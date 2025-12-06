Sánchez reivindica la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado la protección de la salud pública que recoge el artículo 43 de la Constitución frente a "los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo" en las comunidades donde gobierna el PP.

"El artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del PP para llenar su cuenta de resultados", ha dicho Sánchez a su llegada al acto por el día de la Constitución en el Congreso, en alusión a casos como el del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid). EFE

