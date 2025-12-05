La administración Trump afirmó que Europa se enfrenta a una “eliminación civilizatoria”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El gobierno de Donald Trump declaró el viernes que Europa se enfrentaba a la “grave perspectiva de una desaparición de la civilización” y prometió que Estados Unidos apoyaría a partidos “patrióticos” afines en todo el continente para evitar un futuro en el que “ciertos miembros de la OTAN se conviertan en mayoría no europea”.

Esta sombría evaluación del futuro de Europa se publicó anoche como parte de la actualización anual de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos en todo el mundo.

Sin nombrarlos directamente, el documento afirma que Estados Unidos debería “cultivar la resistencia” en toda Europa apoyando a partidos políticos que luchan contra la migración y promueven el nacionalismo. Esto incluye a varios partidos populistas de derecha como Reform UK en el Reino Unido y Alternativa para Alemania, conocida como A.F.D., que ha sido clasificada como un partido extremista por los servicios de inteligencia alemanes.

“En todo lo que hacemos, priorizamos a Estados Unidos”, escribió Trump en el prólogo del documento, al que calificó como una “hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad”.

En una sección titulada “Promoviendo la Grandeza Europea”, el documento ofrece una crítica mordaz a los aliados más cercanos de Estados Unidos.

Advierte que Europa se encamina a volverse “irreconocible” debido a las políticas migratorias que, según afirma, están socavando las identidades nacionales de los países europeos. Y afirma que la política de Estados Unidos debería ser ayudar a Europa a “corregir su trayectoria actual” en el transcurso de las próximas décadas.

“Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere la confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, afirma el documento de 33 páginas.

Trump no ha ocultado su desprecio por los líderes políticos europeos, y los ha presionado repetidamente para que se sometan a su voluntad en materia de financiación para la OTAN, el comercio y los aranceles. El vicepresidente J. D. Vance emitió una amplia crítica a los principales partidos políticos europeos en un discurso en Múnich en febrero, instándolos a poner fin al aislamiento de los partidos de extrema derecha en todo el continente.

Pero el documento publicado anoche es la declaración más clara hasta la fecha de cómo el presidente quiere que su política exterior de “América Primero” sea un llamado de atención para que otros políticos nacionalistas reformen sus sistemas políticos. Y se hace eco del lenguaje de la Teoría del Gran Reemplazo, una teoría conspirativa nacionalista adoptada por algunos de sus principales asesores, que advierte sobre un esfuerzo deliberado por reemplazar a las personas blancas por inmigrantes no blancos.

El documento acusa a la Unión Europea y a otros “organismos transnacionales” de socavar la libertad y la soberanía, censurar la libertad de expresión y pisotear los principios básicos de la democracia para reprimir la oposición política.

“La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es motivo de gran optimismo”, afirma el documento. “Nuestro objetivo debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual”.

A las pocas horas de su publicación, el documento ya estaba provocando duras réplicas en toda Europa.

Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, respondió el viernes diciendo que Alemania no “creía que necesitáramos recibir consejos de ningún país o partido”.

Dijo a los periodistas en Berlín que Estados Unidos era el aliado más importante de Alemania en la OTAN, pero que “cuestiones como la libertad de expresión, la libertad de opinión y cómo organizamos nuestra sociedad liberal aquí en la República Federal de Alemania no son parte de eso”.

“Es un ataque frontal contra la Unión Europea”, declaró Brando Benifei, eurodiputado italiano que preside la delegación para las relaciones con Estados Unidos. Calificó el documento de “totalmente inaceptable”, repleto de “frases extremas e impactantes”, y afirmó que algunas de sus declaraciones equivalían a llamamientos directos a la interferencia electoral.

La última crítica de Estados Unidos a Europa se produjo en un día en que las tensiones transatlánticas ya estaban en su punto álgido. La Unión Europea anunció el viernes que multaría a X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, con 140 millones de dólares por incumplir las normas de transparencia del bloque, incluyendo lo que denominó el “diseño engañoso” de su marca azul para las cuentas verificadas.

El jueves, mientras circulaban rumores sobre la multa, el Sr. Vance criticó a la Unión Europea por la medida prevista, escribiendo en X que el bloque debería “apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura”.

El enfoque de la administración hacia Europa, descrito en el documento de estrategia, contrastaba marcadamente con la forma en que, según afirmaba, trataría a algunos países de otras partes del mundo.

Una sección del documento, titulada “Oriente Medio: Desplazar las cargas, construir la paz”, argumenta que, si bien Estados Unidos debería “seguir animando” a los países de la región a combatir el radicalismo, no debería inmiscuirse excesivamente en sus asuntos internos.

Exige “abandonar el desafortunado experimento estadounidense de intimidar a estas naciones —especialmente a las monarquías del Golfo— para que abandonen sus tradiciones y formas históricas de gobierno”, y añade: “Debemos fomentar y aplaudir las reformas cuando y donde surjan de forma natural, sin intentar imponerlas desde fuera”.

El documento añade que lo crucial para una política exitosa en Oriente Medio es “aceptar la región, sus líderes y sus naciones tal como son” y no menciona cuestiones de derechos humanos como el trato a las mujeres ni el asesinato de un columnista del Washington Post, que la CIA cree que fue aprobado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudí.

Además de abogar por una nueva trayectoria política en Europa, es probable que el documento también genere nuevas inquietudes sobre la relación de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y la estrategia de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El documento critica a los “funcionarios europeos que albergan expectativas poco realistas sobre la guerra, encaramados en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición”.

Y parece hacerse eco del lenguaje de Putin al insistir en que Estados Unidos debería “acabar con la percepción, y prevenir la realidad, de la OTAN como una alianza en constante expansión”.

Ian Lesser, director de la oficina en Bruselas del grupo de investigación German Marshall Fund, afirmó que el documento reforzaría las preocupaciones existentes en Europa sobre el estado de la relación transatlántica y la postura de Estados Unidos hacia Rusia, y que podría envalentonar aún más a la extrema derecha en Europa.

“El artículo trata a Europa como una especie de otro, un modelo de lo que no se debe hacer”, dijo, añadiendo que subrayaba que Estados Unidos no era aislacionista, sino unilateralista.

“Realmente refuerza las preocupaciones existentes y las agudiza”, añadió.

Carlo Calenda, senador italiano de centroizquierda y proeuropeo, declaró el viernes que el documento demostraba que Trump era un “enemigo de Europa” y “un enemigo de la democracia”. Aseguró que los esfuerzos de los políticos europeos por halagar a Trump no habían servido para promover sus propios intereses.

“Es un abusador, y no se puede enfrentar a un abusador siendo cálido y amable”, añadió. “No es así como se puede manejarlo”.

Por el contrario, uno de los principales partidarios de Trump en Europa, el primer ministro húngaro Viktor Orban, criticó el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, al tiempo que elogió las negociaciones de los presidentes estadounidense y ruso para poner fin a la guerra.

El Sr. Orbán no abordó directamente la nueva estrategia estadounidense durante una entrevista en la radio estatal Kossuth, pero en general se hizo eco de su tono.

“Quienes tienen poder, actúan; quienes no, solo hablan”, dijo el Sr. Orbán. “Por eso, actores fuertes como Rusia y Estados Unidos negocian y llegan a acuerdos, mientras que la débil Europa se queda al margen de la construcción de su propio futuro y prefiere dialogar”.

