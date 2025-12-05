España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica el error más común a la hora de alinear el coche: “Tardas 15 segundos más y tiene un resultado garantizado”

El mensaje del mecánico se ha viralizado por la explicación clara: un gesto mínimo puede evitar reparaciones costosas y frustraciones innecesarias. Su denuncia pone sobre la mesa la importancia de la buena práctica profesional

Guardar
A pesar de ello, está
A pesar de ello, está provocando averías evitables y gastos innecesarios a los conductores. (Composición fotográfica/Canva)

Cada vez más conductores consultan las redes sociales cuando notan problemas con su coche que no saben cómo resolver. TikTok está ganando prestigio, dando voz a mecánicos que, contando con años de experiencia, indican a los conductores dónde buscar el problema y cómo resolverlo.

Un reciente caso es el del mecánico Juan José Ebenezer. En una de sus últimas publicaciones, el experto ha encendido las alarmas en TikTok al mostrar un fallo aparentemente menor, pero capaz de generar averías de cientos de euros.

Su explicación ha puesto el foco en un detalle del alineado de dirección que muchos pasan por alto y que puede comprometer componentes clave de la cremallera. El mecánico especializado en dirección y suspensión asegura que este error, a pesar de ser común, está provocando averías evitables y gastos innecesarios a los conductores.

¿Qué puede ir mal a la hora de alinear el coche?

El profesional explica que a la hora de llevar el coche para realizar un alineado “te lo meten en una maquinita y con un láser te regulan para que las ruedas no se gasten, por un lado, y el coche no se vaya para los lados”. Sin embargo, sostiene que muchos talleres pasan por alto un detalle clave: evitar que el guardapolvo de la cremallera, una especie de funda flexible de goma, gire junto al eje cuando se ajusta la convergencia.

Durante el proceso, señala, el eje interior debe girar para corregir los ángulos, pero el guardapolvo debe permanecer inmóvil. “Lo que va a ocurrir es que se va a retorcer y se va a partir”, advierte, mostrando en el vídeo un ejemplo real. Según explica, este descuido puede dañar la rótula axial y permitir la entrada de suciedad en la cremallera, afectando incluso a los retenes internos.

El mecánico relata el caso reciente de un cliente que acudió a su taller tras haber alineado el coche días antes: “Nos encontramos esto. Y ahora, con esto, ya me dirás tú qué le tenemos que decir al cliente”. A su juicio, el taller responsable debería asumir la reparación, aunque admite que muchos usuarios acaban pagando de nuevo mano de obra y sustitución del guardapolvo.

¿Cómo evitar que esto suceda?

El profesional insiste en que evitar esta avería es cuestión de segundos: “Tardas quince segundos más y das un resultado garantizado”. Su recomendación a los conductores es simple: tras un alineado, “gira la rueda, mete la cabecita y mira que esto no esté roto”.

Ángel Gaitán, el mecánico ‘influencer’ de TikTok que encadena críticas por su ayuda en la DANA: su coche de 200.000 euros y su colaboración con Iker Jiménez.

Juan concluye que, al final, todo se resume en “no hacer las cosas bien desde primera hora”, responsabilizando a ciertos talleres de generar problemas que, afirma, se evitarían con una revisión básica durante el ajuste de dirección.

El mensaje del mecánico se ha viralizado por la explicación clara: un gesto mínimo puede evitar reparaciones costosas y frustraciones innecesarias. Su denuncia pone sobre la mesa la importancia de la buena práctica profesional en operaciones rutinarias como el alineado de dirección.

También anima a los conductores a revisar visualmente su vehículo tras pasar por el taller. Se trata de un recordatorio claro de que, en mantenimiento del coche, la atención al detalle puede marcar la diferencia entre un servicio correcto y una avería evitable.

Temas Relacionados

CocheMecánicoTikTokVehículoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi saltan a RTVE para presentar el Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand y Lalachus

La cadena pública ha revelado este viernes el nombre de los cuatro presentadores del certamen, que tendrá lugar el próximo mes de enero

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi

‘La casa de los gemelos’ ficha a Kiko Hernández como presentador y suma a Víctor Sandoval y otros rostros de Telecinco a su elenco

Exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ y otros rostros de internet completan la lista de participantes del ‘reality’ de Zona Gemelos

‘La casa de los gemelos’

Números ganadores del Super Once del 5 diciembre

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

La Audiencia Nacional considera que el empresario Álvaro Romillo tiene riesgo de fuga por su “ingente capacidad económica”

Confirmada la prisión provisional para

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El especialista, conocido en redes sociales como @modestitoo, ha compartido una guía práctica para dejarlos en perfecto estado

Un mecánico explica el mejor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirmada la prisión provisional para

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 5 diciembre

Tarifa de la luz en España este 6 de diciembre

Renta individual o conjunta, ¿qué es mejor?

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club