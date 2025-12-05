UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

Una vivienda a la venta en un bloque de pisos (Europa Press)

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha denunciando ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa a los que acusa de anunciar viviendas en venta y alquiler que no cumplen con la normativa. El sindicato solicita la retirada de estos anuncios porque ponen de manifiesto una realidad de “abusos inmobiliarios en la que abundan las infraviviendas”.

Pone como ejemplo un anuncio de Idealista en el que ofrece una vivienda en alquiler de 11 metros cuadrados con un precio de 875 euros al mes en Madrid. En el escrito, el sindicato solicita a los ministerios que trasladen la denuncia a las administraciones que sean competentes, locales o autonómicas, para "sancionar a las inmobiliarias que anuncien infraviviendas".

UGT entiende que las plataformas, propietarias del dominio, son las responsables de los contenidos que se anuncian y, por tanto, “no deben permitir que aparezcan anuncios que no cumplan con la legalidad”. A su juicio, las plataformas son las que determinan los anuncios que pueden ver los usuarios, que son los que generan un beneficio por cada anuncio publicado. Por tanto, “los portales deben gestionar que no se anuncien infraviviendas o inmuebles que no cumplan con la normativa”.

El sindicato entiende que, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, se deben retirar este tipo de publicaciones a fin de garantizar la protección efectiva de los consumidores y usuarios de entornos digitales.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

Viviendas sin cédula de habitabilidad

En el comunicado, el sindicato incide que la actual crisis de la vivienda está siendo aprovechada por ciertas inmobiliarias para ofrecer viviendas que no tienen cédula de habitabilidad. Así, en el texto del propio anuncio insisten en que la persona que acceda a la vivienda no se puede empadronar en ella.

También señalan que existen anuncios destinados al alquiler residencial, que obligan a firmar un contrato inferior al año, es decir, como si se tratara de un alquiler de temporada. Con esta medida, la propiedad del inmueble evita el registro de la fianza obligatoria. “Es el caso de muchos anuncios que buscan burlar la normativa estableciendo contratos inferiores a un año”, recoge el comunicado.

Denuncia que también abundan los anuncios en los que se obliga a los posibles inquilinos a hacerse cargo de una póliza de seguro de impago o de “honorarios” por la gestión del alquiler o gastos por servicios indeterminados. Reconoce que también son muy habituales los anuncios que exigen una fianza de más de un mes.

Anuncios con contenido ilegal

UGT apunta que lo que muestra la avaricia de las inmobiliarias por beneficiarse de la actual crisis son los anuncios en los que se exige “pre-reserva” dineraria para “ganar prioridad”, sin explicar cómo se va a gestionar dicha selección o cómo se devuelve dicha “pre-reserva”, que posteriormente se resuelve con visitas “virtuales”.

Ante todos estos hechos, UGT solicita una actuación rápida para que las plataformas retiren todos los anuncios con contenido ilegal. “No es posible beneficiarse económicamente de acciones ilegales y de abusos inmobiliarios. No son minipisos con encanto, son infraviviendas. No son condiciones de mercado, son abusos que generan indefensión a los posibles inquilinos e inquilinas”, sostiene el comunicado.

El sindicato también reclama la creación de una unidad especializada en abusos inmobiliarios en la que las personas afectadas por este tipo de acciones ilegales puedan presentar quejas o denuncias. Asegura que “la sensación de impunidad permite el abuso de empresas que no tienen ningún tipo de escrúpulo para exigir condiciones abusivas e ilegales, siendo muy conscientes de la alta demanda de vivienda”.

El sindicato incide en que “no es la ley del mercado, es explotación inmobiliaria” y se compromete a perseguir a quienes realicen esa explotación y se beneficien económicamente.