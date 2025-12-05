La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

El presidente estadounidense Donald Trump. REUTERS/Anna Rose Layden.

El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva estrategia de seguridad nacional que busca reafirmar la presencia de Washington en el hemisferio occidental. El documento fue publicado este viernes por la Casa Blanca, el cual refuerza la filosofía de “EEUU Primero”, que favorece la no intervención en el extranjero, cuestiona décadas de relaciones estratégicas y prioriza los intereses estadounidenses por encima de todo.

La estrategia estadounidense “está motivada sobre todo por lo que funciona para Estados Unidos, o, en dos palabras, ‘Estados Unidos Primero’”, afirma el documento.

Esta es la primera estrategia de seguridad nacional, un documento que la administración está obligada por ley a publicar, desde el regreso del presidente republicano, Donald Trump, al cargo en enero. Esto supone una diferencia con el rumbo establecido por la administración demócrata del presidente Joe Biden.

Estados Unidos busca negociar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, que ya dura casi cuatro años, un objetivo que, según la estrategia de seguridad nacional, es de vital interés para Estados Unidos. Sin embargo, el documento deja claro que Estados Unidos desea mejorar su relación con Rusia tras años en los que Moscú fue tratado como un paria global, y que poner fin a la guerra es un interés fundamental para Estados Unidos para “restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”.

El documento también critica a los aliados europeos de Estados Unidos. Este año, estos se han encontrado en ocasiones en desacuerdo con los enfoques de la Casa Blanca sobre algunos temas como la guerra entre Rusia y Ucrania y se enfrentan a desafíos económicos internos, así como a una crisis existencial, según Estados Unidos.

El estancamiento económico en Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”, afirma el documento estratégico.

Estados Unidos sugiere que Europa se está debilitando debido a sus políticas migratorias, la disminución de la natalidad, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, así como a una pérdida de identidad nacional y de confianza en sí misma.

Infantes de Marina de EEUU vigilan en el mar Caribe. Sargento Nathan Mitchell/Cuerpo de Marines de EEUU/Handout vía REUTERS

“Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por lo tanto, no es evidente si ciertos países europeos tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables”, afirma el documento. “Muchas de estas naciones están redoblando sus esfuerzos en su rumbo actual. Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere la confianza en sí misma como civilización”.

Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, mientras considera una posible acción militar en Venezuela para presionar al dictador Nicolás Maduro.

Estas medidas forman parte de lo que la estrategia de seguridad nacional define como “un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”. La Doctrina Monroe de 1823, formulada por el presidente James Monroe, tenía como objetivo original oponerse a cualquier intromisión europea en el hemisferio occidental y se utilizó para justificar las intervenciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

El documento estratégico afirma que Estados Unidos está redefiniendo su presencia militar en la región, incluso después de haber consolidado la mayor presencia militar en generaciones.

Esto implica, por ejemplo, “despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de las últimas décadas basada exclusivamente en la aplicación de la ley”.

(Con información de AP)