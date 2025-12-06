Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

El seleccionador argentino, Lionel Scasi, y el seleccionador español, Luis de la Fuente. / AP Foto - Natacha Pisarenko/ REUTERS

La selección española ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado ayer viernes 5 de diciembre. La Roja liderará al equipo H para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, en un grupo que, a priori, se percibe como asequible, aunque el propio seleccionador ha advertido de la dificultad inherente a una competición de esta magnitud.

Entre los equipos percibidos como de gran magnitud destaca Argentina, vigente campeona del mundo, que también parte como una de las grandes favoritas. De hecho, el seleccionador español ha relatado una anécdota del sorteo con su homólogo argentino, Lionel Scaloni, en El Larguero, de Cadena Ser: “Me he cruzado con Scaloni y nos hemos echado una sonrisa ambos”. El motivo, según relata el seleccionador español, es que “tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo y, cuando superemos el grupo, nos encontraremos a otros rivales más difíciles”, ha contado De la Fuente.

El seleccionador español ha compartido sus impresiones en el espacio radiofónico, donde ha manifestado su entusiasmo por el reto que se avecina: “Siento como si el Mundial ya hubiese comenzado”, ha afirmado el técnico riojano. El sorteo ha sido valorado además por el director Técnico de Desarrollo, Aitor Karanka, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quienes han analizado tanto el grupo como las aspiraciones de La Roja. España llega a la cita mundialista como vigente campeona de Europa y tras una fase de clasificación prácticamente perfecta, lo que la sitúa entre las principales candidatas al título.

No existen rivales sencillos para De la Fuente

Sin embargo, Luis De la Fuente ha insistido en que no existen rivales sencillos en un torneo de este calibre: “¿Si firmo el sorteo? No hay nada fácil". En El Larguero, el seleccionador ha admitido que “cualquiera te puede ganar en una competición tan importante como el Mundial y los rivales están todos muy bien preparados”. Por ello, Luis de la Fuente apuesta “por dar nuestra mejor versión para tener posibilidades de superar este grupo y de todo lo que nos encontremos después”, ha subrayado en declaraciones recogidas por Cadena Ser.

La ilusión y la ambición marcan el discurso del cuerpo técnico. De la Fuente ha reiterado que el equipo mantiene intacta la motivación: “La palabra sigue siendo ilusión”. España, líder del ranking FIFA, afronta el torneo con el reconocimiento internacional de ser la selección más en forma del momento. Sobre la presión de partir como favorita, De la Fuente ha explicado: “¿Ir como favorita es una presión? Es un reconocimiento y poner en valor el fútbol español, pero es verdad que hay otras muchas selecciones que entran en ese abanico de candidatos para ganar el Mundial”.

Las sedes y la logística del torneo

Por primera vez, la Copa del Mundo se celebrará en tres países, lo que implica que las selecciones deberán afrontar desplazamientos más largos de lo habitual. De la Fuente ha reconocido que este aspecto le preocupa: “El tener que desplazarnos mucho es una incomodidad muy importante”. Tal y como indica en la Cadena Ser, hubieran preferido “tener un campo base como en la Eurocopa”, ha explicado el seleccionador.

Karanka, director Técnico de Desarrollo, ha señalado que todavía no se ha decidido la sede donde residirá la selección durante el torneo: “Hay que esperar a mañana que nos dirán el lugar de los partidos”. Karanka también ha valorado el papel de favoritos que se atribuye a España: “Este seleccionador, el cuerpo técnico y estos jugadores se han merecido ir de favoritos y que se les respete”.

El partido entre campeones, pendiente de confirmación

Uno de los grandes eventos previos al Mundial sería el enfrentamiento entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa. Aunque la selección argentina aún no ha confirmado su participación, Rafael Louzán, presidente de la Federación, ha asegurado que el acuerdo está próximo: “Faltan flecos para cerrar ese partido, que conllevara algún partido más en la zona donde se juegue”. No obstante, ha insistido Louzán, “está muy avanzado y en una o dos semanas debería cerrarse”. El motivo del retraso, según ha explicado, ha sido “porque hay muchas cosas que influyen”.

Luis de la Fuente valora la gesta de la Selección: España, campeona de la Eurocopa.

El presidente de la Federación también ha compartido cómo ha vivido el sorteo: “La verdad es que cuando salió la bola de España, se hizo el silencio en la sala, un silencio de respeto, claro”, ha relatado Louzán. Además, ha recordado una conversación previa al sorteo con el presidente de la federación de Arabia Saudí: “Curiosamente, hablamos de que no nos tocara en el mismo grupo, que queríamos lo mejor para ambos”, ha añadido en Cadena Ser.