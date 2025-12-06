Sánchez reivindica la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado la protección de la salud pública que recoge el artículo 43 de la Constitución frente a "los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo" en las comunidades donde gobierna el PP.
"El artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del PP para llenar su cuenta de resultados", ha dicho Sánchez a su llegada al acto por el día de la Constitución en el Congreso, en alusión a casos como el del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid). EFE
(foto)(video)(audio)
Últimas Noticias
El tráfico se complica en las salidas de Madrid y Barcelona en el primer día del puente
Page reivindica el espíritu de la Constitución: el pacto, la moderación y la convivencia
Juventudes izquierda abertzale retiran "símbolos españolistas" de las calles de Euskadi
Feijóo afirma que el PP ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de Mazón
El árbol de Navidad se reinventa, pero el modelo natural sigue siendo el rey de esta fecha
MÁS NOTICIAS