ultraderecha y prometió consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

A continuación, el líder socialista ha subrayado que Europa tiene ante sí el desafío de una internacional ultraderechista bien articulada, poderosa y bien financiada, y ,ante ello, ha subrayado que Europa es fuerte cuando defiende sus valores, sus principios y su naturaleza de sociedad abierta. “Por tanto, Europa no va a ser nunca tutelada por nadie. Europa es una aliada ,y Europa no es una vasalla de ningún poder político ni tampoco de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas”, ha recalcado.

Sánchez ha realizado estas declaraciones a su llegada al acto del Congreso con motivo del Día de la Constitución, donde ha reivindicado la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el derecho internacional, y ha defendido la posición de España en defensa de Ucrania ante el “neoimperialismo de Putin”.

